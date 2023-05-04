引起急性支气管炎的感染通常从普通感冒的症状开始：流鼻涕、咽喉痛和疲劳。此外，在新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 患者中，发热、肌肉疼痛、胃肠道症状和嗅觉和味觉丧失更常见。

几天后，开始咳嗽（起初通常为干咳）。患者可能会咳出少量稀薄的白色黏液。这种黏液通常从白色变为绿色或黄色，并变得更浓。颜色变化并不表示细菌感染。颜色变化仅意味着与炎症相关的细胞已移动至气道并使痰液变色。

除非支气管炎是由流感或肺炎等更严重的感染引起的，否则患者通常不会出现高热或发冷。

你知道吗……

支气管炎会使气道暂时变窄，因此患者可能会出现类似于哮喘发作时发生的喘息和/或呼吸短促。

急性支气管炎本身不会引起严重并发症。但是，咳嗽可能会持续 2 至 3 周甚至更长时间。流感等引起支气管炎的一些感染会导致肺组织感染（肺炎），通常只有年龄较大或有免疫防御系统问题的患者才会发生。