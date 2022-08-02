皮肤移植是移植的一种。皮肤移植用于治疗丧失大片皮肤的患者——例如，由于广泛烧伤。自体皮肤移植，即切除患者机体某部分健康皮肤移植到其它部位，成功率最高。如果无法进行这种移植，死亡供者皮肤或者动物（诸如猪）皮肤可以作为暂时的措施。这种移植仅能持续短时间，但是它们可以提供暂时的保护直至正常皮肤生长来替代它们。

可以通过将小片皮肤进行组织培养或将移植皮肤切成很多小块来增加用于移植的皮肤量，从而使之可以延展覆盖更多的区域。