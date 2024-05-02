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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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等孢子虫病

作者：Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 5月 2024
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等孢子虫病是贝氏囊等孢虫（等孢子球虫）引起的寄生虫感染。主要症状为伴随腹部痉挛性绞痛和恶心的水样腹泻。

  • 患者可能通过食用寄生虫污染的食物或水感染囊等孢虫

  • 免疫系统受损的人，例如 HIV 感染者，等孢子虫病的症状更严重且持久。

  • 症状有所不同，但包括水样腹泻、腹部绞痛、发热和体重减轻。

  • 医生通常通过在粪便样本中找到囊等孢虫来诊断感染。

  • 等孢子虫病可用甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX) 治疗。

（也请参见寄生虫感染概述。）

等孢子虫病最常见于热带和亚热带气候地区。

等孢子虫病的症状

等孢子虫病的主要症状是突发性、不带血、水样腹泻。其它症状包括发热、腹部绞痛、恶心、疲劳和体重减轻。症状在免疫系统正常的患者中通常持续数周，然后消退。

免疫系统受损的人，包括终末期 HIV 感染者，等孢子虫病可引起持续很长时间的严重腹泻。

等孢子虫病的诊断

  • 便检

对粪便样本进行显微镜检查以寻找囊等孢虫虫卵来诊断等孢子虫病。可以使用专门的技术来增加识别虫卵的机会。

当粪便分析未能确定持续性腹泻的原因时，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部 医生可能使用此程序获取一份待检查和分析的组织样本（活检）。囊等孢虫，如果存在，可在肠道活检样本中观察到。

等孢子虫病的治疗

  • 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX)

有症状的感染者可口服 TMP/SMX 治疗。

HIV 感染者中，使用抗逆转录病毒药物尽可能有效地治疗 HIV 感染非常重要。这种治疗可以增强受损的免疫系统，通常有助于控制腹泻和其它症状。终末期 HIV 感染者可能需要更高剂量的 TMP/SMX 和更长的疗程。有时 HIV 感染者需要长期的 TMP/SMX 维持治疗以预防复发。

对于等孢子虫病，对 TMP/SMX 过敏（或不耐受）的人可以用乙胺嘧啶治疗。同时给予甲酰四氢叶酸预防贫血和白细胞计数低，这些是乙胺嘧啶的副作用。

环丙沙星曾被用来治疗等孢子虫病，但效果不及 TMP/SMX。

等孢子虫病的预防

预防措施包括勤洗手和遵守饮食注意事项。

当前往感染常见的热带和亚热带地区旅行时，人们应避免食用未经烹煮的食物，包括色拉和蔬菜，并应避免食用可能受到污染的水和冰块。用肥皂和水洗手很重要。饮用经过煮沸的水是安全的。通过 0.1 或 0.4 微米的过滤器过滤水可以去除囊等孢虫的包囊和其它寄生虫以及引起疾病的细菌。面向国际旅行者的详细建议可参见美国疾病控制和预防中心 (CDC) 黄皮书：饮食注意事项

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国疾病控制与预防中心 (CDC) 黄皮书：饮食注意事项

  2. CDC：寄生虫：等孢子虫病

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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