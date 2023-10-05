大多数类型白血病的病因未知。辐射暴露、接受有些类型的化疗或接触某些化学品（如苯、一些杀虫剂和烟草烟雾中的化学物质）会增加某些类型白血病的发病风险，但受暴露人群中仅有极少数会出现白血病。某些遗传性疾病，如唐氏综合征和范科尼贫血，也会增加白血病的发病风险。有些人患白血病是由染色体异常引起。

目前高度怀疑与艾滋病致病病毒 (HIV-1) 类似的人类嗜 T 淋巴细胞病毒 1 型 (HTLV-1) 可引起一种罕见的淋巴细胞白血病——成人 T 细胞白血病。EB 病毒（也可引起单核细胞增多症）感染与亚洲和非洲发生的一种罕见的淋巴细胞白血病有关。