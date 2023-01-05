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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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DiGeorge综合征

作者：James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
已审核/已修订 1月 2023
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DiGeorge综合征是一种先天性免疫缺陷病，其中胸腺在出生时不存在或发育不良，导致T细胞出现问题（T细胞是一种白细胞，有助于识别和破坏外来或异常细胞）。还存在其他出生缺陷。

  • DiGeorge综合征患儿出生时有几种异常，包括心脏缺陷、甲状旁腺发育不良或缺失、胸腺发育不良或胸腺缺如以及典型面部特征。

  • T细胞问题会导致反复感染。

  • 医生进行血液检查，胸部X光检查并评估胸腺，并且通常做超声心动图检查心脏缺陷。

  • 如果孩子没有T细胞，移植胸腺组织或干细胞对于维持生命是必需的。

（另见免疫缺陷病概述。）

DiGeorge综合征是一种原发性免疫缺陷病。通常，它是染色体异常导致，但常无家族史。大多数病例自发出现，没有任何明确的原因。男孩和女孩发病率近似。

胎儿不能正常发育，可以出现下列异常：

  • 心脏： 儿通常有先天性心脏病（出生时出现心脏缺陷）。

  • 甲状旁腺： 患儿常甲状旁腺（帮助调节血钙水平）发育不全或缺如。因此血钙减低，导致肌肉痉挛（抽搐）。痉挛常在出生后48小时内出现。

  • 面部： 一般而言，患儿有典型的面部特征，包括低位耳、后缩的小下颌和眼距增宽。可能有腭裂。

  • 胸腺： 胸腺是T细胞正常发育所必需的器官。因为这种腺体缺失或发育不全，T细胞数目低，这限制它们战胜许多感染的能力。感染出生后很快开始并且经常复发。然而，T细胞的功能有很大差异。同时，T细胞功能有可能自发改善。

预后常取决于心脏病的严重程度。

DiGeorge综合征的诊断

  • 血液化验

  • 有时进行影像学检查（如胸片和超声心动图）

医生基于症状怀疑DiGeorge综合征。

以下原因可能需要血液检查：

  • 确定血细胞总数及T细胞和B细胞数目

  • 评价T细胞和甲状旁腺的功能

  • 确定身体对应于疫苗多大程度地产生免疫球蛋白

胸部X线可以检查胸腺的大小。

因为DiGeorge综合征经常影响心脏，通常进行超声心动图 。超声心动图使用高频声波（超声）波来生成心脏图像，从而检测心脏结构的异常，如出生缺陷。

可以进行基因检测以寻找异常。

DiGeorge综合征的治疗

  • 补钙和补维生素D

  • 有时移植胸腺组织或干细胞

有一定T细胞的儿童有可能免疫功能正常，而不需要治疗。一旦出现感染要立即治疗。病人需要口服钙和维生素D来防止肌肉痉挛。

对于T细胞缺如的儿童，本病若不行胸腺组织移植将是致命的。这种移植可以治愈免疫缺陷病。在胸腺组织移植前，要先置于培养皿并进行处理以清除其成熟T细胞。成熟T细胞会将受体组织识别为异物而进行攻击，导致移植物抗宿主病。或者，可能会进行干细胞移植

有时心脏病比免疫缺陷病更严重，有时需要手术治疗以防止严重心脏衰竭或死亡。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 免疫缺陷病基金会：DiGeorge综合征：有关DiGeorge综合征的综合信息，包括有关诊断和治疗的信息和给受影响患者的建议

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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