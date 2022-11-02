钩端螺旋体病是由钩端螺旋体（螺旋形细菌，称为螺旋体）引起的潜在严重感染。
大多数人是在户外活动时接触细菌污染的土壤或水而感染。
疾病可分两个阶段，间隔数天，主要症状为发热、头痛和其它症状。
一种严重的可能致命的类型可损害许多脏器，包括肝和肾。
血液中检测到致病菌抗体或在感染组织标本中检测到致病菌可确诊。
感染需要使用抗生素治疗，如果严重，有时需要静脉输液和透析。
（另见细菌概述。）
钩端螺旋体病发生在许多野生和家养动物中，包括大鼠、小鼠、犬和农场动物（如牛、马、绵羊、山羊和猪）。有些动物仅携带细菌，并可将细菌排入尿中。其它动物则会患病和死亡。人们直接通过与被感染的动物接触，或间接接触被感染动物尿液污染的土壤或水而受到感染。
钩端螺旋体病是农民、下水道工人和屠宰场工人的职业病。但是，在美国，大多数人在户外活动中接触被污染的土壤或淡水时被感染，尤其是在游泳或涉水时。在美国以外，在大雨或淡水洪水之后发生疫情爆发。钩端螺旋体可在淡水源中存活数周至数月（如湖泊和池塘）。但是，它们可以在盐水中仅存活几小时。
在美国，每年报告的 100 至 200 例感染主要发生在夏末和初秋。由于轻度钩端螺旋体病一般仅引起轻微的流感样症状，且可自行消退，所以很多感染很可能未得到报告。
钩端螺旋体病的症状
约 90% 的感染者症状并不严重。其余感染者可有多个脏器受累。这种潜在致命的钩端螺旋体病称作 Weil 综合征。
钩端螺旋体病通常分两个阶段发病：
第一阶段（败血症阶段）： 在发生感染后大约5～14天，患者突然出现发热、头痛、咽喉痛、小腿和腰背部重度肌肉痛以及寒战。在第3到第4日可出现眼发红的症状。一些患者出现咳嗽、有时咳血、胸痛。大部分患者在大约 1 周内康复。
第二阶段（免疫反应阶段）： 在某些患者中，症状过几天又复发。这是因为免疫系统在清除体内细菌时发生炎症反应导致。发热再次出现，脑和脊髓的包膜（脑脊膜）可能发炎。此炎症（脑膜炎）可导致颈部僵硬和疼痛。肺部可能严重受损。
如果怀孕期间发生钩端螺旋体病，流产的风险增高。
Weil综合征
Weil综合征可能在第二阶段发生。它可引起发热、黄疸（由肝损伤导致的皮肤和白眼球黄染）、肾衰和出血倾向。患者可出现鼻出血、咳血或皮肤、肺组织内出血，消化道出血少见。可发生贫血。尽管肝脏和肾脏是最常受累的器官，但肺和心脏也可能受到严重影响。
不发生黄疸的患者会康复。发生黄疸的患者约5～10%会死亡，60岁以上者死亡比例更高。如果出现心智功能改变、肾衰、呼吸衰竭和内脏出血，死亡风险会更高。
钩端螺旋体病的诊断
取血液、尿液或有时脑脊液样本（通过脊椎穿刺采集）进行培养
血液检查钩端螺旋体病抗体或遗传物质
当到出现爆发区域旅行的人出现特征性症状时，医生会怀疑钩端螺旋体病。
为确定诊断钩端螺旋体病，医师可采集患者血和尿样本。并做进一步分析。
对于出现脑膜炎症状的患者，医生会行脊椎穿刺（腰穿）采集一份脑脊液（脑和脊髓周围的液体）样本。
通常，在未来几周内，此样本需要重复采集若干次。这些样本都被送往实验室进行细菌培养。
标本培养发现致病菌，或更常用的是检测到血液中抗钩端螺旋体相关抗体即可确诊。可以使用产生许多基因拷贝的聚合酶链反应 (PCR) 技术。它有助于医生快速诊断钩端螺旋体病。
钩端螺旋体病的预防
多西环素可预防和治疗本病。有可能会接触钩端螺旋体的人，比如在钩端螺旋体病正暴发流行的地区居住或旅行的人，可每周口服一次。
钩端螺旋体病的治疗
抗生素
对于Weil综合征，可能需要输血和血液透析
轻度感染可通过口服阿莫西林、氨苄青霉素和多西环素等抗生素治疗。
对于严重感染，可通过静脉（静脉内）给予青霉素、氨苄青霉素或头孢曲松等抗生素。可能也需要服用补液盐。
患严重感染（Weil 综合征）的人可能需要输血，如果出现肾衰竭，可能需要做血液透析。
不需要必须隔离感染者，但在接触和处理他们的尿液时应谨慎。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：钩端螺旋体病： 关于钩端螺旋体病的全面信息，包括有关风险、人类预防和宠物预防的链接