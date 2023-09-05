高钠血症（高血钠水平）

高钠血症指血钠水平过高。

许多原因可引起高钠血症，以失水最常见，其余包括摄入水过少、腹泻、肾功能异常、使用利尿剂。

患者主要表现为口渴，如果高钠血症恶化，患者可能出现意识模糊，或发生肌肉抽搐和癫痫发作。

血液检查来检测钠离子水平。

治疗通常为静脉补液和缓慢降低血钠水平。

（另见电解质概述和钠在人体内的作用概述。）

钠是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质。出现高钠血症时，体内含水量相对于钠含量来说太少。当失水量超过失钠量时，血钠水平就会异常升高。

通常，高钠血症是脱水引起的。例如，以下原因可能导致体液流失和脱水

喝水太少

呕吐

有腹泻

使用利尿剂（增加排尿的药物）

出汗过多

饮水不足通常起到重要作用。为保持水平衡，健康成人应每天摄入至少 6 杯（约 1½ 夸脱或 2 升）液体。总液体摄入量包括饮用水或其他饮料，以及食用高含水量的食物，如水果、蔬菜和汤。喝水过多要比喝水太少好一些，因为机体排出过多的水分比保存水分要容易得多。喝水过量是可能发生的，但对于健康成人来说，液体摄入量必须达到极度（例如超过 20 升/天）才算是喝水过量。肾功能正常时，机体能够应对液体摄入出现的大幅变化。

你知道吗……

糖尿病和高血糖患者可能会排尿过量，从而导致脱水。脱水还可能是肾病和精氨酸加压素抵抗症（以前称为肾性尿崩症）导致的；尿崩症也会使人排尿过量，但不会引起高血糖，它是加压素分泌不足或不起作用引发的。

在罕见情况下，肾上腺疾病会引起轻度高钠血症，但不会导致脱水。盐摄入过多（通常为住院患者）是高钠血症的另一种罕见病因。高钠血症最常见于老年人。

高钠血症的症状 高钠血症可引起口渴。高钠血症最严重的症状为脑功能异常。严重的高钠血症能导致意识模糊（谵妄）、肌肉抽搐（肌阵挛）、惊厥、昏迷和死亡。

高钠血症的诊断 测定血钠水平 诊断依赖于血液检查提示血钠水平增高。 医生可能会做进一步的检查，以查明高钠血症的病因，包括测定尿量和尿浓度。一种称为禁水试验的特殊检查有助于查明某些病因，如精氨酸加压素抵抗症。医生会在进行这项检查的 12 小时期间仔细监测患者，因为该检查可能有危险。