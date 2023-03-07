利什曼病由 20 或更多种属的利什曼原虫导致。利什曼病包括几种影响皮肤、鼻、口腔或咽喉粘膜或包括肝脏、脾脏和骨髓在内的内脏器官的疾病。
利什曼原虫（感染性单细胞生物）通常由感染的沙蝇叮咬传播。
患者可有轻度症状或无症状，或有皮肤溃疡（皮肤型利什曼病），或鼻、口或喉咙溃疡，可导致严重毁容（粘膜型利什曼病），或发热、体重减轻、疲劳和脾脏和肝脏肿大（内脏型利什曼病）。
医生通过感染组织标本检查或血液化验明确诊断。
用于治疗感染的药物取决于利什曼病的临床形式、患者的免疫系统状况、导致感染的利什曼原虫种属以及什么身体部位被感染。
使用驱虫剂、蚊帐和着防蚊衣服可预防沙蝇叮咬。
（也请参见寄生虫感染概述。）
利什曼病发生在世界各地的分散地区。
利什曼病的传播
微小的感染沙蝇在叮咬人或动物（如犬或啮齿类动物）时传播利什曼原虫。罕见情况下，感染通过输血、使用感染者用过的针头注射、出生前或出生时的母婴传播，或极少数情况下也通过性接触或实验室针刺事故传播。
图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。
利什曼病的临床分型
利什曼病可产生一系列疾病。有三种主要类型。每种累及不同的身体部位。原虫通过叮咬皮肤进入人体后，可能会留在皮肤中或扩散到鼻子、口腔和咽喉的粘膜，或包括骨髓、肝脏和脾脏在内的内脏器官。
皮肤利什曼病累及皮肤。它常见于南欧、亚洲、非洲、墨西哥以及中南美洲。在巴拿马训练的美国军人或在伊拉克和阿富汗服役的美国军人曾发生过利什曼病暴发流行。有时疫区旅游者可染本病。
粘膜型利什曼病累及鼻腔和口腔的粘膜，引起溃疡并破坏组织。这种类型的初始症状为皮肤溃疡。寄生虫从皮肤通过淋巴和血管扩散到粘膜。粘膜型利什曼病的症状可能会出现在皮肤溃疡存在时或溃疡愈合后数月至数年内。
内脏利什曼病（黑热病）累及内脏器官，尤其是骨髓、淋巴结、肝脏和脾。它发生在印度、非洲（特别是苏丹和肯尼亚）、中亚、地中海周围的地区、南美和中美洲，很少发生在中国。寄生虫经皮肤至淋巴结、脾、肝及骨髓。并非所有感染者都会出现症状。在许多地区儿童比成年人更容易出现症状，而免疫系统较弱的人（尤其是艾滋病患者）与免疫系统健全的人相比，这种疾病更容易进展。
利什曼病的症状
皮肤利什曼病的首要症状通常是沙蝇叮咬处出现一个边缘清晰的包块。它通常在几周或几个月后出现，并在被称为巨噬细胞的白细胞内包含寄生虫。随着感染的传播，更多的肿块可能出现在最初的肿块附近。包块慢慢变大，常发展成开放性溃疡，可有渗液或结痂。溃疡通常是无痛的，不会引起其它症状，除非继发细菌感染，其特征是邻近皮肤部位发红、疼痛，有时还会发热。溃疡在几个月后最终自行愈合，但可能持续超过一年。它们会留下类似于烧伤的永久性瘢痕。罕见情况下，溃疡出现在全身各处皮肤上。当这种情况发生时，应评估患者有无艾滋病病毒 (HIV) 感染和免疫系统受损的其他原因。
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粘膜型利什曼病的初始症状为一个皮肤溃疡，可自行愈合。在皮肤溃疡出现或愈合几个月到几年后，溃疡和组织破坏可能出现在鼻子、口腔或咽喉内的粘膜上。初始症状可能有鼻塞、流涕或流鼻血。随着时间的推移，患者可能会被严重毁容。
图片由 A. Canese 博士通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
内脏利什曼病可突然开始，但通常在感染沙蝇叮咬后数周至数月内逐渐出现。患者可有不定期的阵发性发热。他们可出现体重下降、腹泻和全身疲乏。肝、脾以及有时淋巴结会肿大。血细胞数下降导致贫血，进而使患者容易患其他感染。如果不治疗，内脏利什曼病可导致死亡。
经治疗后见效的感染者以及没有症状的感染者后期不太可能会出现症状，除非他们的免疫系统受损（例如患有艾滋病或使用了免疫抑制药物，比如用于预防移植器官排斥的药物）。
