胸部 X 线检查

当患者受到胸部创伤后出现呼吸短促，特别是进行性的呼吸短促，医生应怀疑为肺挫伤。

拍摄胸部 X 片。然而，因为挫伤是逐渐发展的，医生可能需要在几小时后再拍一张 X 片或进行 CT 检查来观察挫伤的情况。

医生还要通过在手指或脚趾连接一个仪器（脉动血氧计）检测血液中的氧气含量。此信息可以帮助医生判断患者肺部的功能状况。