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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肋骨骨折

作者：Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2024
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肋骨骨折是包围胸腔的骨头破裂或断裂。

  • 肋骨骨折会导致严重疼痛，特别是进行深呼吸时。

  • 常规应拍摄胸部 X 片。

  • 可给予患者镇痛药，并嘱其约每小时进行一次咳嗽或深呼吸以防止肺部问题。

（另见胸部创伤介绍。）

肋骨骨折通常是因为强烈钝性暴力，比如高处坠落、车祸或棒球棍击伤。但有骨质疏松症的老年人有时仅需轻微外力（如轻轻摔倒）便会导致肋骨骨折。

骨折本身通常并不严重，尽管导致骨折发生的外力偶尔会造成其他问题，例如肺部挫伤（肺挫伤）或者肺塌陷（气胸）。造成下肋骨骨折的创伤有时还会损伤肝脏脾脏。肋骨骨折部位越多，肺和其他脏器出现损伤的机会就越大。

如果相邻几根肋骨都骨折，且不止一处，则会导致连枷胸。在连枷胸的情况下，胸壁的一部分与其他部分分隔开，在呼吸时这部分会做出与其他部分相反方向的运动。此时呼吸会变得更加困难和费力。通常情况下，力度足以导致连枷胸的击打也会造成受伤部位下方的肺出现挫伤（称为肺挫伤）。

肋骨骨折的症状

肋骨骨折会导致严重疼痛，特别是进行深呼吸时。疼痛会持续数周。

因为疼痛，患者呼吸可能会变浅，这会增加其他并发症的风险，例如肺部塌陷（肺不张）和肺炎。这种并发症更多发生于

  • 老年人

  • 严重肋骨骨折的患者

正是因为老年人更容易出现上述并发症，他们与年轻人相比肋骨骨折的死亡风险更高。

肋骨骨折的诊断

  • 医师的评估

当一根或多根肋骨的某个位置特别柔软时，医生应怀疑肋骨骨折。有时医生轻柔的推动受伤部位，即可感觉到肋骨骨折处。医生并不总是需要 X 片来确诊肋骨骨折，因为肋骨骨折的出现不会改变胸部创伤的治疗方式。尽管如此，医生通常还是会进行胸部 X 片检查，以发现肋骨骨折伴发的其他严重问题，例如肺挫伤或肺塌陷。有时需要进行计算机断层扫描 (CT) 检查。并非所有的肋骨骨折都能在胸部 X 片上观察到。

你知道吗……

  • 通过 X 片来诊断肋骨骨折是不必要的。

肋骨骨折的治疗

  • 止痛药

  • 咳嗽并且深呼吸

不管是否发现有肋骨骨折，都可给予患者止痛药（镇痛药）治疗。患者出现严重疼痛时可给予其阿片类镇痛药如羟考酮或氢可酮。有时住院患者出现严重疼痛可对受累肋骨进行神经麻醉或在脊髓周围注射药物（硬膜外镇痛）。

嘱咐有肋骨骨折的患者在清醒时约每小时咳嗽或深呼吸一次，以保持肺气囊处于打开状态，防止肺炎发生。

严重肋骨骨折的患者需要住院治疗。

出现连枷胸的患者通常需要使用呼吸机来辅助呼吸，直到损伤愈合。有些有连枷胸的患者可能需要手术才能稳定肋骨并降低肺炎、长期住院和死亡等并发症的风险。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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