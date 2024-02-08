帕金森综合征引起的症状与帕金森病相似。它们包括

肌肉放松时一只手发生的震颤(静止震颤)

肌肉僵硬

动作缓慢

维持平衡和行走困难

导致帕金森综合征的各种疾病还可导致其他症状，或一些变异的帕金森综合征的症状。

一些症状可表明病因或许不是帕金森病。它们包括

在疾病第一年出现明显失忆（显示痴呆）

帕金森综合征症状仅出现于身体的一侧（通常由某些脑部肿瘤或皮质基底节变性引起）

低血压、吞咽困难、便秘和泌尿问题（有时由多系统萎缩引起）

跌倒并在疾病最初数月或数年内靠轮椅行走

眼球运动异常

疾病早期出现幻觉和视觉空间问题（如家中房间辨识困难或停车困难）

应用左旋多巴治疗时未减轻的症状

由皮质基底节变性引起的帕金森综合征，可出现口头语言或书面语言的表达或理解不能（失语），丧失简单的工作技能（失用），不能把某个物体与它通常的作用或功能联系起来（失认）

在皮质基底节变性中，脑部皮质(脑部中包含大部分神经细胞的部分)和基底节逐渐退化。症状通常在 60 岁后开始出现（见图基底神经节的位置）。

皮质基底神经节变性患者的肌肉僵硬，对身体一侧的影响大于另一侧。随着疾病的进展，移动四肢变得越来越困难。协调和平衡不良，肌肉抽搐，吞咽困难。思维受损，患者难以找到、说出和理解词语。许多人失去对一只手的控制（患侧较多），称为外伤手综合征。手可能会自己活动。例如，它可能自己张开或握拳。