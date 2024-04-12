浏览专业版
主动脉——人体中最大的动脉——可能在胸部受到严重钝性暴力下部分或完全撕裂。
经历这种损伤会出现严重胸痛，并通常脉搏微弱、声音嘶哑，或者休克。
需要进行胸部 X 片检查，以及通常进行另一种影像学检查，例如计算机断层扫描（CT）血管造影、超声检查，或主动脉造影术。
创伤性主动脉破裂属于医疗急诊。
在血压和心率控制好后，需要进行手术修复损伤。
（另见胸部创伤介绍。）
心脏通过主动脉将血液输送到全身。因此，主动脉撕裂（破裂）是一种危及生命的紧急情况，在患者到达医院之前可能会致命。
主动脉破裂通常起因于高速车祸或高处坠落。患者通常还伴有肋骨骨折和其他严重损伤。
主动脉损伤的症状
患者通常有严重胸痛，因为胸壁损伤。一些患者会出现声音嘶哑或脉搏微弱，特别在腿或足部。手足可能出现湿冷，呈青紫色。患者可能出现休克症状，例如低血压、呼吸困难以及意识模糊。
主动脉损伤的诊断
影像
任何胸部创伤的患者均需进行胸部 X 片检查。然而，主动脉撕裂可能不能从胸片上看到，而将此损伤疏忽会造成非常严重的后果。因此，在高速机动车辆碰撞或从高处坠落造成严重胸部创伤时，通常还要进行其他影像学检查，例如计算机断层扫描 (CT) 血管造影术、超声心动图检查、超声检查或主动脉造影术（主动脉血管造影术—见常见血管造影术类型表）。
主动脉损伤的治疗
控制心率及血压
外科手术修复主动脉或置入丝网
首要任务是控制患者的心率和血压。如果血压和心率都很高，主动脉撕裂可能进一步恶化，导致破裂。β 受体阻滞剂等药物可以帮助控制血压和心率。其他有效的措施包括给予镇痛剂，试着让患者平静下来，避免进行可能导致患者恶心或呕吐的操作。
在血压和心率控制好后，需要进行手术修复撕裂。某些情况下医生会在主动脉中置入一个丝状管（支架）来覆盖撕裂处。