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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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盆腔炎 (PID)

作者：Oluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
已审核/已修订 3月 2023
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小知识

盆腔炎是女性上生殖器官（子宫颈、子宫、输卵管和卵巢）的感染。

  • 盆腔炎通常由性传播感染引起。

  • 通常，患者会出现下腹疼痛、阴道分泌物异常和有时发热或阴道不规律出血。

  • 诊断基于症状、子宫颈分泌物的分析，有时还基于血液检查或超声检查。

  • 使用抗生素治疗。

盆腔炎可能是以下部位感染：

  • 子宫颈，是通向阴道的子宫下部的狭窄开口（子宫颈炎

  • 子宫壁（子宫内膜炎）

  • 输卵管（输卵管炎）

  • 卵巢（卵巢炎）

  • 卵巢和输卵管周围区域（输卵管卵巢脓肿）

  • 上述内容的组合

在美国，盆腔炎是不孕症最常见的可预防原因。很多患有盆腔炎的女性难以怀孕。

大约1/3的盆腔炎性疾病女性患者会复发。

盆腔炎性疾病通常发生在性活跃的女性身上。很少发生在少女月经初潮前，怀孕的女性或绝经后女性。风险因素包括

其他的危险因素包括

  • 性活动，尤其是 35 岁以下的人

  • 多个或新的性伴侣或不使用避孕套的男性伴侣

  • 冲洗

盆腔炎的病因

盆腔炎性疾病多由阴道细菌导致。通常致病菌是在性交时由患性传播感染的性伴侣传染。最常见的性传播细菌包括

这些细菌通常从阴道扩散到子宫颈（通向阴道的子宫下部），在那里引起感染（宫颈炎）。这些感染可能持续在宫颈或上行播散导致盆腔炎性疾病。

盆腔炎也更常见于患有细菌性阴道病的女性。这些细菌通常为阴道正常菌群。这些细菌过度增殖后才可导致局部病变并传播到其他脏器。细菌性阴道病是否由性传播仍不明确。

在较少的情况下，女性阴道分娩、流产或在手术过程中发生感染，例如扩张和刮除术（D 和 C）或妇科手术，此时细菌进入阴道或通常驻留在阴道中的细菌进入子宫。

冲洗会增加感染的风险。

你知道吗……

  • 盆腔炎症性疾病是不孕最常见的可预防的原因。

盆腔炎的症状

盆腔炎的症状通常发生在月经末期或月经后几天。大多数患者的首发症状是下腹部轻到中度的疼痛，且通常一侧较重。其他症状包括阴道不规律出血和白带异常，有时伴有异味。

炎症加重导致下腹部疼痛加剧并可伴有低热（通常低于 102°F 或 38.9° C）。之后，发烧体温升高，白带呈现为脓液样的黄绿色。患者出现性交疼痛或排尿疼痛。

感染可能很严重，但症状轻微甚至没有症状。由淋病导致的感染症状较衣原体或生殖支原体感染严重，这种感染导致的盆腔炎可能无阴道分泌物异常或其他明显的症状。

并发症

盆腔炎可导致其他疾病，包括以下：

  • 输卵管阻塞

  • 腹膜炎（一种严重腹腔感染）

  • 菲茨休柯蒂斯综合征（肝脏周围组织严重感染）

  • 脓肿（脓液积聚）

  • 粘连（疤痕组织条带）

  • 输卵管内的妊娠（输卵管妊娠）

有时感染的输卵管可能发生堵塞。堵塞的输卵管可能积水肿胀。患者可感到下腹胀痛或慢性盆腔痛。

如果感染扩散到腹腔里覆盖腹腔器官的膜上，则会引发腹膜炎。腹膜炎可能突发或逐渐出现腹部剧痛。

如果输卵管感染是由于淋病或衣原体感染并扩散到肝脏周围组织，则会引发菲茨休柯蒂斯综合征。这样的感染可能导致右上腹痛。症状似胆囊炎或胆囊结石。

输卵管或卵巢脓肿 的发生率占输卵管感染患者的15%，特别是感染时间长的患者。脓肿可能发生破裂导致脓肿播散至腹腔导致腹膜炎。破裂导致下腹剧烈疼痛，随后很快出现恶心、呕吐和非常低的血压（休克）。感染可能播散至血液系统（称为败血症），严重时可致死。这是急症。

粘连是疤痕组织的异常条带。当盆腔炎疾病产生脓液时，可引发粘连。脓液刺激组织并导致生殖器官内或腹腔器官之间形成疤痕组织条带。从而导致不孕和慢性盆腔疼痛。炎症越严重，时间越长越易发生不孕及其他并发症。炎症发生或发展将导致患者发生不孕及其他并发生症的机率增加。

盆腔炎患者发生输卵管妊娠宫外孕的一种）的机率比普通女性高6至10倍。输卵管妊娠中，胎儿生长在输卵管内，而不是子宫内。这种妊娠危及孕妇的生命，并且胎儿也无法存活。

盆腔炎的诊断

  • 医师的评估

  • 检查子宫颈上所取的样本

  • 有时进行超声检查或腹腔镜检查

如果女性下腹疼痛，或者阴道有不明原因的分泌物，尤其是育龄妇女，或如果分泌物含有脓液，医生会怀疑是盆腔炎所致。需行体格检查，包括盆腔检查。妇科检查时盆腔脏器压痛进一步支持该诊断。

通常用棉签从子宫颈上取一些样本进行检查，确定患者是否患有淋病或衣原体感染。即使这些检查没有检测出淋病或衣原体感染，患者仍可能患有盆腔炎。

如果因疼痛无法进行充分的体检或者需要更多信息，可以做盆腔超声检查。超声可显示输卵管卵巢脓肿或输卵管异位妊娠。

妊娠试验是为了确定患者是否可能存在输卵管妊娠，这可能是导致该症状的原因。其他症状和实验室检查结果可以帮助确诊。

如果无法确诊或临床治疗疗效差，医生需要通过肚脐附近的小切口插入观察管（腹腔镜检查）以观察腹腔内情况，并取一些脓液进行检查。这种手术通常可以确认或排除盆腔炎。

盆腔炎的治疗

  • 抗生素

  • 如果需要，进行脓肿引流

尽可能立即口服或肌注抗淋球菌及衣原体的抗生素。需要及时治疗以防止严重并发症。如果需要，在取得检查结果后更换抗生素。

大多数患者在家接受口服抗生素治疗。但是，在以下情况下通常需要住院治疗：

  • 感染 72 小时内无减轻。

  • 患者有严重症状或者高烧。

  • 患者怀孕。

  • 有脓肿形成。

  • 患者呕吐，因此无法在家口服抗生素。

  • 医生无法确诊盆腔炎，对于可能的病因，无法排除需要手术的疾病（阑尾炎）。

在医院里， 静脉注射抗生素。

应用抗生素后脓肿持续可行脓肿抽吸治疗，通常行针刺抽脓。通常行针刺抽脓。在B超或CT监测下行经皮针刺抽脓。脓肿破裂则需立刻手术治疗。

患者应避免性生活直到抗生素治疗结束且医生确诊感染完全清除后，即使早已没有症状。

所有最近的性伴侣都应该接受淋病和衣原体感染的检测，如果需要，还应该接受治疗。如果盆腔炎性疾病一旦确诊，立即治疗更有利于疾病的康复。

盆腔炎的预防

盆腔炎通常由性传播感染引起。预防包括采取更安全的性行为，有感染风险或感染症状的人应进行检测。

如果正确使用，避孕套可以帮助预防性传播感染。每次性交时必须正确使用避孕套才能有效。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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