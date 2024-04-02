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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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再生障碍性贫血

（再生不良性贫血）

作者：Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
已审核/已修订 4月 2024
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再生障碍性贫血是指可发育为成熟血细胞的骨髓细胞被破坏，导致红细胞、白细胞和/或血小板数目低。

当发育为成熟血细胞和血小板的骨髓细胞（干细胞）受损或受到破坏，骨髓可停止造血。这种骨髓衰竭被称为再生障碍性贫血。骨髓衰竭导致红细胞过少（贫血）、白细胞过少（白细胞减少症）和血小板过少（血小板减少症）。

“再生障碍性贫血”一词是指大多数或所有类型的血细胞生成均受到抑制时发生的贫血。如果只是红细胞生成受到抑制，则称为纯红细胞再生障碍性贫血。

当再生障碍性贫血的病因无法诊断时（称为特发性再生障碍性贫血），其病因很可能是自身免疫疾病，导致免疫系统抑制骨髓干细胞。

其他病因包括

再生障碍性贫血的症状

再生障碍性贫血的症状通常在数周至数月内缓慢发展。

贫血导致疲劳、虚弱和苍白。白细胞减少导致容易感染。血小板减少导致容易淤青和出血。

再生障碍性贫血的诊断

  • 血液化验

  • 骨髓检查

有贫血症状者均需接受血液检查。如果血液检查显示所有血细胞的数目均减少，需进行骨髓检查。

如果显微镜下检查骨髓样本（骨髓活检）发现骨髓细胞急剧下降，则可诊断再生障碍性贫血。

再生障碍性贫血的治疗

  • 输血

  • 干细胞移植

若不立即接受治疗，重度再生障碍性贫血患者可能会死亡。输注红细胞、血小板和生长因子可以暂时增加红细胞、白细胞和血小板的数目。

干细胞移植是再生障碍性贫血的常用疗法，因为它有可能治愈该病。如果无法实施干细胞移植，患者会被给予抗胸腺细胞球蛋白和环孢菌素，以抑制免疫系统并使骨髓干细胞再生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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