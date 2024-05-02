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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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圆孢子虫病

作者：Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 5月 2024
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圆孢子虫病是由寄生虫卡耶潭圆孢子虫引起的小肠感染。主要症状为伴随腹部痉挛性绞痛和恶心的水样腹泻。

  • 患者可能通过食用寄生虫污染的进口食物或水感染环孢子虫

  • 免疫系统受损的人，例如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染患者，圆孢子虫病症状可能更严重。

  • 症状有所不同，但包括水样腹泻、腹部绞痛、发热和体重减轻。

  • 医生通过在粪便样本中找到环孢子虫来诊断感染。

  • 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX) 用于治疗圆孢子虫病。

（也请参见寄生虫感染概述。）

圆孢子虫病最常见于卫生条件不佳的温暖气候地区。流行区的居民和旅行者面临风险。

在美国、加拿大和欧洲，关于圆孢子虫病的文献越来越多。在美国，暴发常发生在夏季，与食用新鲜农产品有关，例如覆盆子、黑莓、草莓、蓝莓、罗勒、香菜、荷兰豆、豌豆、加工蔬菜和各种生菜。

圆孢子虫病的症状

圆孢子虫病的主要症状是突发性、不带血、水样腹泻和恶心。其它症状包括发热、腹部绞痛、呕吐、疲劳和体重减轻。症状在免疫系统正常的患者中持续数天至一个月或更长时间。可能复发。

免疫系统受损的人，包括终末期 HIV 感染者，圆孢子虫病可引起持续很长时间的严重腹泻。

圆孢子虫病的诊断

  • 便检

对粪便样本进行显微镜检查以寻找环孢子虫虫卵来诊断圆孢子虫病。可以使用专门的技术来增加识别虫卵的机会。有些参考实验室可以使用分子技术来鉴定寄生虫 DNA。

当粪便检查未发现持续性腹泻的病因时，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部并获取组织样本（活检）在显微镜下检查并分析寄生虫 DNA。

圆孢子虫病的治疗

  • 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX)

  • 或者，环丙沙星

大多数健康人未经治疗即可恢复。如果不治疗，疾病可能会持续几天到一个月或更长时间，并可能复发。

圆孢子虫病的首选治疗方法是口服双倍强度 TMP/SMX，持续 7 至 10 天。

HIV 感染者中，使用抗逆转录病毒药物尽可能有效地治疗 HIV 感染非常重要。这种治疗可以增强受损的免疫系统，通常有助于控制腹泻和其它症状。终末期 HIV 感染者可能会从更高剂量的 TMP/SMX 和更长的疗程中受益。

环丙沙星及有时硝唑尼特可替代 TMP/SMX 治疗圆孢子虫病。

圆孢子虫病的预防

避免接触被粪便污染的食物或水是预防圆孢子虫病的最佳方法。

圆孢子虫流行区（如热带和亚热带地区）的旅行者应意识到，用常规化学消毒或卫生方法处理水或食物不太可能杀死圆孢子虫。（参见美国疾病控制与预防中心 [CDC]：寄生虫 - 圆孢子虫病：预防和控制）。面向国际旅行者的详细建议可参见 CDC 黄皮书：饮食注意事项

在流行地区，饮用水应煮沸，避免吃未去皮的水果，蔬菜应彻底煮熟。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国食品药品监督管理局：圆孢子虫预防、应对和研究行动计划

  2. 美国疾病控制与预防中心 (CDC) 黄皮书：饮食注意事项

  3. CDC 黄皮书：圆孢子虫病

  4. CDC：圆孢子虫病（圆孢子虫感染）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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