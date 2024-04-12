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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肺挫伤

作者：Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2024
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肺挫伤是指肺部的挫伤，可导致出血和肿胀。

  • 患者通常因胸壁损伤而感到疼痛，并且常常会呼吸短促。

  • 医生通过胸部 X 片检查作出诊断。

  • 治疗方法为吸氧，有时还需要呼吸机来支持呼吸，直到肺挫伤愈合。

（另见胸部创伤介绍。）

胸部受到严重击打（如车祸或坠落）可能挫伤肺部。肺部挫伤后不能正常吸收氧气。大面积的挫伤可能导致血流中严重的血氧水平低下。严重肺挫伤可能会危及生命。

患者可能还有肋骨骨折、肺塌陷（气胸）和其他胸部创伤。之后，患者可能发生肺炎急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)。

肺挫伤的症状

主要症状为疼痛和呼吸短促。疼痛的原因通常是由于胸壁损伤（肋骨和胸部肌肉）。呼吸时感到疼痛及呼吸困难。

患者可能没有症状，特别是最初时。呼吸短促可能在几小时内进一步发展并且恶化。

肺挫伤的诊断

  • 胸部 X 线检查

当患者受到胸部创伤后出现呼吸短促，特别是进行性的呼吸短促，医生应怀疑为肺挫伤。

拍摄胸部 X 片。然而，因为挫伤是逐渐发展的，医生可能需要在几小时后再拍一张 X 片或进行 CT 检查来观察挫伤的情况。

医生还要通过在手指或脚趾连接一个仪器（脉动血氧计）检测血液中的氧气含量。此信息可以帮助医生判断患者肺部的功能状况。

肺挫伤的治疗

  • 镇痛药和氧气治疗

通常给予患者镇痛药来缓解疼痛，以帮助他们呼吸顺畅。

患者在损伤愈合时可能需要氧气治疗或有时需要机械通气辅助呼吸。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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