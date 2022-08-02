干细胞移植是从健康人体内取出干细胞（未分化细胞）并将其注射到患有严重血液病的人体中。

（另见移植概述。）

干细胞是可以延伸出其它更特化细胞的非特化细胞。干细胞可以从以下途径获得

从静脉中抽血

骨髓（骨髓移植）

出生后的婴儿脐带血（由母亲捐赠）

血液优先于骨髓作为来源，因为手术侵入性更低并且血细胞数目（计数）更迅速地返回正常。来自脐带的干细胞通常仅用于儿童中，因为脐带血未含有用于成人中的足够干细胞。

什么是干细胞?

虽然理论上来说干细胞可以变成任何其他类型的细胞，但在实践中，干细胞移植主要是血液疾病治疗的一部分，这类疾病包括白血病、特定类型的淋巴瘤（包括霍奇金淋巴瘤）、再生障碍性贫血、地中海贫血，以及镰状细胞病等。有时干细胞移植可用于治疗先天性代谢性疾病或免疫缺陷疾病（如慢性肉芽肿病）。

接受大剂量化疗或放疗治疗某些癌症的患者也可进行干细胞移植。这类治疗破坏产生干细胞的骨髓。有时候，干细胞移植可用于替换在器官癌症（例如乳腺癌或神经母细胞瘤（一种由神经组织发展而来的常见儿童癌症））的治疗过程中被破坏的骨髓细胞。医生正在研究如何使用干细胞移植来治疗某些自身免疫性疾病，例如多发性硬化症。

约30％至40％淋巴瘤患者和20％至50％白血病患者在治疗（包括干细胞移植）后无癌症。这种手术延长骨髓瘤患者的生命。它对乳腺癌不太有效。

干细胞移植手术 干细胞可能是 患者自身的细胞（自体移植）

供者的细胞（同种异型移植） 如果欲给予癌症患者其自身干细胞，则这些细胞应在可以损伤干细胞的化疗或放射治疗前采集。在治疗后回输到体内。 如果干细胞来自供者，则在移植干细胞前给予受者抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）。 如果要用干细胞替代受者骨髓中的造血细胞，则受者需联合使用药物和放疗，以消除让移植细胞无法存活的骨髓细胞。 自体干细胞移植 视频 异基因干细胞疗法 视频

血液中的干细胞 来自成人的干细胞可以在门诊患者手术期间从血液获得。首先，在获得干细胞的前几天，给予供者促使骨髓向血液中释放更多干细胞的药物（称为集落刺激因子）。然后通过插入手臂的导管将血液抽出，在一个机器中循环采取干细胞。剩余的血液通过插入另一只手臂的导管回输到供者体内。通常需要在几天内分6次，每次2～4小时可以采取足够的干细胞。干细胞可以冰冻留待以后应用。干细胞也可在分娩后从婴儿脐带中获得，冰冻留待以后应用。

骨髓中的干细胞 对于骨髓移植，给予供者全身麻醉药或局部麻醉药。医生用注射器从供者的髋骨取骨髓。取骨髓大约需要1小时。

至受者 将干细胞经1至2小时时间注入受者的静脉。注入的干细胞会迁移到受者骨骼内，并增生产生血细胞。

干细胞移植后 移植后，给予药物以预防并发症（见下文）。 干细胞移植的受者通常需要住院1～2个月。 出院后需要定期随诊。多数病人恢复至少需要1年。