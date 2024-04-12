控制心率及血压

外科手术修复主动脉或置入丝网

首要任务是控制患者的心率和血压。如果血压和心率都很高，主动脉撕裂可能进一步恶化，导致破裂。β 受体阻滞剂等药物可以帮助控制血压和心率。其他有效的措施包括给予镇痛剂，试着让患者平静下来，避免进行可能导致患者恶心或呕吐的操作。

在血压和心率控制好后，需要进行手术修复撕裂。某些情况下医生会在主动脉中置入一个丝状管（支架）来覆盖撕裂处。