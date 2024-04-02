再生障碍性贫血是指可发育为成熟血细胞的骨髓细胞被破坏，导致红细胞、白细胞和/或血小板数目低。

当发育为成熟血细胞和血小板的骨髓细胞（干细胞）受损或受到破坏，骨髓可停止造血。这种骨髓衰竭被称为再生障碍性贫血。骨髓衰竭导致红细胞过少（贫血）、白细胞过少（白细胞减少症）和血小板过少（血小板减少症）。

“再生障碍性贫血”一词是指大多数或所有类型的血细胞生成均受到抑制时发生的贫血。如果只是红细胞生成受到抑制，则称为纯红细胞再生障碍性贫血。

当再生障碍性贫血的病因无法诊断时（称为特发性再生障碍性贫血），其病因很可能是自身免疫疾病，导致免疫系统抑制骨髓干细胞。

其他病因包括

再生障碍性贫血的症状 再生障碍性贫血的症状通常在数周至数月内缓慢发展。 贫血导致疲劳、虚弱和苍白。白细胞减少导致容易感染。血小板减少导致容易淤青和出血。

再生障碍性贫血的诊断 血液化验

骨髓检查 有贫血症状者均需接受血液检查。如果血液检查显示所有血细胞的数目均减少，需进行骨髓检查。 如果显微镜下检查骨髓样本（骨髓活检）发现骨髓细胞急剧下降，则可诊断再生障碍性贫血。