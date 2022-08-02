组织移植是指从人体中取出各种组织，例如皮肤细胞、角膜、软骨或骨骼，然后将该组织植入患有严重影响该种组织类型的同一人或另一个人中。
（另见移植概述。）
皮肤
皮肤移植是移植的一种。皮肤移植用于治疗丧失大片皮肤的患者——例如，由于广泛烧伤。自体皮肤移植，即切除患者机体某部分健康皮肤移植到其它部位，成功率最高。如果无法进行这种移植，死亡供者皮肤或者动物（诸如猪）皮肤可以作为暂时的措施。这种移植仅能持续短时间，但是它们可以提供暂时的保护直至正常皮肤生长来替代它们。
可以通过将小片皮肤进行组织培养或将移植皮肤切成很多小块来增加用于移植的皮肤量，从而使之可以延展覆盖更多的区域。
软骨
角膜
角膜是眼睛表面的透明结构，可以在不用免疫抑制剂的情况下成功移植。
骨
来自身体一个部分的骨可以用来更换另一个部分的骨—例如，更换骨癌手术期间摘除的骨。
骨从一个人移植到另一个人仅能生存短时间。然而，它可以刺激新骨生长，稳定局部直至新骨形成，并提供新骨充填的框架。
骨移植后不需要免疫抑制剂。
多于一种组织
一些移植物含有多于一种组织（称作复合移植物，例如掌移植物、臂移植物或面移植物)。复合移植物可以包括连接并支撑这些结构的皮肤、肌肉、骨和组织。
复合移植存在争议，因为它一般不是保护生命并且不延长生命，不过它可以大幅度改善生活质量。复合移植也非常昂贵，需要许多资源，并且有时可以导致威胁生命的感染。这些手术不视为标准医疗护理。
所移植的部分发挥作用的程度有很大的不同，但是一些掌移植物受者能够使用这只手进行其普通日常活动。
移植后需要免疫抑制剂。
其它组织
在帕金森病中，将源自某人肾上腺的组织移植到此人的脑部出现了症状缓解，移植流产胎儿的脑组织也同样如此。然而，应用流产胎儿的组织有伦理学争议。
死产胎儿的胸腺可以移植到天生无胸腺（这种疾病被称为DiGeorge综合征）的儿童，可帮助重建这些儿童的免疫系统。当没有胸腺时，免疫系统受损，因为免疫系统防御外来物质的重要成分——白细胞——在胸腺中成熟。然而，新的胸腺可能会生成细胞去攻击受者的细胞，导致严重移植物抗宿主病（另请参见视频）
子宫异常或以前曾切除子宫的女性如果想要怀孕，有时可以进行子宫移植。