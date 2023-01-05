慢性肉芽肿性疾病(CGD)

预防和治疗感染的抗生素和抗真菌药物

干扰素γ

输注粒细胞

干细胞移植

定期和无限期给予抗生素，通常是甲氧苄啶/磺胺甲基异噁唑，以预防感染。通常还定期给予抗真菌药物（例如伊曲康唑）以有助于预防真菌感染。

干扰素γ（一种修正免疫系统的药物）一周注射3次，可以减少感染数目和严重程度。

当其它常规治疗已经无效时，输注粒细胞可能会挽救生命。粒细胞是一种包含一些吞噬细胞的白细胞。

干细胞移植已治愈了一些慢性肉芽肿性疾病患者。具有相似组织和血型的近亲是最佳供体。如果他们愿意捐赠，可以测试他们以确定其组织和血型是否与患病相容。在移植前，给予患者抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂），从而有助于预防移植排斥。