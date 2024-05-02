圆孢子虫病是由寄生虫卡耶潭圆孢子虫引起的小肠感染。主要症状为伴随腹部痉挛性绞痛和恶心的水样腹泻。
患者可能通过食用寄生虫污染的进口食物或水感染环孢子虫 。
免疫系统受损的人，例如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染患者，圆孢子虫病症状可能更严重。
症状有所不同，但包括水样腹泻、腹部绞痛、发热和体重减轻。
医生通过在粪便样本中找到环孢子虫来诊断感染。
甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX) 用于治疗圆孢子虫病。
（也请参见寄生虫感染概述。）
圆孢子虫病最常见于卫生条件不佳的温暖气候地区。流行区的居民和旅行者面临风险。
在美国、加拿大和欧洲，关于圆孢子虫病的文献越来越多。在美国，暴发常发生在夏季，与食用新鲜农产品有关，例如覆盆子、黑莓、草莓、蓝莓、罗勒、香菜、荷兰豆、豌豆、加工蔬菜和各种生菜。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
圆孢子虫病的症状
圆孢子虫病的诊断
便检
对粪便样本进行显微镜检查以寻找环孢子虫虫卵来诊断圆孢子虫病。可以使用专门的技术来增加识别虫卵的机会。有些参考实验室可以使用分子技术来鉴定寄生虫 DNA。
当粪便检查未发现持续性腹泻的病因时，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部并获取组织样本（活检）在显微镜下检查并分析寄生虫 DNA。
圆孢子虫病的治疗
圆孢子虫病的预防
避免接触被粪便污染的食物或水是预防圆孢子虫病的最佳方法。
圆孢子虫流行区（如热带和亚热带地区）的旅行者应意识到，用常规化学消毒或卫生方法处理水或食物不太可能杀死圆孢子虫。（参见美国疾病控制与预防中心 [CDC]：寄生虫 - 圆孢子虫病：预防和控制）。面向国际旅行者的详细建议可参见 CDC 黄皮书：饮食注意事项。
在流行地区，饮用水应煮沸，避免吃未去皮的水果，蔬菜应彻底煮熟。
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