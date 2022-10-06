已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 11月 2023

血管性水肿是大片皮下组织肿胀，有时影响面部和咽喉。

血管性水肿可能是对一种药物或其它物质（触发物）、遗传性疾病、罕见的癌症并发症或免疫疾病的反应，但有时病因不明。

血管性水肿可以包括面部、咽喉、消化道和气道肿胀。

抗组胺药可以缓解轻度症状，但是如果血管性水肿导致水肿或呼吸困难，需要紧急治疗。

（另见过敏反应概述。）

血管性水肿通常伴有荨麻疹，荨麻疹较小、发红、发痒、肿胀区域略微隆起，且中心区域通常为白色。荨麻疹和血管性水肿涉及肿胀，但是在血管性水肿中，肿胀比在荨麻疹更深（在皮下），并且可能不搔痒。

罕见遗传性或获得性血管性水肿类型。这些类型由C1抑制剂（该物质是免疫系统的一部分）缺乏或功能异常引起。遗传性血管性水肿和获得性血管性水肿类似于过敏反应引起的血管性水肿。但是，不会发生荨麻疹且病因不同。

血管性水肿可能为急性或慢性。

急性血管性水肿 暴露于触发因素后突然发生急性血管性水肿。 常见的诱发因素包括 多种药物，例如阿司匹林，其它非甾体类抗炎药（NSAID）、血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂和某些阿片类药物（称作阿片剂），例如吗啡和可待因

昆虫叮咬

脱敏针（过敏原免疫治疗）

特定食物—尤其鸡蛋、鱼、贝类、坚果和水果 无荨麻疹情况下的血管性水肿有时由用来治疗高血压和心力衰竭的血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂引起。当ACE抑制剂是病因时，最常见的是面部和上呼吸道受到影响，但肠道可能会受到影响。 一些食物即使食用微量也能突然导致血管性水肿。但是其它食物（如草莓），只有大量进食才会发生这些反应。 另外，在成像检查期间使用X射线上可见的物质（射线不透性染料）后，有时会发生血管性水肿。

慢性血管性水肿 荨麻疹和血管性水肿可以是慢性的，在几周或几个月内反复发作。病因通常是未知的，但可能是反复无意识摄入某种物质，诸如牛奶中的青霉素或食物中的防腐剂或色素。应用某些药物，诸如阿司匹林或其它非类固醇类抗炎药（NSAID），可以导致慢性荨麻疹或血管性水肿。 没有荨麻疹的慢性血管性水肿可能是遗传性或获得性血管性水肿。 然而，通常当不伴随荨麻疹的血管性水肿复发时，无特异性原因被确定——称作特发性血管性水肿。

血管性水肿的症状 在血管性水肿中，身体两侧肿胀可能不相等，并且可能轻度疼痛。它可累及手或脚背、眼睑、舌、面、唇或生殖器。有时影响口腔黏膜、咽喉以及气道肿胀，导致吞咽或呼吸困难。 偶尔涉及消化道，导致恶心、呕吐、腹部绞痛或腹泻。 很多人还有荨麻疹。荨麻疹通常始于瘙痒。一般，大量荨麻疹随后出现和消失。一处荨麻疹可以持续数小时，然后消失，然后出现在其它部位。在荨麻疹消失后，皮肤外观常完全正常。 患者可能有超敏反应（突然、广泛的、有时危及生命的过敏反应）。血压可能下降至危险水平（休克）。 血管性水肿的图片 血管性水肿 这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。 经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。 舌血管性水肿 此人由于血管性水肿导致舌肿胀。 科学图片库 唇血管性水肿 此人由于血管性水肿导致唇肿胀。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 血管性水肿 这张图显示遗传性血管性水肿患者的唇肿胀。 经出版商允许。摘自Joe E, Soter N.当代皮肤病诊断和治疗，由I Freedberg、IM Freedberg和MR Sanchez编辑。费城，《当代医学》，2001年。 舌血管性水肿 此人由于血管性水肿导致舌肿胀。 科学图片库 唇血管性水肿 此人由于血管性水肿导致唇肿胀。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

血管性水肿的诊断 医师的评估 如果患者出现血管性水肿，应立即就医。 血管性水肿的病因通常是显而易见的，并且很少需要进行检查，因为这些反应通常可以缓解并且不会复发。 如果血管性水肿复发且病因不明，医生询问患者他们正在服用的全部药物、正在吃的全部食物和饮品。如果原因仍不清楚，特别是如果患者没有荨麻疹或家庭成员患有血管性水肿，医生可以检查血管性水肿是遗传性或获得性的。