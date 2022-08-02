肺移植和心肺联合移植

已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

肺移植是通过外科手术从活着的人取出健康的肺或部分肺，然后将其移植到肺功能不再正常的人中。心肺移植是通过外科手术从最近去世的人取出心脏和肺部，然后将其移植到心脏和肺部不再正常的人中。

（另见移植概述和心脏移植。）

肺移植用于治疗肺脏丧失功能的病人。大多数受者是患有以下疾病之一的人：

重度慢性阻塞性肺疾病（COPD）

特发性肺纤维化

囊性纤维化

α1-抗胰蛋白酶缺乏症

原发性肺动脉高压

可以移植一个或两个肺。如果肺病损害了心脏，可以同时移植单肺或双肺以及心脏。单肺和双肺手术大致同样常见，至少比心肺移植常见8倍。

因为肺脏保存困难，所以一旦取得肺脏要尽快移植。

接受肺移植后存活的人的比例是

1年时：超过80％

5年时：超过50％

心肺移植适用于

出生时存在某些心脏异常（例如，Eisenmenger综合征）

也可引起心脏损伤的重度肺部疾病

供者和受者均要接受移植前筛查。进行这种筛查是为了确保器官足够健康，可以进行移植，并且受者没有任何影响移植的疾病。

供者 移植的肺脏可以来自于活体或者刚死亡者。供者必须年龄在65岁以下，从未吸烟，并且没有肺部疾患。供者和受者肺部的大小必须匹配。 由于一个健康的肺即可满足生存需求，因此活体捐献是可行的。人们至多只能捐献一个完整的肺，但通常只捐献一个肺的一部分（肺叶）。死亡供者可以提供两个肺脏或心脏加肺脏。

程序 在手术前，通常给予受者抗生素以防止感染发生。 通过打开胸腔，摘除受者的单肺或双肺，然后植入供者肺脏。将移植肺脏与出入肺脏的血管（肺动脉和肺静脉）以及主气道（气管）相接。在心肺移植中，受者受损的心脏也被移除并替换为供者心脏。 单肺移植手术需要4～8小时，双肺需要6～12小时。心肺联合移植需要的时间相同。术后需要住院7～14天。 在移植当天开始抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），包括皮质类固醇。这些药物可以帮助降低受者排斥移植肺的风险。