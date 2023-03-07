皮肤利什曼病的首要症状通常是沙蝇叮咬处出现一个边缘清晰的包块。它通常在几周或几个月后出现，并在被称为巨噬细胞的白细胞内包含寄生虫。随着感染的传播，更多的肿块可能出现在最初的肿块附近。包块慢慢变大，常发展成开放性溃疡，可有渗液或结痂。溃疡通常是无痛的，不会引起其它症状，除非继发细菌感染，其特征是邻近皮肤部位发红、疼痛，有时还会发热。溃疡在几个月后最终自行愈合，但可能持续超过一年。它们会留下类似于烧伤的永久性瘢痕。罕见情况下，溃疡出现在全身各处皮肤上。当这种情况发生时，应评估患者有无艾滋病病毒 (HIV) 感染和免疫系统受损的其他原因。

皮肤型利什曼病 图片 © Springer Science+Business Media

粘膜型利什曼病的初始症状为一个皮肤溃疡，可自行愈合。在皮肤溃疡出现或愈合几个月到几年后，溃疡和组织破坏可能出现在鼻子、口腔或咽喉内的粘膜上。初始症状可能有鼻塞、流涕或流鼻血。随着时间的推移，患者可能会被严重毁容。

粘膜型利什曼病 图片 图片由 A. Canese 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

内脏利什曼病可突然开始，但通常在感染沙蝇叮咬后数周至数月内逐渐出现。患者可有不定期的阵发性发热。他们可出现体重下降、腹泻和全身疲乏。肝、脾以及有时淋巴结会肿大。血细胞数下降导致贫血，进而使患者容易患其他感染。如果不治疗，内脏利什曼病可导致死亡。

经治疗后见效的感染者以及没有症状的感染者后期不太可能会出现症状，除非他们的免疫系统受损（例如患有艾滋病或使用了免疫抑制药物，比如用于预防移植器官排斥的药物）。

内脏利什曼病治疗后，随着内脏利什曼病其它症状的消失，皮肤上可能出现斑块或结块（结节）。当沙蝇叮咬这些有皮肤异常区域的人时被感染，并可以传播感染。治疗后是否会出现斑块和包块以及它们持续多长时间取决于感染者的地理位置：

非洲的苏丹（位于撒哈拉南部）：斑块和肿块通常保持数月至一年。

印度和附近国家：斑块和肿块可能会持续数年。

南欧、北非、中东和拉丁美洲：内脏利什曼病治疗后皮肤上不会出现斑块和肿块。

在艾滋病患者中，内脏利什曼病常常复发，皮肤利什曼病可导致全身性溃疡。