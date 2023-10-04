糖尿病酮症酸中毒是糖尿病的一种急性并发症，大多发生在 1 型糖尿病的患者中。

糖尿病酮症酸中毒的症状包括恶心、呕吐、腹痛以及呼气有特征性的水果味。

糖尿病酮症酸中毒的诊断依据是血液检查结果显示葡萄糖、酮和酸的含量高。

糖尿病酮症酸中毒的治疗方法是静脉补液和静脉输注胰岛素。

如不治疗，糖尿病酮症酸中毒可进展成昏迷和死亡。

（另见糖尿病。）

糖尿病有两种类型，即 1 型和 2 型。两种类型的糖尿病均表现为血糖（葡萄糖）水平升高。

葡萄糖是机体的主要能量来源之一。胰岛素是胰腺分泌的一种激素，可帮助葡萄糖从血液进入细胞。一旦进入细胞，葡萄糖就转化为能量，或以脂肪或糖原的形式贮存起来备用。

胰岛素不足会使大多数细胞无法利用血液中的葡萄糖。但细胞为了生存仍需要能量，因此会启用备用机制来获取能量。脂肪细胞开始分解，产生大量的叫做酮体的复合物。酮体为细胞提供能量，但同时也使血液变得更为酸性（酮症酸中毒）。

糖尿病患者发生的酮症酸中毒被称为糖尿病酮症酸中毒。糖尿病酮症酸中毒主要发生在 1 型糖尿病患者中，因为他们体内几乎或完全不生成胰岛素。但是在罕见情况下，有些 2 型糖尿病患者会发生酮症酸中毒。酗酒者也会出现酮症酸中毒（酒精性酮症酸中毒）。与糖尿病酮症酸中毒不同，血糖水平通常仅轻度升高。

糖尿病酮症酸中毒的病因 糖尿病酮症酸中毒有时是患者发生糖尿病的首发症状（通常见于儿童——另见儿童和青少年糖尿病(DM)）。在知道自己有糖尿病的患者中，发生糖尿病酮症酸中毒的原因主要有两个： 患者停用胰岛素

生病导致对身体构成应激 生病时通常会增加身体对能量的需求。因此，人在生病时往往需要更多的胰岛素来将额外的葡萄糖转移到细胞。如果患者在生病时不增加胰岛素的剂量，则会出现糖尿病酮症酸中毒。 引发糖尿病酮症酸中毒的常见疾病包括 感染（如肺炎和尿道感染）

心脏病发作

中风

胰腺炎 罕见情况下，有些药物，特别是钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂，甚至会导致 2 型糖尿病患者出现糖尿病酮症酸中毒。 一些 2 型糖尿病患者容易发生酮症酸中毒。这类糖尿病叫做酮症倾向糖尿病，但有时被称为 Flatbush 糖尿病。这类糖尿病是一种不常见的变异体，更容易发生在患肥胖症人群以及非裔人群中。

糖尿病酮症酸中毒的症状 糖尿病酮症酸中毒早期的症状包括极度口渴、多尿、体重减轻、恶心、呕吐、疲乏，尤其在儿童中还会有腹痛。呼吸变得深快，因为机体尝试纠正血液的酸度。呼出的气体有水果味，像洗甲水，因为酮的气味会逸入呼气中。如不治疗，糖尿病酮症酸中毒会进展成昏迷和死亡（特别是儿童）。

糖尿病酮症酸中毒的诊断 进行血液和尿液检查，测定葡萄糖、酮和酸的含量 医生通过测量血液和尿液中酮和酸的含量来诊断糖尿病酮症酸中毒。糖尿病酮症酸中毒患者的血糖水平也偏高，但无糖尿病酮症酸中毒的人也可能出现血糖水平偏高（见高渗性高血糖状态）。 医生通常还会做检查，例如胸部 X 片检查和尿液分析（查看有无基础感染）以及心电图 (ECG) 检查（查看有无心脏病发作）。

糖尿病酮症酸中毒的治疗 静脉输注液体和电解质

静脉输注胰岛素 糖尿病酮症酸中毒是一种医学急症。糖尿病酮症酸中毒需要住院治疗，通常是在重症监护室治疗。静脉输注大量液体，同时输注电解质（例如钠、钾、氯化物，有时也添加磷酸盐），以补充由于过量排尿而流失的体液和电解质。 胰岛素一般也静脉给药，以使其迅速起，并经常调整剂量。 血糖、酮体和电解质水平每几个小时测量一次。医生还测量血液的酸度。同时，医生还会检测血液的酸度，如果酸中毒严重还需要进行额外的纠酸治疗。不过，用胰岛素控制血糖水平、补液，以及给予补充电解质治疗就能使机体恢复正常的酸碱平衡。一旦血糖接近正常，可静脉给予葡萄糖（一种类型的糖）与胰岛素联用，以停止酮的生成。