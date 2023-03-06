盆腔炎性疾病多由阴道细菌导致。通常致病菌是在性交时由患性传播感染的性伴侣传染。最常见的性传播细菌包括

淋球菌 ，可引发淋病

沙眼衣原体 ，可引发衣原体感染

生殖支原体

这些细菌通常从阴道扩散到子宫颈（通向阴道的子宫下部），在那里引起感染（宫颈炎）。这些感染可能持续在宫颈或上行播散导致盆腔炎性疾病。

盆腔炎 图片

盆腔炎也更常见于患有细菌性阴道病的女性。这些细菌通常为阴道正常菌群。这些细菌过度增殖后才可导致局部病变并传播到其他脏器。细菌性阴道病是否由性传播仍不明确。

在较少的情况下，女性阴道分娩、流产或在手术过程中发生感染，例如扩张和刮除术（D 和 C）或妇科手术，此时细菌进入阴道或通常驻留在阴道中的细菌进入子宫。

冲洗会增加感染的风险。