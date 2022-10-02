罗阿丝虫病是指皮肤下或覆盖眼睛的透明外膜（结膜）下组织感染罗阿丝虫。
感染者可能出现瘙痒肿胀，主要位于手臂和腿部。
有时，丝虫会在眼睛的透明包膜下穿行。
医生通过识别血液样本中的蠕虫幼虫（微丝蚴）或看到穿过眼睛的成年蠕虫来诊断罗阿丝虫病。
杀死成虫和幼虫的唯一药物为乙胺嗪。
罗阿丝虫病是一种丝虫感染，仅发生于西非和中非的热带雨林地区。
罗阿丝虫病的传播
当被感染的非洲鹿虻或马蝇叮咬人并留下蠕虫的幼虫，就会传播罗阿丝虫病。幼虫通过叮咬伤口进入并在皮肤下的组织（皮下组织）中成熟成为成虫。成虫在皮下组织和覆盖眼睛的透明黏膜下移行。成虫可有 3~7 厘米（1~3 英寸）长。
成虫产下不成熟的幼虫（称作微丝蚴），微丝蚴白天进入血液循环，晚上则停留在肺部。当感染者在白天被鹿虻叮咬时，鹿虻通过吸入血流中的微丝蚴获得感染。然后，鹿虻在叮咬其他人时又将幼虫传染给其他人。
图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。
罗阿丝虫病的症状
大多数罗阿丝虫病患者没有症状。
患者可出现瘙痒性肿起（卡拉巴肿），主要见于手臂和腿部，但也可发生于全身任何地方。它们被认为是对迁徙蠕虫释放物质的过敏反应。在受影响地区的居民中，肿胀通常持续 1 至 3 天，但在这些地区的旅行者中，肿胀可能会更频繁地发生并且更加严重。
成虫穿过眼睛的迁徙可能令人不安，并使眼睛发痒或感到刺激。但一般不会导致永久性损伤。
偶尔，罗阿丝虫病会累及心脏、肾脏或脑部，但症状通常轻微。尿液中的蛋白量可能比平时增多，并可能含少量血液。
罗阿丝虫病的诊断
取血液标本检查或测试
观察在眼球结膜下迁移的蠕虫
识别从眼睛或皮肤移除的蠕虫
如果有典型症状的人曾到过非洲西部和中部发生感染的地区旅行或从那里移民而来，医生就会怀疑罗阿丝虫病。
当在显微镜下检查的血液样本中发现微丝蚴时，医生会诊断罗阿丝虫病。取样时间应在上午 10 点到下午 2 点之间，此时血流中的微丝蚴最多。
偶尔，当医生看到蠕虫在眼睛结膜下移行时，或者当发现蠕虫从眼睛或皮肤脱落时，医生会诊断罗阿丝虫病。
新的诊断性测试可以识别血液样本中寄生虫的遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA]），但这些测试尚未广泛使用。
罗阿丝虫病的预防
对于以前没有接触过罗阿丝虫或旋盘尾丝虫的流行地区长期旅行者，每周服用一次乙胺嗪有助于预防疾病。
为减少鹿虻和马蝇叮咬次数，可以
使用驱虫剂
穿戴浸满了杀虫剂氯菊酯的衣物
穿长褂长裤
由于鹿虻是在白天叮咬人，所以在床上挂蚊帐并不管用。
罗阿丝虫病的治疗
乙胺嗪
在给予重度感染患者乙胺嗪之前，使用阿苯达唑或过滤血液的程序，这样可以减少微丝蚴的数量和严重副作用的风险
杀死微丝蚴和成虫的唯一药物为乙胺嗪。它需要口服 21 天。为根除感染，可能需要重复治疗。
乙胺嗪可导致严重的、乃至致命的副作用，尤其是当感染严重时。在使用乙胺嗪之前减少血流中的微丝蚴数量可降低这一风险。所以在使用乙胺嗪之前，医生会先确定血流中的微丝蚴数量。如果数量很高，他们会给患者使用另一种药物（阿苯达唑）或通过使用过滤血液的装置（血浆分离置换法）进行一项程序来移除微丝蚴从而减少微丝蚴的数量。这种方法可降低严重副作用的风险。