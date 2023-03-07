恰加斯病是由原虫克氏锥虫引起的感染，通过猎蝽（也称为食虫蝽象或锥猎蝽）叮咬传播。

这种原虫（感染性单细胞生物）可以通过叮咬伤口或通过眼睛周围的组织进入人体，或者较少见情况下通过进食食物或饮用被污染的新鲜果汁进入人体。

进入点周围的区域（咬伤或眼睛）可能会肿胀，且人们可能会发热。

随后，经过一段长时间的无症状期后，患者可在数年后出现严重并发症，主要是心脏或消化问题。

医生通过识别采集自受感染器官中的血液样本或液体样本中的原虫或通过做血液化验来确诊。

药物（苄硝唑或硝呋噻氧）用于杀死原虫，但不能逆转心脏或消化道损害。

（也请参见寄生虫感染概述。）

恰加斯病影响墨西哥、中美洲和南美洲的人们，主要是在贫困普遍的农村地区。这些地区为传播克氏锥虫的猎蝽提供了有利的生长环境。猎蝽滋生在泥墙、房屋和农舍的茅草屋顶、岩石或木桩、鸡舍和狗窝中的裂缝和缝隙中。

在世界范围内，大约有 800 万人感染克氏锥虫。这个数目包括超过30万从拉丁美洲地区获得感染后移民到美国的人。其中估计有 4 万名育龄妇女。据估计，他们的孩子中有 1% 到 5% 出生时就患有感染。欧洲移民也携带了这种疾病。幸运的是，控制感染传播的措施正在减少恰加斯病病例的数量。（参见美国疾病控制与预防中心：流行病学和风险因素。）

恰加斯病的传播 恰加斯病最常在猎蝽叮咬感染者或动物（如狗、猫、负鼠、大鼠和许多其它动物）然后叮咬他人时传播。当感染的猎蝽叮咬时，它们将含原虫的粪便留在体表。这些原虫通过叮咬口进入体内。 原虫也可以通过粘膜进入体内例如覆盖眼睛的透明膜（结膜）。原虫随后在进入点进入细胞，最终到达血流。克氏锥虫感染全身许多类型的细胞，包括免疫系统、心脏、肌肉和神经系统的细胞。 通过输血或移植感染者的器官也可获得感染。人们可能因进食未经烹煮的食物或饮用被带虫猎蝽或其粪便污染的液体（例如甘蔗汁）而受到感染。 这种原虫也可穿过孕妇的胎盘感染胎儿，导致流产、死产或严重的、有时致命的新生儿畸形。 克氏锥虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

恰加斯病的症状 恰加斯病分为三期。症状可发生于第一期和第三期。 第一期 恰加斯病的症状通常始于原虫进入人体后1～2周，原虫一般通过叮咬伤口或眼周组织进入人体。叮咬部位出现红肿。如果原虫通过眼周组织进入，眼周区域可发生肿胀（称作罗曼尼亚氏征）。患者可出现发热。有些患者没有症状，但血液中可查到原虫。 在大多数人中，恰加斯病第一期的症状无需治疗即可消失。不过少数人，通常是儿童，在这一期死亡。死亡原因包括导致心衰的重度心脏感染或脑及覆盖脑和脊髓的组织感染（脑膜脑炎）。 如果患者的免疫系统受损（比如见于艾滋病患者），第一期可能会很严重，患者可出现发热、皮疹，或脑部病变 大多数在出生前被感染的婴儿（先天性感染）没有症状，但是有些婴儿早产或具有非特异性的表现，包括低出生体重、发热、肝脏和脾脏肿大、贫血或血液计数异常。在大多数被感染的婴儿中，症状最终无需治疗即可消失；但是，在此期有一些婴儿死亡。 第二期（潜伏期） 在第二期，患者不出现恰加斯病的症状，且心电图 (ECG) 和心脏及消化系统的影像学检查结果均正常。但是，原虫存在于其体内，有时甚至存在于血液中。 许多患者保持在这一期，余生没有任何症状。 第三期 数年后，20～40%的患者发展成慢性恰加斯病。 主要受累部位为 心脏

消化系统 心脏可能变得扩大和无力，所以人们很容易疲劳和气短。心脏的电传导系统可能受影响，导致晕厥、心律不齐，或心脏骤停。 消化系统的肌肉（如食管肌肉）可出现功能异常，导致吞咽困难和/或重度便秘。如果吞咽受到影响，人们可能会吸入（误吸）食物、液体或唾液，导致肺炎或严重营养不良。大肠（结肠）可能扩大，并且可能出现严重的便秘。

恰加斯病的治疗 对这类原虫有效的药物

如果存在心脏或消化道的慢性感染引起的问题，应予以治疗 只有两种抗寄生物药物——苄硝唑或硝呋噻氧——对恰加斯病有效。这些药物均不能逆转已经发展的心脏病或消化道疾病。患者口服这两种药物之一分别 1 个月或 3 个月。苄硝唑和硝呋噻氧均有严重的副作用，多累及消化道、皮肤和神经系统。这些副作用包括食欲不振、体重减轻、恶心、呕吐、皮疹、神经损伤、失眠和头晕。两种药物均不适用于严重肝脏或肾脏疾病患者，也不适用于孕妇或哺乳期妇女。儿童通常比成人更能耐受治疗。 在疾病的第一期，所有患者都用苄硝唑或硝呋噻氧治疗。这些药物具有以下作用： 迅速减少血液中原虫的数量

缩短症状的持续时间

使发展为慢性感染的可能性降低

如果感染变为慢性，则降低死亡风险 当女性在怀孕期间被诊断患有恰加斯病时，治疗通常延迟到分娩后，如果婴儿被感染，则进行治疗。 在第二期，尚无晚期心脏或胃肠道疾病证据的儿童和不超过 50 岁的成人可以使用苄硝唑或硝呋噻氧治疗。患者越年轻，治疗越早，就越可能消除原虫。对于50岁以上的成年人，医生必须权衡治疗风险和益处。 一旦慢性感染引起严重的心脏损害或消化系统问题，抗寄生物药物就不再有帮助。应按需治疗所出现的问题： 心衰：用药降低心脏负担，或行心脏移植

心律不规则：用药纠正心律（抗心律失常药）或安装起搏器

食管问题：肉毒杆菌毒素（松弛食管下段肌肉）或扩大（扩张）食管下段的手术

严重扩大的结肠：手术

恰加斯病的预防 给墙抹灰、更换稻草屋顶和／或给房子勤喷长效杀虫剂有助于减少猎蝽的数量，从而控制恰加斯病的播散。 少数情况下，到感染流行区旅行的人会感染本病。旅行者尽量不要在土坯房内睡觉，如果在土坯房内睡觉，应使用蚊帐防止感染。 感染发生地区的当地人和旅行者应避免食用来自街头摊贩等不卫生来源的新鲜水果和甘蔗汁。 在包括美国在内的许多受影响国家中，对血液和器官供体进行了筛查，以防止通过输血或器官移植传播感染。 在孕前筛查高危育龄妇女并治疗感染者，可以降低先天性感染的可能性。