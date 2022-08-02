肺移植和心肺联合移植

肺移植是通过外科手术从活着的人取出健康的肺或部分肺，然后将其移植到肺功能不再正常的人中。心肺移植是通过外科手术从最近去世的人取出心脏和肺部，然后将其移植到心脏和肺部不再正常的人中。
肺移植用于治疗肺脏丧失功能的病人。大多数受者是患有以下疾病之一的人：
重度慢性阻塞性肺疾病（COPD）
原发性肺动脉高压
可以移植一个或两个肺。如果肺病损害了心脏，可以同时移植单肺或双肺以及心脏。单肺和双肺手术大致同样常见，至少比心肺移植常见8倍。
因为肺脏保存困难，所以一旦取得肺脏要尽快移植。
接受肺移植后存活的人的比例是
1年时：超过80％
5年时：超过50％
心肺移植适用于
出生时存在某些心脏异常（例如，Eisenmenger综合征）
也可引起心脏损伤的重度肺部疾病
供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。
供者
移植的肺脏可以来自于活体或者刚死亡者。供者必须年龄在65岁以下，从未吸烟，并且没有肺部疾患。供者和受者肺部的大小必须匹配。
由于一个健康的肺即可满足生存需求，因此活体捐献是可行的。人们至多只能捐献一个完整的肺，但通常只捐献一个肺的一部分（肺叶）。死亡供者可以提供两个肺脏或心脏加肺脏。
程序
在手术前，通常给予受者抗生素以防止感染发生。
通过打开胸腔，摘除受者的单肺或双肺，然后植入供者肺脏。将移植肺脏与出入肺脏的血管（肺动脉和肺静脉）以及主气道（气管）相接。在心肺移植中，受者受损的心脏也被移除并替换为供者心脏。
单肺移植手术需要4～8小时，双肺需要6～12小时。心肺联合移植需要的时间相同。术后需要住院7～14天。
在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可以帮助降低受者排斥移植肺的风险。
并发症
移植可能导致各种并发症。
感染
肺移植后感染的风险很高，原因如下：
由于肺脏持续暴露于空气中，而空气中有可引起感染的细菌和其它微生物。
帮助防止移植肺排斥的免疫抑制剂也使身体抵御感染的能力降低。
伤口愈合差
与气道连接的部位有时愈合不良。气道接合的部位有时愈合差，可能形成疤痕组织，导致气道狭窄，减少气流，出现气短。这种并发症治疗可以采用扩张气道——例如，植入气道支架以保持其开放。
排异
即使组织配型密切相合，移植器官与输血不同，如果不采取预防排异的措施，通常会出现排异。排异源于受者免疫系统攻击移植的器官所致，移植的器官被免疫系统识别为异物。排异可以轻微、容易控制，也可以严重、即使治疗仍然恶化。
肺移植排异难以发现、评估和治疗。医生使用柔性可视导管（支气管镜）定期检查气道，取出肺组织样本。这种操作帮助他们识别排斥反应并检查感染。
接受肺移植后的大多数人一个月内出现某些排异症状。症状包括发热、气短、咳嗽和疲乏。乏力的发生是因为移植肺不能提供足够的氧气供给机体。
在多达一半的人中，慢性排斥反应的症状在移植超过一年后逐渐发生。在这种情况下，医生通常会检查在小气道中形成并逐渐将其堵塞的疤痕组织。