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等孢子虫病是贝氏囊等孢虫（等孢子球虫）引起的寄生虫感染。主要症状为伴随腹部痉挛性绞痛和恶心的水样腹泻。
患者可能通过食用寄生虫污染的食物或水感染囊等孢虫。
症状有所不同，但包括水样腹泻、腹部绞痛、发热和体重减轻。
医生通常通过在粪便样本中找到囊等孢虫来诊断感染。
等孢子虫病可用甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 (TMP/SMX) 治疗。
（也请参见寄生虫感染概述。）
等孢子虫病最常见于热带和亚热带气候地区。
贝氏囊等孢虫的生命周期
图片
图片由美国疾病控制与预防中心图片库提供。
等孢子虫病的症状
等孢子虫病的诊断
便检
对粪便样本进行显微镜检查以寻找囊等孢虫虫卵来诊断等孢子虫病。可以使用专门的技术来增加识别虫卵的机会。
当粪便分析未能确定持续性腹泻的原因时，医生可用柔性可视导管（内窥镜）检查消化道上部 医生可能使用此程序获取一份待检查和分析的组织样本（活检）。囊等孢虫，如果存在，可在肠道活检样本中观察到。
等孢子虫病的治疗
等孢子虫病的预防
预防措施包括勤洗手和遵守饮食注意事项。
当前往感染常见的热带和亚热带地区旅行时，人们应避免食用未经烹煮的食物，包括色拉和蔬菜，并应避免食用可能受到污染的水和冰块。用肥皂和水洗手很重要。饮用经过煮沸的水是安全的。通过 0.1 或 0.4 微米的过滤器过滤水可以去除囊等孢虫的包囊和其它寄生虫以及引起疾病的细菌。面向国际旅行者的详细建议可参见美国疾病控制和预防中心 (CDC) 黄皮书：饮食注意事项。
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