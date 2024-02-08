帕金森综合征是指由其他状况引起的帕金森病样症状群（如运动迟缓和震颤）。
帕金森综合征由脑部疾病、脑部损伤或某些药物和毒素引起。
像帕金森病患者一样，帕金森综合征患者在肌肉放松、肌肉僵硬、动作缓慢以及平衡和行走出现问题时会出现震颤。
医生会询问导致帕金森综合征的已知条件，并通过脑部成像寻找可能的原因来确定帕金森综合征的原因。
如果可能，会治疗病因，可以用药物来缓解症状，一般措施（如简化日常工作）可以帮助改善机体功能。
（另请参见运动障碍概述）
帕金森综合征不包括帕金森病，尽管帕金森综合征包含的疾病在某些方面类似于帕金森病。帕金森综合征有两种主要类型：
继发性帕金森综合征是指与帕金森病有不同病因的一组疾病。
非典型性帕金森综合征是指一组退行性疾病，其症状和脑部变化不同，对治疗的反应也不同。这些疾病患者的预后较差。
帕金森综合征的原因
帕金森综合征最常见的原因是
使用阻止或干扰多巴胺作用的药物
某些药物和毒素干扰或阻断多巴胺和其他化学信使的作用，这些信使帮助神经细胞相互交流(神经递质)。例如，常用于治疗妄想症与精神分裂症的抗精神病药物可阻滞多巴胺的作用。多巴胺是基底神经节(位于脑部深处的神经细胞集合)中的一种关键神经递质，有助于平滑肌肉运动。
可引起帕金森综合征的各种其他情况：
帕金森综合征的症状
帕金森综合征引起的症状与帕金森病相似。它们包括
肌肉放松时一只手发生的震颤(静止震颤)
肌肉僵硬
动作缓慢
维持平衡和行走困难
导致帕金森综合征的各种疾病还可导致其他症状，或一些变异的帕金森综合征的症状。
一些症状可表明病因或许不是帕金森病。它们包括
在疾病第一年出现明显失忆（显示痴呆）
帕金森综合征症状仅出现于身体的一侧（通常由某些脑部肿瘤或皮质基底节变性引起）
低血压、吞咽困难、便秘和泌尿问题（有时由多系统萎缩引起）
跌倒并在疾病最初数月或数年内靠轮椅行走
眼球运动异常
疾病早期出现幻觉和视觉空间问题（如家中房间辨识困难或停车困难）
应用左旋多巴治疗时未减轻的症状
由皮质基底节变性引起的帕金森综合征，可出现口头语言或书面语言的表达或理解不能（失语），丧失简单的工作技能（失用），不能把某个物体与它通常的作用或功能联系起来（失认）
在皮质基底节变性中，脑部皮质(脑部中包含大部分神经细胞的部分)和基底节逐渐退化。症状通常在 60 岁后开始出现（见图基底神经节的位置）。
皮质基底神经节变性患者的肌肉僵硬，对身体一侧的影响大于另一侧。随着疾病的进展，移动四肢变得越来越困难。协调和平衡不良，肌肉抽搐，吞咽困难。思维受损，患者难以找到、说出和理解词语。许多人失去对一只手的控制（患侧较多），称为外伤手综合征。手可能会自己活动。例如，它可能自己张开或握拳。
帕金森综合征的诊断
帕金森综合征的治疗
如果可能，治疗病因
有时使用药物缓解症状
一般措施，例如尽可能维持活动
如果可能，应纠正或治疗帕金森综合征的原因。如果是由药物引起的，停用该药物便可治愈。如果引发症状的疾病能够得到治疗，症状可减轻或消失。
用于治疗帕金森病的药物（例如左旋多巴）通常对帕金森综合征患者无效，但有时会带来暂时改善。
如果一种抗精神病药物引起令人烦恼的帕金森症状，并且需要无限期服用抗精神病药物，如果可能的话，医生可以用另一种抗精神病药物替代。然而，如果药物不能改变，金刚烷胺或具有抗胆碱能作用的药物，如苯妥英，可能会缓解症状。
应用于帕金森病患者，帮助其维持活动能力和独立性的一般措施，对帕金森综合征患者同样有用。例如，患者应
尽可能维持活动
简化日常工作
需要时应用一些辅助设施
采取措施确保家里安全（如拆除抛毯防止绊倒）
良好的营养也很重要。