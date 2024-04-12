肋骨骨折是包围胸腔的骨头破裂或断裂。

肋骨骨折会导致严重疼痛，特别是进行深呼吸时。

常规应拍摄胸部 X 片。

可给予患者镇痛药，并嘱其约每小时进行一次咳嗽或深呼吸以防止肺部问题。

（另见胸部创伤介绍。）

肋骨骨折通常是因为强烈钝性暴力，比如高处坠落、车祸或棒球棍击伤。但有骨质疏松症的老年人有时仅需轻微外力（如轻轻摔倒）便会导致肋骨骨折。

骨折本身通常并不严重，尽管导致骨折发生的外力偶尔会造成其他问题，例如肺部挫伤（肺挫伤）或者肺塌陷（气胸）。造成下肋骨骨折的创伤有时还会损伤肝脏或脾脏。肋骨骨折部位越多，肺和其他脏器出现损伤的机会就越大。

如果相邻几根肋骨都骨折，且不止一处，则会导致连枷胸。在连枷胸的情况下，胸壁的一部分与其他部分分隔开，在呼吸时这部分会做出与其他部分相反方向的运动。此时呼吸会变得更加困难和费力。通常情况下，力度足以导致连枷胸的击打也会造成受伤部位下方的肺出现挫伤（称为肺挫伤）。

肋骨骨折的症状 肋骨骨折会导致严重疼痛，特别是进行深呼吸时。疼痛会持续数周。 因为疼痛，患者呼吸可能会变浅，这会增加其他并发症的风险，例如肺部塌陷（肺不张）和肺炎。这种并发症更多发生于 老年人

严重肋骨骨折的患者 肋骨骨折 图片 正是因为老年人更容易出现上述并发症，他们与年轻人相比肋骨骨折的死亡风险更高。

肋骨骨折的诊断 医师的评估 当一根或多根肋骨的某个位置特别柔软时，医生应怀疑肋骨骨折。有时医生轻柔的推动受伤部位，即可感觉到肋骨骨折处。医生并不总是需要 X 片来确诊肋骨骨折，因为肋骨骨折的出现不会改变胸部创伤的治疗方式。尽管如此，医生通常还是会进行胸部 X 片检查，以发现肋骨骨折伴发的其他严重问题，例如肺挫伤或肺塌陷。有时需要进行计算机断层扫描 (CT) 检查。并非所有的肋骨骨折都能在胸部 X 片上观察到。 你知道吗……