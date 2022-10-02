钩虫感染是肠道的线虫感染，可导致瘙痒性皮疹、呼吸系统和胃肠道异常，最终因长期失血导致缺铁性贫血。

人在赤足行走时被土壤中的钩虫幼虫钻入皮肤而获得感染。

最初，感染者在幼虫钻破皮肤处出现瘙痒皮疹，继而出现发热、咳嗽、哮鸣或腹痛、食欲下降及腹泻。

严重的慢性感染可导致失血和贫血，有时严重到足以引起疲劳以及偶尔的心衰和广泛性水肿。

医生通过发现大便虫卵确定诊断。

感染可用阿苯达唑等抗寄生虫药治疗。

（也请参见寄生虫感染概述。）

全世界，有5.76亿到7.4亿人感染钩虫（一种肠道线虫）。其感染最常见于温暖、潮湿，卫生不良的地区。钩虫滋生在温暖潮湿的地方。

有两种钩虫可感染人：

十二指肠钩口线虫

美洲板口线虫

两种均存在于非洲、亚洲和美洲的湿热地区。十二指肠钩口线虫存在于中东、北非和南欧。美洲板口线虫主要存在于美洲和澳洲。它曾在美国南部地区非常常见，现在仍然存在于该地区中人类排泄物未经卫生处理的区域。在加勒比海以及中美洲和南美洲的岛屿上，钩虫仍然很常见。最后，锡兰钩虫是一种存在于亚洲部分地区和一些南太平洋岛屿的狗、猫和仓鼠体内的钩虫，可以在人体内完成其生命周期，偶尔引起钩虫病。

钩虫的生活周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

如果钩虫卵随粪便排到湿热地区的疏松土壤上，会在 1～2 天后孵化。孵化出的幼虫生活在土壤中。如果条件良好，幼虫可在环境中存活3～4周。在发育后5～10天，幼虫能够引起感染，并可穿透皮肤。人赤足步行或置身于污染的泥土中就可受染。十二指肠钩口线虫的幼虫如果随食物吞入人体，也可引起感染。

幼虫一旦进入人体，会通过血流移动到肺部。幼虫进入肺的气腔内，然后上至呼吸道。它们被咳出至喉咙，然后被咽下。幼虫在钻入皮肤后大约1周到达肠道。一旦进入肠道，幼虫即会发育为成虫。成虫将口器吸附在小肠上段的粘膜上，以吸食血液为生，并释放出一些物质防止血液凝固。因此，血液流失，并可能发生贫血。

成虫可能存活2年或更长时间。

其它钩虫感染 其它钩虫种属通常仅在猫、狗或其它动物中引起感染。然而，人类偶尔会被感染。在人体中，这些钩虫不能成熟和繁殖。但是，某些钩口线虫种属的幼虫穿透皮肤后，在皮肤中徘徊，引起一种叫做皮肤幼虫移行症的瘙痒性皮疹。 罕见情况下，动物钩虫，犬钩口线虫，的幼虫会进入肠道。在这种情况下，患者可能没有症状或可能出现腹痛。肠道和血液中嗜酸性粒细胞（一种白细胞）数量可能会增加，如某些蠕虫感染所见。这种情况称为嗜酸细胞性肠炎。这些感染不会导致患者失血和贫血。

钩虫感染的症状 很多钩虫感染者没有症状。不过，在钩虫感染的初期，有些患者的幼虫钻入皮肤处可出现瘙痒、发红和凸起的皮疹（钩虫土痒）。钩蚴经肺迁徙可致发热，咳嗽和哮喘。 成虫最初吸吮小肠时可致上腹痛、食欲降低、腹泻及体重降低。久而久之，严重的感染会因血液流失而导致贫血，患者会缺铁。贫血导致疲劳。在儿童中，持续失血可导致严重贫血，并可能引起心力衰竭和广泛的组织水肿。在严重贫血的孕妇中，胎儿可能不会正常生长。

钩虫感染的诊断 粪检

血液化验检查贫血和缺铁 通过在粪便样本中查见钩虫卵即可诊断钩虫感染。便检应在排便后数小时内进行。 嗜酸性粒细胞增多症常见于钩虫感染的人群。嗜酸性粒细胞增多症是嗜酸性粒细胞（一种抗疾病的白细胞，在人体对过敏、哮喘和寄生虫 [蠕虫肠虫] 感染的反应中起重要作用）的数量高于正常。在幼虫穿透和粪便中出现虫卵之间的 5 至 9 周内，嗜酸性粒细胞增多可能是唯一的实验室异常。钩虫感染是对血细胞计数显示嗜酸性粒细胞增多的人进行诊断的重要考虑因素，特别是如果他们是移民或从卫生条件差的流行地区返回的旅行者。 也应进行针对贫血及缺铁的血液化验。 根据暴露于感染猫和狗的钩虫的人中移动的线性皮疹的外观和位置来诊断皮肤幼虫移行症。

钩虫感染的预防 钩虫感染的预防措施包括： 使用卫生条件达标的厕所设施

防止皮肤直接接触土壤（例如，不赤脚行走，席地而坐时铺一张油布或其它屏障）

治疗犬和猫的钩虫感染，防止它们将动物钩虫传播给人。 在人类钩虫感染常见的地区，公共卫生官员有时会定期用单剂阿苯达唑治疗可能感染钩虫和其它通过污染土壤传播的线虫（例如蛔虫和鞭虫）的人。这种治疗有助于预防这些感染的并发症。