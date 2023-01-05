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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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高IgM综合征

作者：James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
已审核/已修订 1月 2023
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高IgM综合征的特征在于免疫球蛋白M（IgM）正常或高水平以及其它免疫球蛋白水平降低或缺乏。结果，人们更容易感染细菌。

  • 患有高IgM综合征的儿童频繁出现鼻窦和肺部感染。

  • 医生通过测量血液中的免疫球蛋白水平或进行基因检测来诊断疾病。

  • 治疗包括免疫球蛋白、抗生素预防感染，并在可能的情况下进行干细胞移植。

（另见免疫缺陷病概述。）

IgM是5种抗体中的一种，有助于保护机体免受感染。在高IgM综合征中，IgM水平较高，有时也正常，但这不是免疫缺陷的原因。其它免疫球蛋白可能不存在或者水平较低。缺乏这些其它免疫球蛋白使得患有高IgM综合征的人抵抗感染的能力下降。

高IgM综合征是一种原发性免疫缺陷病。它可以通过以下方式之一遗传：

  • 作为一种X连锁疾病：即因X（性别）染色体上某基因中突变所致。X连锁疾病仅影响男孩。

  • 作为一种常染色体隐性遗传病：即意味着从父母双方处各获得一个致病基因。

大多数高IgM综合征病例是X连锁的。

这种疾病如何影响人们，取决于哪个基因受到影响。

X-连锁高IgM综合征

在X连锁高IgM综合征中，B细胞仅产生IgM，而不产生其它类型的免疫球蛋白。IgM水平可能正常或偏高。

此类型婴儿经常发生真菌耶氏肺孢子菌引起的肺炎。儿童在出生后的前2年内出现频繁的窦和肺部感染。

许多儿童在青春期前死亡，而那些活得更长的儿童经常发生肝硬化淋巴瘤

常染色体隐性遗传高IgM综合征

一般而言，这些症状与X连锁型的症状相似。

有几种常染色体隐性遗传形式。在其中的一些中，淋巴结、脾脏和扁桃体增大，并且可能发生自身免疫性疾病。

高IgM综合征的诊断

  • 血液化验

  • 基因检测

医生根据症状怀疑有高IgM综合征。然后测量免疫球蛋白的水平。高水平或正常水平的IgM和低水平或不存在其它免疫球蛋白支持诊断。

在可能的情况下，采用基因检测明确诊断。

产前基因检测可以提供给考虑怀孕的女性，如果她们的家庭成员患有某些可能引起高IgM综合征的基因突变。

高IgM综合征的治疗

  • 免疫球蛋白

  • 有时可使用抗生素预防感染

  • 如果可能，进行干细胞移植

患有高IgM综合症的人通常会被免疫球蛋白替代一些缺失的免疫球蛋白。免疫球蛋白由从具有正常免疫系统的人的血液中获得的抗体组成。

某些患有这种综合征的人被给予甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑（一种抗生素）来预防耶氏肺孢子菌感染。

如果可能，从具有相同组织类型的同胞获得干细胞进行移植

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 免疫缺陷病基金会：高IgM综合征：高IgM综合征的综合信息，包括有关诊断和治疗的信息和给受影响患者的建议

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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