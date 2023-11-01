肺动脉瓣返流是指每次右心室舒张时血液通过肺动脉瓣返流。

肺动脉瓣返流通常不会引起症状。

体格检查不能确诊，常通过超声心动图确诊。

要治疗基础疾病。

（也可参见心脏瓣膜病概述及视频心脏。）

肺动脉瓣位于右心室和流入肺脏的血管（肺动脉）之间的开口内。右心室收缩时，肺动脉瓣打开，以将血液泵入肺部。当肺动脉瓣未完全闭合时，有些血液从肺动脉漏回右心室，称为反流。（也可观看视频瓣膜反流。）

肺动脉瓣反流的最常见病因是

高血压会增加瓣膜负荷，使其渗漏。

不常见的病因是：

瓣膜出生缺陷

瓣膜感染（感染性心内膜炎）

肺动脉扩张

修补心脏缺陷的手术

肺动脉瓣返流通常无症状。有时会出现踝部水肿或疲劳。

肺动脉瓣反流的诊断 超声心动图 通常因其他原因进行检查时发现肺动脉瓣返流。通过听诊器听诊能够闻及血液通过肺动脉瓣返流产生的特征性心脏杂音。 超声心动图可提供图像显示漏血瓣膜及漏血量，从而医生可确定反流的严重程度。