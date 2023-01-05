房室传导阻滞是指电流传导通过房室传导系统的过程中发生延迟。
控制心肌收缩的电流始于窦房结，流经心脏的上腔（心房），然后通过称为房室结（AV 结）的一种电连接盒进入心脏的下腔（心室）。房室结位于靠近心室的左右心房之间壁层的下部，是心房和心室之间的唯一电连接部位。否则，心房通过不导电的组织与心室绝缘。房室结能够延迟电冲动的传导，这样心房就能够充分收缩，心室也可以在受到电刺激收缩之前得到充分的血流灌注。
房室传导阻滞的病因
房室传导阻滞的分类
房室传导阻滞可分为
一度：进入心室的电传导发生延迟
二度：电传导间歇性阻滞
三度（完全）：电传导完全阻滞
一度房室传导阻滞
发生一度房室传导阻滞时，心房发出的每个电冲动都能到达心室，但每个电冲动在通过房室结时都被延迟了数分之一秒。一度房室传导阻滞常见于训练有素的运动员、青少年、年轻成人以及迷走神经高度活跃的人群中。这种疾病很少引起症状，不需要治疗。
ECG：读取波形
心电图 (ECG) 表示心跳期间心脏的电流活动。电流活动可分为若干部分，每一部分心电图存在一个字母名称。
每次心搏以一来源于心脏起搏点（窦房结）的脉冲开始。脉冲首先激动心脏的上部腔室（心房）。心房的电活动用 P 波表示。
随后脉冲向下激动心脏下部腔室（心室）。QRS 波群表示心室的电活动。
然后，心室必须经历一次电流变化，以便为下次心搏做好准备。这种电活动称为恢复波，以 T 波表示。
通常可在心电图上显示许多类型的异常。如既往的心肌梗死、心律失常、心脏供血供氧不足（缺血性心脏病）、心肌肥厚。
心电图上显示的某种异常也可提示心壁的薄弱区域凸起（动脉瘤）。动脉瘤可因心脏病发作引起。如果节律异常（过快、过慢，或不规则），心电图也可显示心脏异常节律开始的部位。这些信息有助于医生确定病因。
一度房室传导阻滞
对于一度房室传导阻滞，心房（P 波）和心室（QRS 波）之间的传导减慢，但没有脱漏的搏动。
二度房室传导阻滞
在二度房室传导阻滞中，只有一部分电冲动到达心室。心搏可能较慢、不规则或兼而有之。
二度房室传导阻滞有两种类型：1 型和 2 型。1 型可见于年轻、运动的人，但 2 型通常提示存在心脏病。有时，二度房室传导阻滞可进展至三度房室传导阻滞。
三度房室传导阻滞
在三度房室传导阻滞中，心房发出的电冲动均未能到达心室，心室率和心室节律受控于房室结、希氏束或心室本身。这些下位起搏点发放冲动的频率较正常起搏点（窦房结）缓慢、不规则且稳定性差。因此心室的搏动非常缓慢——低于每分钟 50 次甚至有时会慢至每分钟 30 次。三度房室传导阻滞是一种严重的异常心律（心律失常），可影响心脏的泵血能力。疲劳、眩晕及头昏等症状较常见。当心室搏动速度高于每分钟 40 次时自觉症状相对较轻。
三度房室传导阻滞
在三度房室传导阻滞中，心房（P 波）的搏动与心室（QRS 波）没有关联。
房室传导阻滞的诊断
心电图
心电图 (ECG) 可用来探测房室传导阻滞。不同严重程度的传导阻滞会在心电图上形成独特的波形。
房室传导阻滞的治疗
有时需安置人工心脏起搏器
一度房室传导阻滞通常无需治疗。
有些二度房室传导阻滞患者需安置人工心脏起搏器。几乎所有三度房室传导阻滞患者都需安置人工心脏起搏器。
在永久心脏起搏器前可以安置临时心脏起搏器。大多数患者需要终生使用人工心脏起搏器（见图保持搏动：人工心脏起搏器），但在消除房室传导阻滞的病因后，有可能恢复正常心律——例如，停用引起房室传导阻滞的药物或从心脏病发作中恢复之后。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息