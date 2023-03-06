炭疽是一种潜在致命性感染，由革兰氏阳性杆状细菌炭疽杆菌（参见图）引起。炭疽可累及皮肤、肺部，或者极少数情况下会影响消化道（胃肠道）。

人极少感染炭疽；若感染，通常是由于皮肤接触引起的，但也可能是由于吸入炭疽孢子、食用受污染的肉或（少见情况下）通过注射受污染的违禁药品引起。

炭疽孢子是一种潜在的生物武器。

炭疽杆菌可以分泌数种引起不同临床症状的毒素。

症状包括肿块和水泡（皮肤接触后），呼吸困难及胸痛（吸入孢子后），腹痛和血样便（食入污染的肉类后）。

症状可提示细菌感染，从感染组织标本中检测到细菌可确诊。

暴露于炭疽的高危人群应接种疫苗。

必须在暴露后立即给予抗生素和疫苗，以降低严重疾病或死亡风险。

（另见细菌概述。）

炭疽可发生于野生动物和家畜中，如牛、绵羊和山羊，也可发生于其他动物，如马、河马、大象和开普水牛。

炭疽杆菌产生的孢子能在土壤中存活数十年。放牧的动物接触或食入孢子后即可感染。当人接触到感染的动物或动物产品（如羊毛、兽皮和毛发）。孢子可在动物产品中存活数十年，也不易被低温或高温杀灭。甚至极小的接触也可能导致感染。

虽然人的感染通常通过皮肤发生，但它也可能由吸入孢子（吸入型炭疽）、食用受污染、未煮熟的肉类（胃肠道炭疽）或少见情况下通过注射受污染的违禁药品引起。

炭疽在人类中很少见，不会在人与人之间传染。但在极少数情况下，皮肤炭疽（皮肤型炭疽）可能会通过直接接触感染者或感染者所污染的物体而在人与人之间传播。吸入型炭疽、胃肠道炭疽和注射型炭疽不会在人与人之间传播。

