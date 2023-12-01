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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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心脏计算机断层扫描 (CT)

作者：Thomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
已审核/已修订 12月 2023
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    计算机断层扫描 (CT) 是一种医学成像，结合一组 X 光成像来创建心脏等内部结构横断面的详细图像。

    CT 可用于探测心脏、心包（包裹心脏的囊）、大血管、肺脏以及胸部支持性结构出现的结构性异常。

    一种超快速 CT 扫描仪——多排探测器 CT 可在一次心搏内拍摄一张照片。这种快速 CT 扫描（称为 CT 冠状动脉血管造影）有时用于评估为心脏供血的动脉（冠状动脉）。通常，医生会将造影剂（一种可在 X 光片上显影的物质）注入受检者的静脉。在扫描过程中，要求病人屏住呼吸，这样图像就不会模糊。

    电子束 CT（以前称为超速 CT 或电影 CT），主要用于检测冠状动脉内的钙沉积，而这是冠状动脉疾病的一种早期征象。医生将结合检测结果与其他信息来评估心脏病发作或中风的风险，并推荐预防措施

    计算机断层扫描血管造影 (CTA) 是一种用来生成人体主要动脉（包括冠状动脉）三维图像的计算机断层扫描。图像质量类似于常规血管造影。CTA 可用来检测内脏供血动脉的狭窄、动脉瘤和大动脉撕裂。CTA 也可探测到从静脉内脱落、随血流进入肺部并卡在肺内小动脉中的血栓（肺栓子）。

    不同于常规的血管造影，CTA 不是一种侵入性检查。不透射线的造影剂注入静脉，而不是动脉，这与血管造影不同。CTA 一般仅需 1～2 分钟。由于造影剂可能会损伤肾脏，因此肾脏有问题的人必须谨慎接受或避免接受该检查。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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