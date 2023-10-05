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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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白血病概述

作者：Ashkan Emadi, MD, PhD, West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences Center;
Jennie York Law, MD, University of Maryland, School of Medicine
已审核/已修订 10月 2023
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白血病是白细胞或白细胞前体细胞的恶性肿瘤。

白细胞来源于骨髓的干细胞。有时其发育过程出现偏差，染色体片段重排。产生的异常染色体干扰细胞分裂的正常控制，导致受影响细胞的增殖不受控制或可抵抗正常的细胞死亡，从而引起白血病。

白血病分类

白血病可以分为四种主要类型：

这种分型依据疾病进展速度和恶性白细胞的类型及特征。

急性白血病进展迅速，由未成熟细胞组成。

慢性白血病进展缓慢，由更成熟的细胞组成。

淋巴细胞（淋巴母细胞）白血病由淋巴细胞或其前体细胞恶变产生。其可为急性或慢性。

髓细胞性白血病（髓细胞白血病或骨髓性白血病）由中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞和单核细胞的前体细胞恶变产生。其可为急性或慢性。

白血病的并发症

白血病细胞最终占据骨髓，替代或者抑制发育为正常血细胞的细胞功能。正常骨髓细胞功能受到干扰可导致下列细胞数目不足：

  • 红细胞（导致贫血

  • 正常白细胞（增加感染风险）

  • 血小板（血小板减少症，增加出血风险）

此外，癌性白细胞不具有正常白细胞的功能，因此无法帮助身体抵抗感染。

白血病细胞可能会侵袭其他器官，包括肝脏、脾脏、淋巴结、睾丸和脑。

白血病的病因

大多数类型白血病的病因未知。辐射暴露、接受有些类型的化疗或接触某些化学品（如苯、一些杀虫剂和烟草烟雾中的化学物质）会增加某些类型白血病的发病风险，但受暴露人群中仅有极少数会出现白血病。某些遗传性疾病，如唐氏综合征和范科尼贫血，也会增加白血病的发病风险。有些人患白血病是由染色体异常引起。

目前高度怀疑与艾滋病致病病毒 (HIV-1) 类似的人类嗜 T 淋巴细胞病毒 1 型 (HTLV-1) 可引起一种罕见的淋巴细胞白血病——成人 T 细胞白血病。EB 病毒（也可引起单核细胞增多症）感染与亚洲和非洲发生的一种罕见的淋巴细胞白血病有关。

白血病的治疗

  • 药物治疗，通常采用化疗、免疫治疗和/或靶向治疗

  • 有时可以采用干细胞移植、放疗或手术

很多白血病患者可以得到有效治疗，部分可以治愈。治疗方案由不同类型的药物组成，称为

  • 化疗：化疗方案包括可杀死分裂中细胞的多种药物。因此，化疗药物可攻击快速分裂的癌细胞，但正常细胞也会受到伤害。

  • 免疫治疗：免疫治疗是利用身体自身的免疫系统杀灭癌细胞的一种抗癌治疗。

  • 靶向治疗：靶向治疗包括针对癌细胞异常基因或蛋白质的药物。

免疫治疗和靶向治疗杀灭正常细胞的可能性都低于化疗，因此耐受性更好。医生根据白血病的类别选择合适的药物或药物组合。有时可以采用干细胞移植放疗或手术。

白血病的并发症可能需要治疗。如果白血病导致重度贫血，患者可能需要输血。如果发生感染，他们可能需要抗生素。如果发生出血，他们可能需要血小板输注。

白血病得到控制，骨髓中异常细胞的数目非常低被称为患者病情缓解。如果白血病细胞数目再次增长，则称为患者疾病复发。

有些复发患者的生活质量最终出现恶化，进一步治疗的潜在益处可能极其有限。此时保持患者舒适可能比尝试轻微延长其生命更重要。患者及其家庭成员必须参与决策。此时仍有很多方法可以用于提供人文关怀、缓解症状和维持尊严。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 白血病与淋巴瘤协会：为白血病患者及其看护者提供疾病信息和支持资源

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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