在X连锁高IgM综合征中，B细胞仅产生IgM，而不产生其它类型的免疫球蛋白。IgM水平可能正常或偏高。

此类型婴儿经常发生真菌耶氏肺孢子菌引起的肺炎。儿童在出生后的前2年内出现频繁的窦和肺部感染。

许多儿童在青春期前死亡，而那些活得更长的儿童经常发生肝硬化或淋巴瘤。