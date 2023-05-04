急性支气管炎是感染引起的气管和气管分叉气道（支气管）发炎。
急性支气管炎通常是病毒性上呼吸道感染引起的。
症状为可能会或可能不会咳出粘液（痰液）。
诊断主要基于症状。
可使用退烧和镇咳药物等治疗，以便让患者在发作结束前感觉更舒服一些。
很少需要使用抗生素。
支气管炎可分为
急性
慢性
急性支气管炎通常持续数天至几周。持续数月或数年的支气管炎通常归为慢性支气管炎。当人们说“支气管炎”时，通常是指急性支气管炎，这里只讨论急性支气管炎。
如果慢性支气管炎患者在呼气时出现肺部气流减少（气流阻塞），则认为他们有慢性阻塞性肺疾病 (COPD)。如果患有慢性阻塞性肺疾病或其他慢性肺部疾病（如支气管扩张或囊性纤维化）的患者出现急性支气管炎的症状，医生则认为这属于潜在疾病的突发，而不是急性支气管炎。
急性支气管炎的病因
急性支气管炎的症状
引起急性支气管炎的感染通常从普通感冒的症状开始：流鼻涕、咽喉痛和疲劳。此外，在新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 患者中，发热、肌肉疼痛、胃肠道症状和嗅觉和味觉丧失更常见。
几天后，开始咳嗽（起初通常为干咳）。患者可能会咳出少量稀薄的白色黏液。这种黏液通常从白色变为绿色或黄色，并变得更浓。颜色变化并不表示细菌感染。颜色变化仅意味着与炎症相关的细胞已移动至气道并使痰液变色。
除非支气管炎是由流感或肺炎等更严重的感染引起的，否则患者通常不会出现高热或发冷。
你知道吗……
支气管炎会使气道暂时变窄，因此患者可能会出现类似于哮喘发作时发生的喘息和/或呼吸短促。
急性支气管炎本身不会引起严重并发症。但是，咳嗽可能会持续 2 至 3 周甚至更长时间。流感等引起支气管炎的一些感染会导致肺组织感染（肺炎），通常只有年龄较大或有免疫防御系统问题的患者才会发生。
急性支气管炎的诊断
医师的评估
有时进行胸部 X 线检查
医生通常会根据症状作出急性支气管炎诊断。如果医生听诊到肺部充血，或患者出现高热或长时间发热或呼吸短促，医生可能会进行胸部 X 光片检查，以确定是否有肺炎。
医生很少进行检查来查找急性支气管炎的病因，血液检查也没用。然而，可能会进行 SARS-CoV2 检测。而且，如果咳嗽持续 8 周以上，则进行胸部 X 光片检查，以确保没有出现肺炎或咳嗽不是由其他肺病引起。
急性支气管炎的治疗
缓解症状的治疗
患者可服用对乙酰氨基酚或布洛芬来缓解发热和全身不适感，并应大量饮水。
抗生素对病毒性支气管炎没用。大多数急性支气管炎是病毒性的，因此医生只有在明确感染是由细菌所致时（如在暴发期间）才会给予抗生素。使用抗生素时，医生通常会给予阿奇霉素或克拉霉素等药物。有时医生会开具抗生素，但建议仅在症状持续时才使用。
你知道吗……
喘息患者可能会在使用吸入性支气管扩张剂后改善几天；但是，可能会出现震颤、紧张和颤抖等副作用。
咳嗽药可用于抑制令人痛苦或干扰睡眠的咳嗽。但这些药物的有效程度尚不清楚。祛痰药是非处方药，它有助于使分泌物变稀薄，从而更易于咳出，但这种方法是否有用尚不清楚。通常不建议给幼儿使用止咳药和祛痰药（另见儿童咳嗽）。