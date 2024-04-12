血胸是指在肺和胸壁之间有血液积聚。

血胸患者可能出现头晕、呼吸短促以及胸痛、皮肤湿冷，或变为青紫色。

医生通过胸部 X 片检查作出诊断。

给患者静脉输液或输血治疗，并往胸腔插入一根管来引流血液。

（另见胸部创伤介绍。）

血胸的原因可能是各种损伤——钝性或穿透伤——切割或撕裂肺或胸部的动脉或静脉。然后血液在胸膜腔中积聚——胸膜腔位于覆盖在肺表面的两层组织之间。大量的血液聚集可能挤压肺使得呼吸困难。当气体也同时进入胸膜腔时，称之为血气胸。胸部手术或肺结核或肺癌等其他疾病偶尔会引起血胸。

你知道吗……

血胸 3D 模型

血胸的症状 血胸本身不会引起疼痛，但导致血胸的损伤通常会引发疼痛。其他症状的严重程度在一定程度上取决于胸腔中的血液量。如果血液量较小，患者不会有其他症状。如果血液量较大，患者可能会感到呼吸短促，并且出现浅快呼吸。大量血液可能会导致血压低至危险程度（休克）。出现皮肤湿冷，变为青紫色。

血胸的诊断 胸部 X 线检查

有时进行超声检查 如果医生怀疑是血胸，他们会进行胸部 X 线检查，或者特别是有必要快速诊断时，进行称为 E-FAST（扩展创伤重点超声评估法）的床旁超声检查，以检测肺和胸壁之间的胸膜腔中的血液。