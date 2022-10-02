蛔虫病是由人蛔虫（一种小肠线虫），或偶尔由猪蛔虫（引起猪蛔虫病）引起的感染。

人通过吞入食物中含有的虫卵获得感染。

首次感染时，患者可无症状或可能有发热、咳嗽、哮鸣、腹部绞痛、恶心及呕吐。

重度慢性感染的儿童可能会出现生长异常，或者蛔虫可阻塞肠道或胆道，导致重度疼痛和呕吐。

医生通过发现大便标本中的虫卵及蠕虫确定诊断。

可用抗寄生虫药如阿苯咪唑进行治疗。

（也请参见寄生虫感染概述。）

蛔虫病是人类最常见的线虫感染，全世界约有5亿人发病，蛔虫病导致卫生条件差地区的许多人营养不良。每年约有2,000至10,000人死于蛔虫病。大多数死亡发生于儿童中，原因是线虫阻塞肠道或胆管（连接肝脏、胆囊与小肠的管道）。

该感染在卫生条件差的热带或亚热带地区常见。在美国，蛔虫病最常发生在难民、移民以及在卫生条件差的地区旅行或居住的人们。

你知道吗……

蛔虫病的传播 感染开始于患者吞咽受精的蛔虫卵。只有受精的虫卵才会导致感染。人们可能会吞食接触到被含虫卵的人粪便（大便）污染的土壤的食物中的虫卵。把沾染污垢的手或手指放入口腔时，也可能发生感染。蛔虫卵坚实，在土壤中能存活数年。 吞食蛔虫卵后，卵在肠道中孵化并释放幼虫，幼虫通过肠壁经淋巴管和血流而带入肺。一旦入肺，幼虫进入气囊（肺泡），上移出呼吸道而被再次吞下。幼虫在小肠中发育为成虫而生活下来。这一过程耗时2～3个月。成虫的长度为6到20英寸（15到51厘米），直径为1/10到2/10英寸（¼到½厘米）。它们存活1～2年。成虫体内的虫卵排入大便，污染土壤，知道再次被摄入开始进入另一个感染周期。 人蛔虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。 人也可能感染来自猪的猪蛔虫。当一个人吞下受精虫卵时，感染就开始了，因为他们的手因接触受感染的猪或食用被猪粪污染的未煮熟的蔬菜或水果而受到污染。猪蛔虫是否不同于人蛔虫种属尚有争议。

蛔虫病的症状 蛔虫的幼虫在肺内迁徙时可致发热、咳嗽、哮喘，有时痰（粘痰）中带血。 肠道内少量蠕虫通常不会引起消化道症状。肠内大量蛔虫会导致腹部绞痛，偶尔会阻塞肠道，最常见于居住在卫生条件差的地区的儿童中。梗阻可引起恶心、呕吐、腹部肿胀（腹胀）以及腹痛。 有时，成虫可迁移到口腔或鼻腔，被呕吐出，或从大便中排出——这些情况可带来心理不适。成虫偶可堵塞阑尾、胆管或胰管的开口，引发剧烈的腹痛。 在感染的儿童中可能出现营养不良。重度感染的儿童可能无法正常生长或增加体重。

蛔虫病的诊断 粪检 蛔虫病的诊断是通过在粪便样本中查到虫卵或成虫，或者在罕见的情况下，通过在粪便中或口腔或鼻子中看到成虫。 因其它原因行计算机断层扫描 (CT) 或超声检查时可能会发现成虫。在做胸部 X光检查时很少见到幼虫迁徙经肺的影像改变。

蛔虫病的预防 预防蛔虫病的最佳策略包括 处理食物前，先用肥皂和水彻底洗手

吃生蔬菜和水果前应洗干净、剥皮和／或煮熟，尤其是那些在使用人或猪粪作为肥料的地区种植的蔬菜和水果

除在适当处理污水的厕所外，不要在户外排便 有效的污水处理系统可帮助预防这类感染的播散。 有时，将单剂高剂量的阿苯达唑或甲苯达唑给予有蛔虫（以及其它通过污染的土壤传播的蠕虫，如钩虫和鞭虫）感染风险的人群，尤其是儿童。这种治疗有助于预防这些感染的并发症。