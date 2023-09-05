低钙血症（血钙过低）

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血钙过低是指血液中钙离子水平太少。
甲状旁腺问题、饮食、肾病或某些药物均可引起血钙水平低。
血钙过低加重是，人们可出现意识障碍、抑郁、健忘、手指和足趾刺麻感以及僵硬，肌肉酸痛。
通过由血常规检查所发现。
可使用钙和维生素 D 补充剂来治疗低钙血症。
（另见电解质概述和钙在人体内的作用概述。）
钙是人体内的一种电解质，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的矿物质（但体内大部分钙不带电）。虽然人体大部分的钙储存在骨内，但仍有一些在血液中循环。
约 40% 的血钙附着（结合）在血液中的蛋白上，主要是白蛋白。与蛋白结合的钙是细胞的钙储备源，但在体内无活性功能。只有未结合的钙才会影响机体功能。因此，仅在未结合的钙水平低时，低钙血症才会引起问题。
未结合的钙带电荷（离子），因此也称为离子钙。
低钙血症的病因
当太多的钙通过尿液流失，或者没有很多钙从骨骼释放到血液中时，通常会导致低钙血症。低钙血症的病因如下：
低钙血症的症状
低钙血症的诊断
测定血钙水平
在症状出现前，通过血常规可发现血钙过低。医生会测定血钙总水平（包括与白蛋白结合的钙）和白蛋白水平，以判定未结合的钙水平是否较低。
血液检查也用来评估肾功能、测定镁离子、磷、甲状旁腺激素和维生素 D 水平。血中其他物质水平有助于鉴别原因。
低钙血症的治疗
钙补充剂
有时服用维生素 D
通常口服补钙治疗低钙血症。如果已查明病因，则治疗导致低钙血症的疾病或改变用药可能会使血钙水平恢复正常。
一旦出现症状，采用静脉补钙。服用维生素 D 补充剂有助于增加消化道对钙的吸收。
有时，给予甲状旁腺功能减退的患者一种合成的甲状旁腺激素。