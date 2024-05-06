糖肽类和脂糖肽类是一类用于治疗革兰氏阳性菌引起的复杂性和/或严重感染的抗生素。

糖肽类和脂糖肽类包括以下几种：

达巴万星

奥利万星

替考拉宁

替拉凡星

万古霉素

大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。糖肽类和脂糖肽类通过阻止革兰氏阳性细菌形成细胞壁而发挥作用，从而导致细菌死亡。

表格

（也请参见抗生素概述。）