遗传性和获得性血管性水肿

已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 11月 2023

遗传性血管神经性水肿（一种遗传病）和获得性血管性水肿（获得型C1抑制蛋白缺乏）由作为免疫系统组成部分的C1抑制蛋白的缺乏或功能异常引起。两种病症均导致皮肤下肿胀反复发作。

血管性水肿是大片皮下组织肿胀，有时影响面部、咽喉和气道。

大多数血管性水肿是由过敏反应引起的，但有些情况下是由遗传性疾病或癌症等疾病引起的。

与过敏反应引起的血管性水肿不同，遗传性血管性水肿和获得性血管性水肿不会引起荨麻疹或瘙痒。

血液检查可以帮助医生做出诊断。

一些药物有助于缓解症状，但是如果血管性水肿导致水肿或呼吸困难，则需要紧急治疗。

（另见过敏反应概述。）

遗传性血管神经性水肿是引起C1抑制蛋白缺乏或功能异常的遗传病。C1抑制蛋白是补体系统中的蛋白质之一，该蛋白质是免疫系统组成部分。症状通常在儿童或青春期期间开始。

获得性血管性水肿是一种罕见疾病，不同于遗传性血管性水肿。当某些癌症（例如淋巴瘤）或自身免疫性疾病（例如系统性红斑狼疮[狼疮]或皮肌炎）引起C1抑制蛋白缺乏时，则可发生。症状通常在人们已经患有可以引起这种缺乏的疾病后，在生命后期开始，

在遗传性和获得性血管性水肿中，肿胀（血管性水肿）可以由

轻微损伤引起，也可以在牙科手术期间发生

一种病毒感染

某些食物

妊娠

含有雌激素或与之相关的药物（例如，他莫昔芬）

某些降压药物，例如血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂和血管紧张素II受体阻滞剂（ARB）

暴露于寒冷

虽然某些食物和药物可能会触发血管性水肿，但该病不是对这些物质的过敏反应。

压力，如牙科或外科手术前受到的压力，可能会使血管性水肿恶化。

症状 面部、嘴唇、舌头、手或足背、生殖器和/或身体其它部位可能肿胀。通常，肿胀的部位轻微疼痛，并且不痒。不出现荨麻疹。肿胀通常在1～3天内消退。 口腔、咽喉和气道内壁也可能肿胀。人们呼吸时会发出喘息的声音。如果肿胀干扰呼吸，会对生命造成威胁。如果出现这些症状，患者应立即就医。 消化道内膜也可肿胀。恶心、呕吐和痉挛很常见。 血管性水肿的图片 血管性水肿 这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。 经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。 舌血管性水肿 此人由于血管性水肿导致舌肿胀。 科学图片库 唇血管性水肿 此人由于血管性水肿导致唇肿胀。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 血管性水肿 这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。 经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。 舌血管性水肿 此人由于血管性水肿导致舌肿胀。 科学图片库 唇血管性水肿 此人由于血管性水肿导致唇肿胀。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

诊断 血液化验 如果存在以下两种情况，医生怀疑遗传性或获得性血管性水肿： 患者脸、嘴唇、舌头、手、脚、生殖器和/或身体其它部位都肿胀，但没有荨麻疹。

肿胀复发，没有明显的原因。 如果血管性水肿由轻微损伤引起，医生也会怀疑这两类疾病中的一种。 如果家属也有这些症状，医生怀疑遗传性血管性水肿。 医生通过测量血液样本中的C1抑制物水平或活性来诊断遗传性或获得性血管性水肿。