输血过程中的注意事项和不良反应

输血的目的是增加血液携带氧气的能力，恢复机体的血容量（血量），以及纠正凝血异常。一般来说，输血是安全的，但有时受血者会发生不良反应。

为了尽量减少输血过程导致不良反应，医疗保健专业人员应该注意一些事项。在输血前，通常是几小时甚至几天前，需将供者血液与受者进行交叉配型（输注血浆或血小板时不需进行）。交叉配型时，血库工作人员会混合供者和受者提供的少量血液，以确保不发生反应。

在两次核对即将使用的血袋上的标签以确定输血单位数无误后，医疗保健专业人员会给受者缓慢地输血，一般每个单位的血液需要输注 1 至 4 小时。因为多数不良反应发生于输血开始的 15 分钟内，输血开始应严密监测受者。之后，由护士定期检查受者，一旦出现不良反应必须立即停止输血。

大多数输血是安全和成功的。然而，偶尔会出现轻微的反应，而且，极少会出现严重甚至致命的反应。

最常见的反应是

发热

过敏反应

最严重的反应是

体液超量

肺损伤

由于供者和受者的血型不匹配导致红细胞破裂

罕见反应包括

移植物抗宿主病（输注的血细胞攻击受血者的细胞）

感染

大量输血的并发症（凝血功能差、体温低、低钙、低钾）

发热 发烧可能由于对输注的白细胞或白细胞释放的化学物质（细胞因子）的反应而引起。由于这个原因，在美国的大多数医院会在采集后去除血液中的白细胞。 除了体温升高，人会有寒战，有时会有头痛或背痛。有时会有过敏反应的症状（如瘙痒或皮疹）。 通常，应用对乙酰氨基酚减缓发烧是所需的唯一治疗。出现发烧并且需要再输血的患者可在下一次输血前服用对乙酰氨基酚。

过敏反应 过敏反应的症状包括瘙痒、大面积皮疹、肿胀、头晕和头痛。不太常见的症状是呼吸困难、喘息和气道阻塞。罕见情况下，过敏反应达到重度，足以导致低血压和休克。 如果发生过敏反应，需停止输血并给予抗组胺药。更严重的过敏反应可能需给予氢化可的松甚至是肾上腺素治疗。 有效的治疗方法使那些先前曾出现输血过敏反应的人可以再次进行输血。对输血有重复、严重的过敏反应的人，可能需要洗涤红细胞。洗涤红细胞可去除血液中可能引起过敏性反应的成分。因为白细胞和血小板在捐献的血液被储存之前已被过滤掉（这一过程称为白细胞去除术），过敏反应并不常见。

体液超量 接受输血者所接受的液体量可能高于其身体能承受的体液量。过多的液体可引起身体水肿或呼吸困难。这种并发症是输血相关性死亡最常见的原因。患有心脏疾病的受者是最脆弱的，所以他们的输血速度应更慢，并应接受密切监测。接受过量液体的患者会被给予一种药物，以帮助身体排出液体（利尿剂）。

肺损伤 另一个非常罕见的反应被称为输血相关性急性肺损伤 (TRALI)，这是由于献血者血浆中的抗体而引起的。这可能导致严重的呼吸困难。这种并发症是引起输血相关死亡的第二常见原因。其发生率为每 5,000 至 10,000 次输血中有一例，但很多病例程度轻微，所以可能并未被诊断。大多数轻度至中度肺损伤患者可给氧，以及其他旨在支持呼吸的治疗措施，直到治愈。

红细胞破裂 尽管进行了仔细的配型和交叉配血，供者和受者之间细微的差别导致的不相容（极少发生错误）仍然可能存在。当出现这种不相容时，输血后受者机体会迅速破坏输注的红细胞（溶血反应）。 通常，在输血过程中或输血后不久，患者即感到全身不适或烦躁。有时有呼吸困难、胸部压迫感、面部潮红和严重的背痛。有时候，会出现皮肤湿冷和低血压（休克）。极少情况下，会出现死亡。 一旦医生怀疑出现溶血反应时，他们会停止输血。医生会给予治疗以支持患者的呼吸和血压。医生可以通过检查患者的血液和尿液，以确定红细胞是否被破坏。 有时，溶血反应为迟发性，发生在输血后一个月内。通常，这样的反应是轻微的，并且可能只有在为监测患者疾病的恢复情况而进行血液检测时才会注意到。发生这些反应是因为供者血液中存在某种不在常规检测范围内的不常见血型抗原。

移植物抗宿主病 移植物抗宿主病是一种少见的并发症，主要发生于免疫系统被药物或者疾病破坏的患者。这种疾病，受者（宿主）的组织受到供者白细胞（移植物）的攻击。症状包括发烧、皮疹、低血压、血细胞少于正常数量（血细胞计数低）、组织破坏和休克。这些反应可能是致命的。然而，可通过为免疫系统虚弱的患者输注经照射处理过的红细胞和血小板来消除移植物抗宿主病。

感染 尽管血液制品会仔细检验和储存，传染性病原体有时会通过输血传播。血液检测和对献血者的仔细评估可降低病原体传播。然而，如果供者最近才受到感染或者感染了一种目前无法检测的病原体，那么通过上述血液检测有时检测不出其血液中的病原体。