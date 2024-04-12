浏览专业版
肺挫伤是指肺部的挫伤，可导致出血和肿胀。
患者通常因胸壁损伤而感到疼痛，并且常常会呼吸短促。
医生通过胸部 X 片检查作出诊断。
治疗方法为吸氧，有时还需要呼吸机来支持呼吸，直到肺挫伤愈合。
（另见胸部创伤介绍。）
胸部受到严重击打（如车祸或坠落）可能挫伤肺部。肺部挫伤后不能正常吸收氧气。大面积的挫伤可能导致血流中严重的血氧水平低下。严重肺挫伤可能会危及生命。
患者可能还有肋骨骨折、肺塌陷（气胸）和其他胸部创伤。之后，患者可能发生肺炎或急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)。
肺挫伤的症状
主要症状为疼痛和呼吸短促。疼痛的原因通常是由于胸壁损伤（肋骨和胸部肌肉）。呼吸时感到疼痛及呼吸困难。
患者可能没有症状，特别是最初时。呼吸短促可能在几小时内进一步发展并且恶化。
肺挫伤的诊断
胸部 X 线检查
当患者受到胸部创伤后出现呼吸短促，特别是进行性的呼吸短促，医生应怀疑为肺挫伤。
拍摄胸部 X 片。然而，因为挫伤是逐渐发展的，医生可能需要在几小时后再拍一张 X 片或进行 CT 检查来观察挫伤的情况。
医生还要通过在手指或脚趾连接一个仪器（脉动血氧计）检测血液中的氧气含量。此信息可以帮助医生判断患者肺部的功能状况。
肺挫伤的治疗
镇痛药和氧气治疗
通常给予患者镇痛药来缓解疼痛，以帮助他们呼吸顺畅。
患者在损伤愈合时可能需要氧气治疗或有时需要机械通气辅助呼吸。