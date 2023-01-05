房室传导阻滞是指电流传导通过房室传导系统的过程中发生延迟。

（也可参见异常心律概述和心脏传导阻滞概述。）

控制心肌收缩的电流始于窦房结，流经心脏的上腔（心房），然后通过称为房室结（AV 结）的一种电连接盒进入心脏的下腔（心室）。房室结位于靠近心室的左右心房之间壁层的下部，是心房和心室之间的唯一电连接部位。否则，心房通过不导电的组织与心室绝缘。房室结能够延迟电冲动的传导，这样心房就能够充分收缩，心室也可以在受到电刺激收缩之前得到充分的血流灌注。

房室传导阻滞的病因 大多数类型的房室传导阻滞在老年人群中更为多见。最常见的病因 心脏传导系统内形成纤维组织

冠状动脉疾病 其他病因包括 迷走神经过度活跃，导致通过房室结的心搏传导减慢

心脏瓣膜病

心脏出生缺陷 少数心脏传导阻滞病例由于药物、特别是可使电冲动减慢传导通过房室结的药物（如 β-受体阻滞剂、地尔硫卓、维拉帕米、地高辛、胺碘酮）、风湿性心脏病或者累及心脏的结节病而引起。

房室传导阻滞的分类 房室传导阻滞可分为 一度：进入心室的电传导发生延迟

二度：电传导间歇性阻滞

三度（完全）：电传导完全阻滞 一度房室传导阻滞 发生一度房室传导阻滞时，心房发出的每个电冲动都能到达心室，但每个电冲动在通过房室结时都被延迟了数分之一秒。一度房室传导阻滞常见于训练有素的运动员、青少年、年轻成人以及迷走神经高度活跃的人群中。这种疾病很少引起症状，不需要治疗。 ECG：读取波形 一度房室传导阻滞 二度房室传导阻滞 在二度房室传导阻滞中，只有一部分电冲动到达心室。心搏可能较慢、不规则或兼而有之。 二度房室传导阻滞有两种类型：1 型和 2 型。1 型可见于年轻、运动的人，但 2 型通常提示存在心脏病。有时，二度房室传导阻滞可进展至三度房室传导阻滞。 三度房室传导阻滞 在三度房室传导阻滞中，心房发出的电冲动均未能到达心室，心室率和心室节律受控于房室结、希氏束或心室本身。这些下位起搏点发放冲动的频率较正常起搏点（窦房结）缓慢、不规则且稳定性差。因此心室的搏动非常缓慢——低于每分钟 50 次甚至有时会慢至每分钟 30 次。三度房室传导阻滞是一种严重的异常心律（心律失常），可影响心脏的泵血能力。疲劳、眩晕及头昏等症状较常见。当心室搏动速度高于每分钟 40 次时自觉症状相对较轻。 三度房室传导阻滞

房室传导阻滞的诊断 心电图 心电图 (ECG) 可用来探测房室传导阻滞。不同严重程度的传导阻滞会在心电图上形成独特的波形。