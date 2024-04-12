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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血胸

作者：Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2024
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血胸是指在肺和胸壁之间有血液积聚。

  • 血胸患者可能出现头晕、呼吸短促以及胸痛、皮肤湿冷，或变为青紫色。

  • 医生通过胸部 X 片检查作出诊断。

  • 给患者静脉输液或输血治疗，并往胸腔插入一根管来引流血液。

（另见胸部创伤介绍。）

血胸的原因可能是各种损伤——钝性或穿透伤——切割或撕裂肺或胸部的动脉或静脉。然后血液在胸膜腔中积聚——胸膜腔位于覆盖在肺表面的两层组织之间。大量的血液聚集可能挤压肺使得呼吸困难。当气体也同时进入胸膜腔时，称之为血气胸。胸部手术或肺结核肺癌等其他疾病偶尔会引起血胸。

你知道吗……

  • 绝大多数胸部伤口的出血发生在胸腔内，体外可见的出血极少。

血胸的症状

血胸本身不会引起疼痛，但导致血胸的损伤通常会引发疼痛。其他症状的严重程度在一定程度上取决于胸腔中的血液量。如果血液量较小，患者不会有其他症状。如果血液量较大，患者可能会感到呼吸短促，并且出现浅快呼吸。大量血液可能会导致血压低至危险程度（休克）。出现皮肤湿冷，变为青紫色。

血胸的诊断

  • 胸部 X 线检查

  • 有时进行超声检查

如果医生怀疑是血胸，他们会进行胸部 X 线检查，或者特别是有必要快速诊断时，进行称为 E-FAST（扩展创伤重点超声评估法）的床旁超声检查，以检测肺和胸壁之间的胸膜腔中的血液。

血胸的治疗

  • 静脉输液，有时输入血液制品以维持血压

  • 插入胸腔引流管

医生给予静脉输入液体以增加血管内液体容量，从而增加血压。如果流失了大量血液，则有必要输血

医生通常会在胸部进行插管（胸廓造口术）来引流血液，并使肺复张。插管可能需要维持几天。

如果存在大量血液或持续出血，则可进行手术（胸廓造口术）来止血。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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