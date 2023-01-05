慢性肉芽肿性疾病(CGD)

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慢性肉芽肿性疾病是一种吞噬细胞（一种白细胞）功能异常的遗传性免疫缺陷病。
慢性肉芽肿性疾病患者的持续感染出现于皮肤、肺、淋巴结、口腔、鼻、尿路和肠中。
医生根据血液检查诊断疾病。
治疗涉及预防感染并减少感染次数和严重程度的药物，以及输血和干细胞移植。
（另见免疫缺陷病概述。）
慢性肉芽肿性疾病是一种原发性免疫缺陷病。它通常是X连锁隐性遗传病。X连锁意味着该疾病是由X（性别）染色体上基因突变所致。X连锁隐性遗传病仅发生于男孩。有时慢性肉芽肿性疾病是常染色体（非X连锁）隐性遗传病。对于常染色体隐性遗传病，需要两个基因，一个来自每个父母。
正常情况下，吞噬细胞（白细胞类型，包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞）吞噬和杀伤微生物。但是当患有慢性肉芽肿性疾病时，吞噬细胞可以吞噬细菌和真菌，但是不能产生物质（诸如过氧化氢和超氧化物）杀伤它们。
CGD的症状
CGD的诊断
血液化验
有时进行基因检测
为了诊断慢性肉芽肿性疾病，医生进行血液检查，检测吞噬细胞应对微生物的活性。
医生可能也会做基因检测，以明确有无导致该疾病的特定突变。
CGD的治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
免疫缺陷病基金会：慢性肉芽肿性疾病和其他吞噬细胞疾病：慢性肉芽肿性疾病的一般信息，包括诊治信息