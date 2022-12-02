已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 11月 2023

挥发性溶剂是容易蒸发成气体的液体。吸入气体会导致中毒，并长期损害神经和器官。

挥发性溶剂存在于许多常见家用产品中，例如粘合剂、油漆和清洁液。因而，儿童及青少年很容易得到吸入剂。在美国，约有10%的青少年吸入溶剂（另见青春期物质使用和滥用）。

该成分可喷入塑料袋中而被吸收（喷或鼻吸），或将一块浸满产品的衣料置于鼻腔中或放到嘴中（吹气）。

（也可见药物使用与滥用 。）

含有挥发性溶剂的常见产品

挥发性溶剂使用的症状 从挥发性溶剂中吸入气体会引起即刻症状，有时是长期的症状。 即刻效应 挥发性溶剂使用者会迅速中毒。他们会出现头晕、困倦及神智错乱。还会出现语言含糊。他们将难以站立或行走，导致步态不稳。使用者也可能变得兴奋、冲动和烦躁。 最后，认知及现实感会出现混乱，导致错觉、幻觉及妄想。使用者可有欣快感、精神恍惚，最后会出现短期的睡眠。他们可变得精神错乱和神智错乱，以及情绪不稳。思想及平衡性受到干扰。中毒情况随时可出现，持续数分钟至超过一小时不等。 过量 一些挥发性溶剂会代谢为有毒物质。例如，二氯甲烷（dichlormethane，某些除漆剂中的一种成分）在体内转化为一氧化碳，吸入后会导致一氧化碳中毒。吸入甲醇（木酒精）会导致有毒副产物，从而导致血液酸化和眼睛问题。 甚至第一次直接吸入这些产品中的一种也可能会导致猝死，这是因为呼吸会变得非常慢和浅，或因为心律紊乱（称为心律失常）。 长期效应 长期使用或暴露溶剂（包括在工作场所暴露）会重度损害脑部、周围神经、心脏、肾脏、肝脏和肺脏。此外，骨髓可能受损，妨碍红细胞生成并引起贫血或发生白血病。口鼻周围的皮肤可能会发炎（huffer氏湿疹）。在妊娠期使用可导致早产和胎儿溶剂综合征，其症状类似于胎儿酒精综合征。 戒断 长期使用后，人们对溶剂的作用有所耐受。使用者会变得心理上依赖溶剂，并产生强烈的继续再次服药的欲望。但不会产生生理依赖性。也就是说，停药后不会引起不适症状（戒断症状）。

挥发性溶剂使用的诊断 医师的评估

溶剂暴露史 医生通常根据人们或他们的朋友告诉医生的情况作出诊断。常规药物筛查不能检测出挥发性溶剂，但如有必要，可通过专门检测法来检测这些物质。