炭疽是一种潜在的生物武器，因为炭疽孢子可播散到空气中并被吸入。在 2001 年的炭疽生物攻击中，孢子散布在通过美国邮政服务寄出的信封中。

最近，注射受污染的海洛因的北欧人发生了注射型炭疽。在美国尚未见到以这种方式传播的炭疽。

炭疽杆菌可以分泌数种引起不同临床症状的毒素。

炭疽的症状 炭疽症状根据感染的获得方式而有所不同： 穿透皮肤（大多数病例）

通过吸入（最严重）

通过胃肠道（罕见）

通过注射（罕见） 皮肤炭疽（皮肤型炭疽） 大多数炭疽病例累及皮肤。 感染后1-10天，皮肤上出现无痛的、发痒的、红褐色肿块。肿块形成水泡，最终破溃形成黑痂（焦痂），周围肿胀隆起。感染临近部位淋巴结肿大，患者出现不适--肌痛、头痛、发热、恶心和呕吐等症状。肿块和肿胀可能需要数周才愈合和消退。 皮肤炭疽（皮肤型炭疽） 隐藏详情 皮肤炭疽最先为无痛性瘙痒、红棕色肿块（上图）。然后，肿块形成水疱，水疱破裂开放后形成黑色结痂，称为焦痂（下图）。 感谢美国疾病控制与预防中心公共卫生图像库提供的图像。 约有 10~20% 的未经治疗者会死亡，但是经过治疗后死亡很罕见。 吸入型炭疽（毛工病） 吸入性炭疽是最严重的。它因吸入炭疽孢子而导致，通常发生于人处理受污染的动物产品（比如兽皮）时。 孢子可能会在肺中停留数周，但最终会进入称为巨噬细胞的白血球，在那里发育，最终细菌繁殖并扩散到胸部淋巴结。炭疽杆菌产生的毒素引起淋巴结肿大、破溃、出血，感染播散至毗邻胸部组织。感染的液体可在肺内或肺与胸壁之间积聚。 炭疽 视频 症状出现于感染后1天到 6周。起初，症状往往隐匿并与流行性感冒（流感）类似，患者可有轻微肌痛、低热、胸部不适和干咳。数天后，患者可突然出现严重呼吸困难、高热伴大汗。血压迅速危险性下降（导致休克），随后出现昏迷。这些重度症状很可能是由毒素大量释放导致。 患者还可出现胃肠道炭疽，或者脑和脑脊膜的炭疽感染（称作脑膜脑炎）。 即使早期给予治疗，很多患者也会在严重症状发生后的24～36小时内死亡。如果未予治疗，所有吸入炭疽患者都将死亡。在2001年的美国炭疽暴发中，45%的接受治疗的吸入型炭疽患者仍以死亡告终。 胃肠道炭疽 胃肠道炭疽很少见。人们食入炭疽杆菌污染的肉类后，炭疽杆菌可在口腔、咽喉、肠道内生长并释放毒素引发广泛出血和组织坏死。患者可出现发热、咽喉疼痛，颈部肿胀，腹痛和血便，也可出现呕血。也可出现呕血。 即使经过治疗，仍有大约 40% 的感染者死亡，很可能是因为他们在确诊之前已经病危。 你知道吗…… 注射型炭疽 注射型炭疽很少见。症状可能与皮肤炭疽相似，如发热和注射海洛因的部位出现瘙痒性单个或多个肿块。肿块发展为无痛性溃疡，形成黑色结痂（焦痂），且周围肿胀。皮下深处或注射海洛因的肌肉内可出现脓包（脓肿）。 注射型炭疽比皮肤炭疽在全身扩散更快，并且医生对其的诊断和治疗比皮肤炭疽更困难。

炭疽的诊断 取皮损、体液或粪便的样本进行检查或培养

有时做血液检查 医生依据典型皮肤损害可怀疑炭疽感染。了解到患者接触过动物或动物制品或有炭疽疫区居留史可支持诊断。 如果怀疑吸入型炭疽，应行胸部 X 线和计算机断层成像 (CT) 检查。 通常提取血液、感染皮肤、胸膜腔液或粪便的样本并在光镜下检查或进行细菌培养（如果细菌存在可分裂增殖）。如果存在炭疽杆菌则很易于检测识别。 如果吸入型炭疽患者的症状（如意识模糊）提示有可能存在脑部感染，医生也会做脊椎穿刺（腰穿）抽取脑脊液样本。进行检查和分析。当无法进行脊椎穿刺时，患者会接受脑部和脊柱成像，例如 CT 扫描或磁共振成像 (MRI)。 医生也可做血液测试，以检查是否存在炭疽杆菌的遗传物质片段或细菌毒素的抗体。

炭疽的治疗 抗生素

有时使用其他药物 治疗延误时间越长，患者死亡风险越高。因此，一般医生在怀疑患者感染炭疽后，就立即开始治疗。 皮肤炭疽（皮肤型炭疽）可用抗生素环丙沙星、左氧氟沙星、莫西沙星或强力霉素口服治疗，为期 7 至 10 天。如果可能吸入孢子或怀疑有生物攻击，则服用抗生素 60 天。儿童和孕妇可能会接受不同抗生素，并使用不同时间长度。 吸入型炭疽、胃肠道炭疽和其他炭疽感染，包括严重皮肤炭疽，需要联合使用三种抗生素经静脉（静脉内）治疗。静脉注射抗生素后，患者可口服抗生素 60 天，以杀灭肺部的任何剩余孢子。 吸入型炭疽也可以联合使用抗生素和注射雷昔库单抗或奥托昔单抗（结合患者体内炭疽毒素的单克隆抗体）或联合使用抗生素和经静脉用炭疽免疫球蛋白治疗。 如果脑和脑脊膜受累，或如果出现胸腔积液，皮质激素可能有帮助。可使用胸管持续引流胸腔积液。 其他治疗包括机械辅助呼吸、补液以及升压药。