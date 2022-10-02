鞭虫感染是由鞭虫引起的肠道感染，鞭虫属于线形虫。

人类通过进食含鞭虫卵的土壤污染的食物或接触污染的土壤后吞食虫卵而感染。

人类感染后可无症状或依据感染严重程度出现腹痛、食欲下降、腹泻、肠道出血或贫血等症状。

医生通过发现大便虫卵确诊。

良好的卫生设备和个人卫生习惯可预防疾病传播。

治疗可用阿苯达唑等抗寄生虫药。

（也请参见寄生虫感染概述。）

鞭虫病是一种常见病，主要发生在亚热带和热带，其不良的卫生条件和温暖潮湿的环境适宜鞭虫卵在泥土中孵化。它也发生在美国南部。全球约有 6.04 至 7.95 亿人（其中大多数是儿童）被感染。

鞭虫感染的传播 人类通过以下途径感染该寄生虫 进食被含虫卵土壤污染的食物

手接触含虫卵的土壤后将虫卵带入口中 儿童可因吃泥土感染。 虫卵在小肠内孵化出幼虫，幼虫迁移至大肠，将头钻入肠粘膜内。每条幼虫可生长为一条长约 4 1/2 英寸（11 厘米）的成虫，成虫寿命估计为 1~2 年，但有的寿命更长。雌性鞭虫产卵，卵随粪便排出。 鞭虫的生活周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

鞭虫感染的症状 轻微鞭虫感染通常无症状。 当结肠内存在大量鞭虫时，可有腹痛、食欲降低和腹泻症状。尤其在重度感染的儿童中可引起体重减轻、肠道出血，和贫血。偶尔，大量感染会导致直肠穿过肛门突出（直肠脱垂）。

鞭虫感染的诊断 粪检 医生诊断鞭虫病的依据是，在显微镜下粪便样本中观察到典型的柠檬形卵，或偶尔在结肠镜检查或直肠镜检查（用观察管检查直肠）期间观察到成虫。 全血细胞计数用来检查是否有贫血。

鞭虫感染的预防 预防鞭虫感染取决于 充分的卫生（特别是卫生的厕所设施）

保持良好的个人卫生 触摸食物前应洗手，不吃未洗的水果和蔬菜。 有时，将单剂高剂量的阿苯达唑或甲苯达唑给予有鞭虫（以及其它通过污染的土壤传播的蠕虫，如钩虫和蛔虫）感染风险的人群，尤其是儿童。这种治疗有助于预防这些感染的并发症。