已审核/已修订 11月 2022 | 修改的 9月 2023

钩端螺旋体病是由钩端螺旋体（螺旋形细菌，称为螺旋体）引起的潜在严重感染。

大多数人是在户外活动时接触细菌污染的土壤或水而感染。

疾病可分两个阶段，间隔数天，主要症状为发热、头痛和其它症状。

一种严重的可能致命的类型可损害许多脏器，包括肝和肾。

血液中检测到致病菌抗体或在感染组织标本中检测到致病菌可确诊。

感染需要使用抗生素治疗，如果严重，有时需要静脉输液和透析。

（另见细菌概述。）

钩端螺旋体病发生在许多野生和家养动物中，包括大鼠、小鼠、犬和农场动物（如牛、马、绵羊、山羊和猪）。有些动物仅携带细菌，并可将细菌排入尿中。其它动物则会患病和死亡。人们直接通过与被感染的动物接触，或间接接触被感染动物尿液污染的土壤或水而受到感染。

钩端螺旋体病是农民、下水道工人和屠宰场工人的职业病。但是，在美国，大多数人在户外活动中接触被污染的土壤或淡水时被感染，尤其是在游泳或涉水时。在美国以外，在大雨或淡水洪水之后发生疫情爆发。钩端螺旋体可在淡水源中存活数周至数月（如湖泊和池塘）。但是，它们可以在盐水中仅存活几小时。

在美国，每年报告的 100 至 200 例感染主要发生在夏末和初秋。由于轻度钩端螺旋体病一般仅引起轻微的流感样症状，且可自行消退，所以很多感染很可能未得到报告。

钩端螺旋体病的症状 约 90% 的感染者症状并不严重。其余感染者可有多个脏器受累。这种潜在致命的钩端螺旋体病称作 Weil 综合征。 钩端螺旋体病通常分两个阶段发病： 第一阶段（败血症阶段）： 在发生感染后大约5～14天，患者突然出现发热、头痛、咽喉痛、小腿和腰背部重度肌肉痛以及寒战。在第3到第4日可出现眼发红的症状。一些患者出现咳嗽、有时咳血、胸痛。大部分患者在大约 1 周内康复。

第二阶段（免疫反应阶段）： 在某些患者中，症状过几天又复发。这是因为免疫系统在清除体内细菌时发生炎症反应导致。发热再次出现，脑和脊髓的包膜（脑脊膜）可能发炎。此炎症（脑膜炎）可导致颈部僵硬和疼痛。肺部可能严重受损。 如果怀孕期间发生钩端螺旋体病，流产的风险增高。 Weil综合征 Weil综合征可能在第二阶段发生。它可引起发热、黄疸（由肝损伤导致的皮肤和白眼球黄染）、肾衰和出血倾向。患者可出现鼻出血、咳血或皮肤、肺组织内出血，消化道出血少见。可发生贫血。尽管肝脏和肾脏是最常受累的器官，但肺和心脏也可能受到严重影响。 不发生黄疸的患者会康复。发生黄疸的患者约5～10%会死亡，60岁以上者死亡比例更高。如果出现心智功能改变、肾衰、呼吸衰竭和内脏出血，死亡风险会更高。

钩端螺旋体病的预防 多西环素可预防和治疗本病。有可能会接触钩端螺旋体的人，比如在钩端螺旋体病正暴发流行的地区居住或旅行的人，可每周口服一次。