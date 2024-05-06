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糖肽类和脂糖肽类是一类用于治疗革兰氏阳性菌引起的复杂性和/或严重感染的抗生素。
糖肽类和脂糖肽类包括以下几种：
达巴万星
奥利万星
替考拉宁
替拉凡星
万古霉素
大多数细菌具有保护其自身的外壳（细胞壁）。糖肽类和脂糖肽类通过阻止革兰氏阳性细菌形成细胞壁而发挥作用，从而导致细菌死亡。
表格
糖肽类和脂糖肽类
药物
常见使用范围*
一些潜在副作用
达巴万星
胃肠不适
金属味道
泡沫尿
面部、颈部和肩部的潮红和瘙痒†
奥利万星
敏感细菌，包括 MRSA 引起的复杂性皮肤感染
胃肠不适
金属味道
泡沫尿
头痛
面部、颈部和肩部的潮红和瘙痒†
替考拉宁‡
严重感染，尤其是由敏感的革兰氏阳性菌，包括 MRSA 引起的感染
肾脏损害
听力损失及耳聋
血小板和白细胞计数下降
面部、颈部和肩部的潮红和瘙痒†
替拉凡星
胃肠不适
金属味道
泡沫尿
肾脏损害
头晕
血小板计数减少
面部、颈部和肩部的潮红和瘙痒†
万古霉素
严重感染，尤其是由敏感的革兰氏阳性菌，包括 MRSA 引起的感染
艰难梭菌诱发性结肠炎（口服）
面部、颈部和肩部的潮红和瘙痒†
肾脏损害
听力损失
白细胞和血小板计数下降
* 这些药物通过静脉内注射给药，除非另有说明。
† 这些副作用通常通过减慢输注速度来缓解。
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用糖肽类和脂糖肽类
不建议在妊娠期间使用糖肽类和脂糖肽类，但有时治疗的益处可能会超过风险。例如，口服万古霉素可用于治疗孕妇艰难梭菌诱发性腹泻。（另见妊娠期用药的安全性。）
不鼓励在哺乳期间使用糖肽类和脂糖肽类。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）