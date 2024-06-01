鼠疫和其他耶尔森菌感染

鼠疫是革兰氏阴性菌鼠疫耶尔森菌引起的一种严重感染。它通常累及淋巴结或肺。

该细菌主要通过鼠蚤传播。

根据不同的形式，鼠疫可导致发热，寒战，淋巴结肿大，头痛，心动过速，咳嗽，呼吸困难，呕吐和腹泻等症状。

鉴定血，痰，或淋巴结中的脓液中有无细菌可证实诊断。

抗生素可降低死亡风险，并隔离感染患者，有助于防止鼠疫的传播。

（另见细菌概述。）

过去曾出现大规模的瘟疫疾病流行，如中世纪的黑死病导致很多人死亡。流行的原因主要是大量啮齿动物肆虐、城市拥挤和卫生条件差。

现在，鼠疫会偶发出现或造成有限的暴发。

在美国，超过90％的感染发生在西南各州乡村或半乡村区域，如亚利桑那州，加利福尼亚州，科罗拉多州和新墨西哥州，野营者中常见。

在世界范围内，自 1990 年代以来，大多数病例发生在非洲，主要是刚果民主共和国和马达加斯加。秘鲁也有发生病例。

鼠疫的传播 引起鼠疫的细菌通常感染野生的啮齿类动物，如大鼠、小鼠、花栗鼠、松鼠、草原犬鼠和野兔。通过鼠蚤传播细菌。当野生动物死亡时，鼠蚤可能移动至住在人类附近的动物，然后是家庭宠物，特别是猫。鼠蚤再通过叮咬人传播感染。如果直接接触感染动物，人们还可通过他们的皮肤破损感染。 少数情况下，当感染者咳嗽或打喷嚏时溅出的飞沫被他人吸入时，也可导致人际之间的传播。该菌待在肺部，导致一种肺炎（肺鼠疫）。通常当人们照顾或接触肺鼠疫患者时，才会发生人与人之间传播。 鼠疫杆菌是一种潜在的生物武器。该细菌可通过空气传播，被人吸入。空气中的颗粒的大小决定的细菌在呼吸道的定植位置。小颗粒可定植在肺泡，导致肺鼠疫。较大的颗粒待在喉部（咽），导致喉部鼠疫（咽鼠疫）。

鼠疫的症状 鼠疫有多种形式： 腺型

轻鼠疫

肺炎型

败血病型 临床表现取决于鼠疫的形式。 腺鼠疫 腺鼠疫是最常见的形式。 腺鼠疫的症状开始于接触病菌后几小时到12天（通常是2〜5天）。患者突然出现寒战和高达41°C (106°F) 的发热。心率增快，心音变弱，血压下降，并且很多人可出现神志不清。 跳蚤叮咬或抓伤附近的淋巴结（通常在腹股沟或腋窝）在发热前不久或与其同时肿胀疼痛。肿大的淋巴结称作横痃。它们质硬、发红、发热且有非常明显的压痛。淋巴结充满脓液，在发病第二周内溃破流脓。肝、脾可能肿大。 跳蚤叮咬部位可能形成包块、溃疡或黑痂。 腺鼠疫患者可能烦躁不安、谵妄、意识混乱和失去协调能力。 由于此菌可能经血流播散，肺可能被感染，导致肺鼠疫。 腺鼠疫 图片 Margaret Parsons和Karl F. Meyer博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 大约 60% 未经治疗的人会死于鼠疫，通常在 3 至 5 天内死亡。 肺鼠疫 肺鼠疫是肺部的鼠疫杆菌感染。 肺鼠疫的症状在接触细菌后2或3天突然出现。患者有高热，寒战，心动过速并常有严重头痛。24小时内可出现咳嗽，最初痰液清亮但很快变成带有血斑，然后转为均一的粉红色或鲜红色（像红莓糖浆）和泡沫状。然后变为粉红色或鲜红色（像红莓糖浆）并呈泡沫状。呼吸加快并费力。 未经治疗的肺鼠疫通常是致命的，在最初 24 小时内没有接受治疗的人死亡风险仍然很高。 败血病型鼠疫 败血病型鼠疫是指感染扩散至血液。有些患者会出现恶心、呕吐、腹泻和腹痛。 最后，血液过度凝结，导致血管堵塞，最终因凝血因子用尽而引发出血。这一病症称作弥散性血管内凝血。由于血流受阻，肢体发生坏疽并变黑（故黑死病由此得名）。 如果不进行治疗，许多器官出现功能不全，往往会造成死亡。 轻鼠疫 轻鼠疫是一种轻型的腺鼠疫。它的症状——淋巴结肿胀、发热、头痛和疲惫——可在一周内消失。

鼠疫的诊断 取血液、痰液或脓液的样本进行检查

有时要做其他血液化验 快速诊断鼠疫很重要，因为治疗延迟越久，死亡风险越高。 要诊断鼠疫，医生可采取血，痰，或淋巴结的脓液为样品。样品在显微镜下检查，并送到实验室培养细菌。血液试样也测试细菌的抗体。可迅速检测细菌或其遗传物质（DNA），如可以应用聚合酶链反应（PCR）检验。 如果医生怀疑肺鼠疫，会做胸部 X线检查。

鼠疫的治疗 链霉素或庆大霉素 立即开始鼠疫治疗可很大程度降低死亡风险。 对于肺鼠疫或败血性（血流性）鼠疫，必须在症状出现后24小时内开始使用抗生素。 链霉素或庆大霉素以注射方式给药，持续10天，或一直使用至体温恢复正常后3天。其他抗生素如多西环素、左氧氟沙星、莫西沙星和环丙沙星也有效。 肺鼠疫的患者必须隔离，以使它们不会通过空气传播细菌（即所谓的呼吸道隔离）。呼吸道隔离包括以下措施： 限制访问患者房间

要求患者附近的工作人员穿戴口罩、眼罩、隔离衣和手套

鼠疫的预防 以下措施可能有助于控制啮齿类动物和防止跳蚤叮咬： 去除家周围可能吸引啮齿类动物的任何东西（如灌木、石碓、垃圾、乱放的柴火和食物）

在处理可能被感染的动物时戴手套（例如，给动物去皮时）

在可能暴露于啮齿类动物的跳蚤时（如露营、徒步或户外工作）使用驱虫剂，如 DEET（二乙甲苯酰胺）

对宠物使用控制跳蚤的产品

如果宠物漫步到鼠疫地区，不要让它们睡在人的床上 目前美国无鼠疫疫苗可供使用。 接触鼠疫后 与肺鼠疫患者发生过接触的人，医生会监测其状况。会每4小时测量一次体温，持续6天。 另外，也会给予抗生素治疗，以预防感染的发生。为超过 8 岁的人给予多西环素或环丙沙星，而为小于 8 岁的儿童给予甲氧苄啶/磺胺甲噁唑。

了解更多信息 以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。 美国疾病控制与预防中心（CDC）：鼠疫：提供鼠疫相关信息的资源，包括传播途径和预防