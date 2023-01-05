重症联合免疫缺陷病(SCID)

重症联合免疫缺陷病是导致低水平抗体（免疫球蛋白）和低或无T细胞（淋巴细胞）的原发性免疫缺陷病。

大部分患有重症联合免疫缺陷病的婴儿通常在 6 个月大前会出现肺炎、持续性病毒感染、鹅口疮和腹泻。

医生通过测量血液中B细胞和T细胞的数量以及免疫球蛋白水平并进行测试以评估B细胞和T细胞的功能，从而诊断这种疾病。

本病患者所处环境要受到保护以避免接触可能的感染。

治疗涉及预防感染的抗生素和免疫球蛋白，但唯一有效的治疗方法是干细胞移植以及可能的基因治疗。

（另见免疫缺陷病概述。）

重症联合免疫缺陷病是一种严重、可能致命的免疫缺陷病。它在出生时存在并且可以由许多不同基因中的突变引起。所有类型均为遗传性。

最常见形式因X（性别）染色体上基因中的突变引起（称作X连锁疾病）并且几乎完全出现在男孩中。另一种形式是常染色体（非性连锁）隐性遗传病。即意味着从父母双方处各获得一个致病基因。

本疾病的另一种形式因缺乏腺苷脱氨酶所致。这种酶分解白细胞中的有毒物质，如果腺苷脱氨酶不足，则毒性物质堆积，杀死白细胞。因此，抗感染的白细胞较少。

因为没有T细胞，以及没有T细胞的帮助，B细胞不能产生抗体（免疫球蛋白），因此免疫球蛋白水平低。

此外，天然杀伤细胞功能不正常。天然杀伤细胞是一种白细胞，可识别并杀死异常细胞（例如某些感染的细胞和癌细胞）。

在重症联合免疫缺陷病的人群中，免疫系统几乎无法抵御细菌、病毒和真菌。结果是反复持续感染。

SCID的症状 大部分患有重症联合免疫缺陷病的婴儿通常在 6 个月大前会出现肺炎、持续性病毒感染、鹅口疮和腹泻。也可能发生更严重的感染，包括肺孢子菌肺炎。这些情况导致患儿不能正常生长发育（称发育停滞）。他们可能会出现脱屑性皮疹。 所有患病婴儿具有严重发育不良的胸腺。 如果不经治疗，这些孩子常在1岁前夭折。

SCID的诊断 血液化验

可能是新生儿的筛查测试 症状会提示本病。血液检查可以检测B细胞和T细胞数目和免疫球蛋白水平以及评估B细胞和T细胞功能。 一些专家建议通过血液检测来筛查所有新生儿是否患有重症联合免疫缺陷，以确定他们是否有异常或过少的 T 细胞——称为 T 细胞受体切除环 (TREC) 检测。在美国许多州现在要求TREC检验全部新生儿。早期鉴定患有本疾病的婴儿可能有助于防止它们在童年死亡。 医生可以使用基因测试以鉴定造成本疾病的突变并且因此有助于决定疾病有多严重及预后是什么。