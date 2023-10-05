白血病是白细胞或白细胞前体细胞的恶性肿瘤。
白细胞来源于骨髓的干细胞。有时其发育过程出现偏差，染色体片段重排。产生的异常染色体干扰细胞分裂的正常控制，导致受影响细胞的增殖不受控制或可抵抗正常的细胞死亡，从而引起白血病。
白血病分类
白血病可以分为四种主要类型：
这种分型依据疾病进展速度和恶性白细胞的类型及特征。
急性白血病进展迅速，由未成熟细胞组成。
慢性白血病进展缓慢，由更成熟的细胞组成。
淋巴细胞（淋巴母细胞）白血病由淋巴细胞或其前体细胞恶变产生。其可为急性或慢性。
髓细胞性白血病（髓细胞白血病或骨髓性白血病）由中性粒细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞和单核细胞的前体细胞恶变产生。其可为急性或慢性。
白血病的并发症
白血病的病因
白血病的治疗
药物治疗，通常采用化疗、免疫治疗和/或靶向治疗
有时可以采用干细胞移植、放疗或手术
很多白血病患者可以得到有效治疗，部分可以治愈。治疗方案由不同类型的药物组成，称为
化疗：化疗方案包括可杀死分裂中细胞的多种药物。因此，化疗药物可攻击快速分裂的癌细胞，但正常细胞也会受到伤害。
免疫治疗：免疫治疗是利用身体自身的免疫系统杀灭癌细胞的一种抗癌治疗。
靶向治疗：靶向治疗包括针对癌细胞异常基因或蛋白质的药物。
免疫治疗和靶向治疗杀灭正常细胞的可能性都低于化疗，因此耐受性更好。医生根据白血病的类别选择合适的药物或药物组合。有时可以采用干细胞移植、放疗或手术。
白血病的并发症可能需要治疗。如果白血病导致重度贫血，患者可能需要输血。如果发生感染，他们可能需要抗生素。如果发生出血，他们可能需要血小板输注。
白血病得到控制，骨髓中异常细胞的数目非常低被称为患者病情缓解。如果白血病细胞数目再次增长，则称为患者疾病复发。
有些复发患者的生活质量最终出现恶化，进一步治疗的潜在益处可能极其有限。此时保持患者舒适可能比尝试轻微延长其生命更重要。患者及其家庭成员必须参与决策。此时仍有很多方法可以用于提供人文关怀、缓解症状和维持尊严。
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白血病与淋巴瘤协会：为白血病患者及其看护者提供疾病信息和支持资源