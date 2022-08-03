水肿就是液体在组织中的蓄积。液体的主要成分是水。

水肿可能是全身的，也可能是局限于某一肢或肢体的某一部位。水肿常见于足部和小腿。然而，长期卧床（卧床休息）的患者有时会导致臀部、外阴部和大腿背面水肿。女性仅靠一侧侧卧着，可能会导致该侧乳房水肿。手或者手臂很少发生水肿。

腿部肿胀（水肿） 图片 Peter Skinner/科学图片库

有时肢体水肿会突然发生。更多的时候，水肿发展缓慢，最初是体重增加，早上起床时眼睛浮肿，晚上觉得鞋子变紧。水肿的缓慢发展可能让人察觉不到，直到水肿已经很大。有时患者有紧绷感或发胀感。根据水肿的病因不同，可能伴有其他症状，包括呼吸急促和受累肢体疼痛。

水肿的病因 与单纯肢体或肢体局部区域的水肿相比，全身性水肿存在不同的病因。 广泛性水肿大多数是由于 心力衰竭

肝功能衰竭

肾脏疾病（尤其是肾病综合征） 这些疾病都会导致液体潴留，引起水肿。 小腿水肿的另一原因是血液在小腿淤积。许多肥胖者、中年或老年人通常到晚上由于血液淤积出现少量水肿。这种水肿通常会在第二天早晨自行消失。如果静脉瓣膜变宽或受损（慢性静脉功能不全），血液也会在腿部淤积（例如腿部曾经有过血栓的患者）。这种病人的水肿通常不会一夜之间消失。 许多女性通常在妊娠后期出现水肿。然而，如果孕妇出现大面积水肿，尤其是水肿范围累及双手和脸部，并同时伴有高血压时，则表明该孕妇可能存在先兆子痫，这可能会很危险。 单纯肢体或肢体局部区域水肿的最常见的病因为 某肢体的深层静脉内有血栓（深静脉血栓形成）

皮肤感染（蜂窝织炎） 许多疾病增加了静脉血栓的风险。大多数情况下，血栓会出现在腿部静脉，但是有时候也会在手臂静脉。如果静脉内的血栓脱落后随血流进入肺部，导致肺动脉阻塞（称为肺栓塞），则会比较危险。 蜂窝织炎通常会导致肢体局部的皮肤水肿。皮肤下深层或肌肉感染导致整个肢体水肿极为少见。 淋巴管阻塞（如发生淋巴水肿时）是一种不太常见的病因。遍布全身的淋巴管可帮助组织排出液体。如果肿瘤压迫淋巴管或者手术切除部分淋巴管或淋巴结（例如，女性患者由于乳腺癌而被切除了腋下淋巴结），则可引起肢体肿胀。在许多热带国家，某些寄生虫会阻塞淋巴管并引起肿胀（淋巴丝虫病）。 有时过敏反应会导致口腔周围红肿（血管性水肿）。血管性水肿也可以是一种遗传性疾病，这时水肿不定期反复出现。

水肿的评估 尽管水肿看起来似乎对人的影响轻微，特别是那些未引起不适并在睡眠后自行消失的水肿。下面的信息可帮助人们决定何时需要医生的检查，并帮助他们了解评估过程中会发生什么。 警示体征 出现水肿的患者，一些症状和特征应特别关注。它们包括 突然发病

单侧腿部水肿

明显的疼痛或牙痛

气短

咳血 何时就医 有警示特征的人应该立即去看医生。未出现这些警告症状，但是有心脏、肺或肾脏疾病病史者或妊娠期女性，应该立即就医。无警示征象的其他患者，应该尽早预约就医。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在询问病史和检查中的发现，经常可以提示医生患者出现水肿的病因和下一步应该对患者所做的检查。 医生询问水肿位置和持续时间，是否有疼痛或不适感及程度。女性患者经常询问是否已妊娠和水肿是否与月经周期有关。医生也会询问患者是否有任何疾病（如心脏、肝脏、肾脏疾病）或服用已知会引起水肿的药物（如，米诺地尔、非甾体抗炎药、血管紧张素转换酶 [ACE] 抑制剂或氨氯地平和其他钙通道阻滞剂）。医生还会询问患者饮食中盐的使用量，因为盐的过多摄入会加重水肿，尤其是患有心脏或肾脏疾病的患者。 医生会寻找可能提示水肿病因的症状。例如，心力衰竭患者劳累时会出现气短或者可能在夜间由于气短而醒来。水肿且容易出现瘀伤者可能患有肝脏疾病，近期腿部接受过手术或腿上打有石膏者可能有深静脉血栓形成。 医生可能会要求长期水肿的患者每天记录自己的体重，以便可以及时检测到水肿增加的程度。 在身体检查过程中，医生会特别注意水肿部位，但是也会仔细检查是否有其他疾病迹象。医生通过听诊器听心脏和肺部的声音，是因为水肿可能是心脏疾病的指征。 表格 水肿的某些病因和特征 表格 检查 对于大多数广泛性水肿的患者，通过血液检查评估肾脏和肝脏的功能。可能会进行胸部 X 线检查和超声心动图检查，评估心脏功能。尿液分析也常用以检查大量蛋白质，蛋白质含量可以提示肾病综合征或孕妇的先兆子痫。其他检查根据所怀疑的病因。例如，仅单腿肿胀者，医生会对其做超声检查以确定腿部静脉是否有阻塞。

水肿的治疗 针对具体病因治疗（例如，对于腿部有血液凝块的患者给予抗凝剂[血液稀释剂]治疗）。药物导致的水肿，如可能则停药或是更换治疗药物。 水肿本身并没有危害，医生一般不会给病人利尿剂，除非出于治疗水肿病因的需要（例如心力衰竭）。然而，一些简单的一般治疗措施有时会帮助缓解水肿，例如腿部抬高端坐或限制饮食中盐的摄入。