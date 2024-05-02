甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX)

有症状的感染者可口服 TMP/SMX 治疗。

在 HIV 感染者中，使用抗逆转录病毒药物尽可能有效地治疗 HIV 感染非常重要。这种治疗可以增强受损的免疫系统，通常有助于控制腹泻和其它症状。终末期 HIV 感染者可能需要更高剂量的 TMP/SMX 和更长的疗程。有时 HIV 感染者需要长期的 TMP/SMX 维持治疗以预防复发。

对于等孢子虫病，对 TMP/SMX 过敏（或不耐受）的人可以用乙胺嘧啶治疗。同时给予甲酰四氢叶酸预防贫血和白细胞计数低，这些是乙胺嘧啶的副作用。

环丙沙星曾被用来治疗等孢子虫病，但效果不及 TMP/SMX。