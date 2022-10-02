当被感染的非洲鹿虻或马蝇叮咬人并留下蠕虫的幼虫，就会传播罗阿丝虫病。幼虫通过叮咬伤口进入并在皮肤下的组织（皮下组织）中成熟成为成虫。成虫在皮下组织和覆盖眼睛的透明黏膜下移行。成虫可有 3~7 厘米（1~3 英寸）长。

成虫产下不成熟的幼虫（称作微丝蚴），微丝蚴白天进入血液循环，晚上则停留在肺部。当感染者在白天被鹿虻叮咬时，鹿虻通过吸入血流中的微丝蚴获得感染。然后，鹿虻在叮咬其他人时又将幼虫传染给其他人。