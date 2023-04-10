由肺炎支原体引起的肺炎症状通常为轻度，包括低热、疲倦、咽喉痛和咳嗽。这种感染有时被称为“行走”的肺炎，这是轻度肺炎的非医学术语，不需要卧床休息或住院。有些人甚至感觉良好，可以上班并参与其他日常活动。但是，肺炎支原体有时会导致更严重的肺炎，需要住院治疗。

许多泌尿生殖道支原体感染的患者尤其是女性，没有症状。当症状存在时，它们类似于泌尿生殖系统衣原体感染的症状，并且因性别和感染部位而异：