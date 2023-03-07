人类非洲锥虫病是由原虫布氏冈比亚锥虫或布氏罗德西亚锥虫导致的感染。它通过舌蝇叮咬传播。

非洲昏睡病仅见于非洲赤道地区。

舌蝇叮咬部位可能出现疼痛性包块或伤口，继而出现发热、寒战、头痛、淋巴结肿大，有时还会出现皮疹，最终出现嗜睡、行走困难，如不治疗，可出现昏迷和死亡。

医生一般通过在血液、淋巴结液或脑脊液的样本中检测到原虫（感染性单细胞生物）来确诊本病。

所有感染者均应接受药物治疗，有多种药物对锥虫病有效。

（也请参见寄生虫感染概述。）

昏睡病仅发生于有舌蝇生长的非洲赤道地区。昏睡病有两种形式，各由不同类型的锥虫导致。一种发生于西非和中非（由布氏冈比亚锥虫导致）。另一种发生于东非（由布氏罗德西亚锥虫导致）。两种在乌干达均有。

世界卫生组织 (WHO) 正在尝试根除非洲锥虫病，由于采取的控制措施，在过去 20 年中，这种感染的病例急剧减少（> 95%，2021 年约 800 例）。在美国，每年平均诊断出一个病例，通常发生于流行区（世界上此病常见的地区）旅行者或来自流行区的移民。

另一种属，克氏锥虫，在南美洲和中美洲地区流行，并引起恰加斯病（美洲锥虫病）。

传播方式 布氏冈比亚锥虫和布氏罗德西亚锥虫通常在感染的舌蝇叮咬并将原虫注入皮肤时传播给人。原虫移行至淋巴系统和血流，并在那里繁殖。然后，它们移行至全身器官和组织，最终到达脑部。当舌蝇叮咬被感染的人或动物，然后再叮咬其他人时，即可导致感染的播散。 感染原虫的母亲可在怀孕或分娩期间将原虫传染给其孩子。极少数人通过输血获得感染。理论上讲，感染也可通过器官移植传播，如果器官的供体存在感染。 布氏冈比亚锥虫或布氏罗德西亚锥虫生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

非洲昏睡病的症状 在非洲昏睡病中，感染会以如下顺序累及身体不同部位： 皮肤

血液和淋巴结

脑脊液（围绕在脑和脊髓周围的液体） 感染的进展速度及所引起的症状取决于致病的原虫类型。 皮肤 被舌蝇叮咬后几天至两周，叮咬部位可出现一个包块。大包变成暗红色，可有疼痛和肿疡。 血液和淋巴结 感染在数周或数月内扩散至血液和淋巴。然后，患者出现间歇性发热，以及寒战、疼痛和肌肉关节痛。面部可暂时肿起。有些患者出现皮疹和颈后淋巴结肿大。有时可见贫血。 脑脊液 脑脊液受累时，头痛变成持续性的头痛。患者出现嗜睡，无法集中注意力，并出现平衡和行走障碍。嗜睡不断加重，患者可能在活动期间睡着。 不治疗的话，脑损伤会加重，导致昏迷和死亡。根据致病的原虫类型不同，死亡可发生于发病后数月或2至3年内。有时，死亡是由营养不良或其它感染导致。

非洲昏睡病的诊断 取血液或淋巴结液的标本进行检查

脊椎穿刺和脑脊液分析 医生通过在血液或淋巴结液样本中检测到原虫来诊断非洲昏睡病。有时，医生会检查骨髓标本或皮损渗出液中是否有原虫。 医生会做脊椎穿刺（腰穿），即将一根针插入患者的脊柱下部，来采集一份脑脊液（围绕在脑和脊髓周围的液体）样本，用于确定感染是否扩散至脑脊液和脑部。医生检查该脑脊液标本中是否存在原虫或其它感染迹象。这些迹象包括脑脊液的压力升高和白细胞数量增多。

非洲昏睡病的治疗 对这类原虫有效的药物 非洲昏睡病按种属和疾病分期治疗。 应尽快用对这些感染有效的药物治疗昏睡病。不过，某些药物可能有严重的副作用。 药物的选用取决于致病锥虫的种属（冈比亚锥虫或罗德西亚锥虫）以及感染是否扩散至脑部和脑脊液。 如果感染尚未扩散至脑部和脑脊液，有效的药物包括 对于 罗德西亚锥虫 ，使用苏拉明

对于冈比亚锥虫，使用非昔硝唑或喷他米 非昔硝唑是一种口服药物，是治疗不严重的冈比亚锥虫感染（伴或不伴有脑部和脑脊液受累）的首选药物。 如果感染已扩散至脑部和脑脊液，有效的药物包括 对于非重度 冈比亚锥虫 感染，使用非昔硝唑

对于重度 冈比亚锥虫 感染，单独使用依氟鸟氨酸或联合硝呋噻氧，或使用美拉胂醇（如果无法获得依氟鸟氨酸）

对于罗德西亚锥虫，使用美拉胂醇 美拉胂醇可能有严重的，有时甚至危及生命的副作用，但在许多非洲国家，它通常是唯一可用于治疗累及脑部和脑脊液的昏睡病的药物。为降低它的副作用风险，可使用皮质激素。 目前尚无检测可用于确认患者是否已治愈。因此，治疗后，医生会监测患者 24 个月，如果症状复发，他们会采集脑脊液样本以检查寄生虫。

非洲昏睡病的预防 人们可通过以下措施来降低被舌蝇叮咬的几率： 避开舌蝇大量滋生的地带：到有舌蝇生长的非洲地区旅行的人可询问当地居民应避开哪些地方。

穿厚一些的长袖上衣和长裤：舌蝇可以咬透薄衣服。

穿素色的、可与周边环境混为一体的衣服：舌蝇喜欢鲜亮的或深的颜色。

按需使用驱虫剂，虽然可能对舌蝇无效。