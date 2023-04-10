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支原体是导致呼吸道感染和泌尿生殖道感染的细菌。
支原体不同于其它细菌，因为它们没有细胞壁。许多抗生素，如青霉素，通过弱化细胞壁杀死细菌。因为支原体不存在细胞壁，许多抗生素不能有效地治疗。
肺炎支原体是导致所有年龄组社区获得性肺炎的常见病因。在学校、营地和军营中发生过疫情爆发。
生殖器支原体可能导致尿道的性传播感染（尿道炎），有时在女性中引起盆腔炎。
支原体的症状
由肺炎支原体引起的肺炎症状通常为轻度，包括低热、疲倦、咽喉痛和咳嗽。这种感染有时被称为“行走”的肺炎，这是轻度肺炎的非医学术语，不需要卧床休息或住院。有些人甚至感觉良好，可以上班并参与其他日常活动。但是，肺炎支原体有时会导致更严重的肺炎，需要住院治疗。
许多泌尿生殖道支原体感染的患者尤其是女性，没有症状。当症状存在时，它们类似于泌尿生殖系统衣原体感染的症状，并且因性别和感染部位而异：
女性可能有异常阴道分泌物或排尿时烧灼感。
男性在排尿时可能会发现烧灼感，有时会出现阴茎分泌物。
支原体的诊断
核酸扩增检测或抗体检测
医生有时可以通过对呼吸道分泌物或阴道或尿道拭子进行核酸扩增检测 (NAAT) 来鉴定支原体。NAAT 用于寻找微生物独特的遗传物质，DNA 或 RNA（它们都是核酸）。NAAT 使用一个增加细菌的 DNA 或 RNA 数量的程序，以便更容易识别。
有时医生通过血液检查检测其抗体，来诊断肺炎支原体。
支原体的治疗
抗生素
支原体感染可用抗生素如阿奇霉素、强力霉素，或有时左氧氟沙星或莫西沙星治疗。