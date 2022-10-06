自身免疫性肌炎导致肌肉（多肌炎）或皮肤和肌肉（皮肌炎）中的炎症和肌力减弱。

肌肉受损导致肌肉疼痛，而肌肉无力可能导致上肢超肩运动、爬楼梯或从坐位站起时困难。

医生检查血液中的肌酶，也可能测试肌电活动，还有肌肉 MRI 检查以及肌肉活检。

皮质类固醇、免疫抑制剂、免疫球蛋白或其组合通常是有帮助的。

（可参阅结缔组织自身免疫病概述）

这些疾病导致肌肉炎症（肌炎），使肌肉无力和偶尔有压痛。肌肉无力通常发生在肩关节和髋关节，但也能对称性地影响整个身体。

自身免疫性肌炎通常在 40-60 岁成人或 5-15 岁儿童中发病。女性发病率通常是男性的 2 倍。黑人比白人患病的可能性高 3 至 4 倍。在成人中，这些病可单独发生，也可伴发其他结缔组织疾病如混合性结缔组织病、系统性红斑狼疮或系统性硬化症。

自身免疫性肌炎的病因不清。可能是来自病毒的影响，癌症偶尔也会触发此疾病。这些病通常具有家族遗传性。

自身免疫性肌炎分为四种类型：

多发性肌炎

皮肌炎

坏死性免疫介导的肌病

包涵体肌炎

皮肌炎通常引起多肌炎中不会发生的皮肤变化，这有助于医生区分这两种疾病。在显微镜下，肌肉活组织检查样本看起来也不同。

坏死免疫介导的肌病是杀死肌肉细胞（肌细胞）的疾病，不会损伤肌肉以外的组织。

包涵体肌炎是一种独立的疾病，可导致肌肉无力和肌肉萎缩，最常见于腿部、手部和足部。这种疾病多见于老年人，进展缓慢，并且通常治疗反应不佳。此外，肌肉组织在显微镜下的外观不同。

自身免疫性肌炎的症状 各个年龄段的人的自身免疫性肌炎的症状都相似，但是与成人相比，儿童的肌肉发炎通常似乎更容易发生。症状通常起始于感染初期或感染期中，主要包括对称性肌肉无力（特别是上肢肌、髋和大腿）、关节疼痛（经常是小肌肉疼痛）、吞咽困难、发烧、疲劳和体重下降。雷诺综合征也可能发生，表现为在遇冷或情绪激动时，手指突然变得苍白或产生刺痛或麻木。 肌肉无力可逐渐出现或突然发生，并在数周或数月后加重。因接近躯干的肌肉受累最多，所以可能难以举手过肩、爬楼梯、从椅上或马桶上站起。如果累及颈部肌肉，患者甚至不能将头从枕上抬起。肩部或髋部肌肉无力的人可能需要使用轮椅或卧床不起。食管上端的肌肉损害可引起吞咽困难和食物反流等现象。手、足和面部肌肉一般不受侵袭。 30% 患者出现关节疼痛和炎症。 除喉咙和食道外，内脏器官通常不受影响。但有时肺和心脏可受累，引起心律异常（心律失常）、呼吸短促和咳嗽等症状。胃肠道症状可见于儿童，但一般不见于成人，通常是由血管炎症（血管炎）导致，症状包括呕血、黑便和柏油便以及重度腹痛，有时会在肠道出现小洞（穿孔）。 鸡血石疹 图片 © Springer Science+Business Media 患有皮肌炎的人会发生皮肤变化。另外，皮疹几乎与肌肉无力及其他症状同时出现。暗淡或紫红色的皮疹（向阳性皮疹）可能会出现在脸上，并在眼眶周围出现红紫色肿胀。另外，在身体各部位均可出现稍高出皮肤、表面光滑或有鳞屑的皮疹，几乎可以出现在身体的任何地方，在指间关节、肘部、膝部、大腿上部的外侧以及手和脚尤其常见。指甲周围的区域可能发红或增厚。当皮疹消退后，在皮肤上常残留褐色的色素沉着、瘢痕、褶皱或淡斑。头皮上的皮疹看起来可像牛皮癣，并有重度瘙痒。也会出现阳光敏感性和皮肤溃疡。患者皮下或肌肉内可出现由钙组成的隆起物，特别是在儿童中。大指节上可能会出现凸起的红肿（称为 Gottron 丘疹），有时在小指节上也会出现。 皮肌炎的手部症状 隐藏详情 这张照片显示Gottron丘疹（大指节上）、皮肤下的钙质肿块（大和小指节上）以及指甲周围发红和增厚。 © Springer Science+Business Media 有时这些特征性皮肤变化发生在没有肌肉无力和炎症的人群中。在这种情况下，这种疾病称为无肌病性皮肌炎。

自身免疫性肌炎的诊断 已确立的标准

肌肉活检 医生使用如下的标准诊断自身免疫性肌炎： 肩部或髋部肌肉无力

有时出现特征性的皮疹

血液中某种肌酶（特别是肌酸激酶）升高，提示肌肉损伤

肌电图检查示肌肉电活动异常或磁共振成像（MRI）示肌肉形态异常

肌肉活检和在显微镜下观察可见特征性改变（最具说服力的证据） 自身免疫性肌炎的诊断基于医生收集的所有信息，包括症状、体格检查结果和所有检查结果。 经常进行肌肉活检，这是诊断自身免疫性肌炎的最准确的方法，尤其是在诊断不明时。当患者出现皮肌炎特征性皮肤改变时，通常不需要进行肌肉活检。 其他实验室检查不能特异性识别自身免疫性肌炎，但它们可以帮助医生排除其他疾病，检测并发症的风险并确定严重程度。 进行血液测试以检测抗核抗体（ANA）和其他抗体的水平，这些抗体存在于大多数自身免疫性肌炎患者中。尽管血液检查结果可以帮助医生诊断自身免疫性肌炎，但它们本身并不能确诊自身免疫性肌炎，因为有时它们发现的异常现象存在于健康人群或其他疾病患者身上。 MRI 也可以帮助医生选择一个活检部位。可能需要进行肌肉组织的特殊检查来排除其他肌肉疾病。 对于年满 40 岁的皮肌炎患者或年满 60 岁的多发性肌炎患者，医生常常建议做癌症筛查，因为这些患者有可能存在未知的癌症。