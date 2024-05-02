圆孢子虫病是由寄生虫卡耶潭圆孢子虫引起的小肠感染。主要症状为伴随腹部痉挛性绞痛和恶心的水样腹泻。

患者可能通过食用寄生虫污染的进口食物或水感染 环孢子虫 。

免疫系统受损的人，例如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染患者，圆孢子虫病症状可能更严重。

症状有所不同，但包括水样腹泻、腹部绞痛、发热和体重减轻。

医生通过在粪便样本中找到 环孢子虫 来诊断感染。

甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX) 用于治疗圆孢子虫病。

（也请参见寄生虫感染概述。）

圆孢子虫病最常见于卫生条件不佳的温暖气候地区。流行区的居民和旅行者面临风险。

在美国、加拿大和欧洲，关于圆孢子虫病的文献越来越多。在美国，暴发常发生在夏季，与食用新鲜农产品有关，例如覆盆子、黑莓、草莓、蓝莓、罗勒、香菜、荷兰豆、豌豆、加工蔬菜和各种生菜。

Cyclospora环孢子虫生命周期。 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

圆孢子虫病的症状 圆孢子虫病的主要症状是突发性、不带血、水样腹泻和恶心。其它症状包括发热、腹部绞痛、呕吐、疲劳和体重减轻。症状在免疫系统正常的患者中持续数天至一个月或更长时间。可能复发。 免疫系统受损的人，包括终末期 HIV 感染者，圆孢子虫病可引起持续很长时间的严重腹泻。

圆孢子虫病的诊断 便检 对粪便样本进行显微镜检查以寻找环孢子虫虫卵来诊断圆孢子虫病。可以使用专门的技术来增加识别虫卵的机会。有些参考实验室可以使用分子技术来鉴定寄生虫 DNA。 当粪便检查未发现持续性腹泻的病因时，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部并获取组织样本（活检）在显微镜下检查并分析寄生虫 DNA。