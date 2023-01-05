X连锁无丙种球蛋白血症

在出生后的前6个月，来自于母体的免疫球蛋白可以保护婴儿避免感染。在约6月龄，这些免疫球蛋白的水平开始下降，并且患病婴儿开始出现反复咳嗽、鼻感染（鼻炎）和/或耳、皮肤、窦和肺感染。这些感染通常归因于细菌例如肺炎球菌、链球菌和嗜血杆菌。有时出现少见的脑部病毒感染。

由于缺乏通常存在于扁桃体的 B 细胞，从而不能产生免疫球蛋白，所以扁桃体非常小，并且淋巴结无法形成。

X-连锁无丙种球蛋白血症增加关节中形成感染（感染性关节炎）、因气道慢性炎症所致的不可逆性加宽（支气管扩张症）和某些癌症的风险。

在早期诊断和治疗下，除非脑感染出现，否则寿命经常不受影响。