Q 热与立克次体病相关，是由主要生活在绵羊、牛和山羊体内的贝纳特氏立克次体引起。

有些人症状较轻，但大多数人有类似流感的症状，例如发热、剧烈头痛、发冷、干咳、极度虚弱和肌肉酸痛。

一些人会发展成慢性 Q热，这是一种可以影响心脏的严重疾病。

如果人们可能接触过绵羊、牛或山羊，并且医生怀疑Q热，可以进行血液化验并检查感染组织的样本以确认感染。

Q热的患者接受抗生素治疗，通常持续几周，但如果出现慢性Q热，治疗需要数月或数年。

导致Q热的细菌，如立克次体，只能在其它生物体的细胞内生存。

Q热在全球范围内出现。引起Q热的细菌主要存在于绵羊、牛和山羊体内。被感染的动物（通常不显示症状）会在其乳汁、尿液和粪便（大便）中排放细菌。当吸入含有细菌的空气飞沫或摄入被污染的生（未经高温消毒）的牛奶时，人们会感染。含有细菌的空气飞沫可以传播很长的距离，影响生活在受感染的山羊或绵羊农场下风处的人。很少情况下，该疾病是由人传播给人的。

有发生Q热风险的人群包括:

兽医

肉类加工厂的工人

屠宰场和乳品工人

畜牧业者

实验室里养羊的研究人员

居住在距离有感染动物的农场顺风数英里内的人群

引起Q热的细菌可在粉尘和粪便中存活数月。即使单个细菌也可引起感染。由于这些特征，这些细菌被视为潜在的生物战剂。

Q 热的症状 在细菌进入身体后大约 9-28 天，会突然出现症状。某些人症状轻微或没有症状。其他人有流感样症状。 Q热的症状包括发热、严重头痛、寒战、极度虚弱、肌肉酸痛、食欲不振和出汗，但无皮疹。肺部常受累，导致干咳（无痰）、胸痛和呼吸短促（由肺炎引起）。在老年人和因疾病而虚弱（衰弱）的人中，症状可能很严重。 偶尔会累及肝脏。患者会感到右上腹部疼痛，有时还会出现黄疸。 怀孕期间感染的妇女在胎儿足月之前流产或分娩的风险增加。 多达 20% 的 Q 热患者可能发生 Q 热后疲劳综合征。患者可能出现重度疲劳、肌肉疼痛、头痛、对光敏感、情绪改变和睡眠困难。 慢性Q热是一种严重疾病，发生在不到5%的感染者中。它可能在初次感染后几周到多年发生。以下人群风险最大： 孕妇

因疾病或药物导致免疫系统功能低下的人群

有心脏瓣膜疾病的人群 慢性Q热通常累及心脏内膜和心脏瓣膜（称为Q热心内膜炎）。有时累及骨骼、人工（假体）关节和肝脏。 如果不进行治疗，仅 1% 的 Q 热患者会死亡。未经治疗的 Q 热心内膜炎几乎总是致命的，但经抗生素治疗后死亡率低于 5%。

Q 热的诊断 感染组织的活检和检测

血液化验

有时进行胸部 X 线检查 Q热的症状与其它疾病的症状相似，因此不能帮助医生做出诊断。如果医生怀疑Q热，他们也会询问患者是否在农场里或农场附近逗留过，因为导致Q热的细菌主要生存在牛、绵羊和山羊体内。 为了确认诊断，医生可能会做免疫荧光测定检查血液样本中的抗体。但是，仅进行一次检测是不够的。必须在 3 至 6 周后重复测试，以检查抗体水平是否增加。因此，抗体检测通常不能帮助医生在患者生病后立即诊断出感染，但可以帮助以后确认诊断。此外，医生使用聚合酶链反应 (PCR) 技术以更快地检测细菌。 医生可以对感染的组织进行活检。 如果患者有咳嗽或其它呼吸道症状，医生会进行胸部 X 线检查。

Q 热的治疗 抗生素 初始感染采用口服多西环素（一种四环素类抗生素）治疗。患者可持续使用抗生素，直至病情好转且退烧大约5天为止，但必须要用药至少7天。通常需要 2 周的治疗。对于严重疾病，可能需要更长的疗程。 虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。 Q热心内膜炎 如果心脏受累，治疗可以持续数月至数年。通常治疗至少持续 18 个月，但有些人需要终生接受治疗。患者通常需要使用强力霉素加羟基氯喹。两种药物均为口服。为了确定何时可以停止治疗，医生会定期检查患者并进行血液检查。 但抗生素治疗通常只有部分有效，通常需要手术来更换受损的心脏瓣膜（参见图更换心脏瓣膜）。