内脏利什曼病治疗后，随着内脏利什曼病其它症状的消失，皮肤上可能出现斑块或结块（结节）。当沙蝇叮咬这些有皮肤异常区域的人时被感染，并可以传播感染。治疗后是否会出现斑块和包块以及它们持续多长时间取决于感染者的地理位置：
非洲的苏丹（位于撒哈拉南部）：斑块和肿块通常保持数月至一年。
印度和附近国家：斑块和肿块可能会持续数年。
南欧、北非、中东和拉丁美洲：内脏利什曼病治疗后皮肤上不会出现斑块和肿块。
在艾滋病患者中，内脏利什曼病常常复发，皮肤利什曼病可导致全身性溃疡。
利什曼病的诊断
利什曼病的治疗
根据多个因素，选择不同的药物
如果粘膜型利什曼病导致容貌毁损，则在药物治疗成功后进行重建手术
建议就利什曼病的治疗咨询专家。在选择治疗利什曼病的药物时，医生考虑以下因素：
疾病的类型，皮肤型、粘膜型还是内脏型
致病利什曼原虫的种属
患者发生感染时所在的地理位置
利什曼原虫种属治疗敏感的可能性
患者免疫系统的状态
给药途径以及潜在副作用
用于治疗利什曼病的药物包括：
脂质体两性霉素 B（也用于治疗真菌感染）
米替福新
两性霉素 B 脱氧胆酸盐（也用于治疗真菌感染）
葡萄糖酸锑钠和锑酸葡甲胺
氟康唑或相关药物（用于治疗真菌感染）
脂质体两性霉素 B 最可能有效，但它有许多潜在的副作用，必须直接注入静脉（静脉内），并且价格昂贵。两性霉素 B 脱氧胆酸盐是一种替代药物，但其副作用比脂质体两性霉素 B 更严重。
米替福新具有口服的优势，但因为它可能导致出生缺陷，不适用于孕妇。服用米替福新的育龄妇女必须采取有效的避孕措施。
葡萄糖酸锑钠和锑酸葡甲胺对心脏和其它器官有不良影响。副作用的严重程度随年龄增长而增加。世界许多地区均有耐药报道。在美国，葡萄糖酸锑钠已不再市售。
口服氟康唑和相关的抗真菌药在某些皮肤型利什曼病病例中可能有效。它们不用于粘膜或内脏型利什曼病。
皮肤型利什曼病
对于不会导致粘膜型利什曼病的利什曼原虫种属引起的小而单纯的溃疡，治疗方法包括：
对溃疡进行冷冻疗法（冷冻）或热疗
溃疡局部涂抹巴龙霉素油膏（一种抗阿米巴药物）（在美国未上市）
溃疡处注射葡萄糖酸锑钠（在美国未市售用于溃疡处注射）
抗利什曼原虫药物
冷冻疗法可能会引起疼痛，仅限于小病灶。热疗需要特殊的治疗设备，并且尚未广泛应用。巴龙霉素油膏和葡萄糖酸锑钠（注射到溃疡中）未在美国上市。如果溃疡已开始自行愈合，医生可能会观察而不是治疗，前提是溃疡是由与粘膜型利什曼病无关的利什曼原虫种属引起的。如果溃疡继续愈合，则不需要治疗。
采用抗利什曼原虫药物治疗
对于大的、多发的或可能毁容的溃疡
当局部疗法不可用或失败时
对于由巴西利什曼原虫或拉丁美洲引起粘膜型利什曼病的相关种属引起的溃疡
在免疫功能受损患者中
在抗利什曼原虫药物中，脂质体两性霉素 B 或米替福新对皮肤型利什曼病最可能有效。
当利什曼原虫皮肤溃疡继发细菌感染时，可使用对治疗皮肤和软组织感染有效的抗生素。
粘膜型利什曼病
首选药物是
米替福新
脂质体两性霉素 B
口服米替福新或静脉注射（静脉内）脂质体两性霉素 B。葡萄糖酸锑钠和锑酸葡甲胺是尚未报告耐药的地区的感染者之替代药物。
如果鼻或面部毁容，可能需要进行重建手术，但应在治疗后将手术推迟 12 个月，以免在复发时失去皮肤移植物。
内脏型利什曼病
首选药物是
脂质体两性霉素 B
或者，米替福新
内脏型利什曼病是一种危及生命的疾病，脂质体两性霉素 B 是首选药物。在印度和邻近国家，米替福新已有效治疗内脏型利什曼病，但据报道有早期耐药迹象。
两种含锑药物葡萄糖酸锑钠或锑酸葡甲胺是内脏型利什曼病的首选治疗方法；但是现在印度和其他一些国家的患者对它们的耐药性很普遍，而且副作用也令人担忧。在耐药性尚未成为问题的拉丁美洲和非洲地区，它们仍然是替代品。
在采取抗利什曼原虫疗法的同时，可能需要采取支持性措施，例如充足的营养、输血或抗生素以治疗并发的细菌感染。
对于艾滋病患者
利什曼病的预防
利什曼病的预防应从预防沙蝇叮咬做起。
对于到感染高发区旅行或居住在这些地区的人，以下措施可有帮助：
在暴露的皮肤上使用含 DEET（避蚊胺）的驱虫剂
使用杀虫剂（如氯菊酯）处理过的纱窗、蚊帐以及服装
穿长袖衬衫、长裤，和袜子
避免夜间室外活动，因为此时沙蝇最为活跃
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美国疾病控制与预防中心 利什曼病