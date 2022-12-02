挥发性溶剂是容易蒸发成气体的液体。吸入气体会导致中毒，并长期损害神经和器官。
挥发性溶剂存在于许多常见家用产品中，例如粘合剂、油漆和清洁液。因而，儿童及青少年很容易得到吸入剂。在美国，约有10%的青少年吸入溶剂（另见青春期物质使用和滥用）。
该成分可喷入塑料袋中而被吸收（喷或鼻吸），或将一块浸满产品的衣料置于鼻腔中或放到嘴中（吹气）。
（也可见药物使用与滥用 。）
挥发性溶剂使用的症状
从挥发性溶剂中吸入气体会引起即刻症状，有时是长期的症状。
即刻效应
挥发性溶剂使用者会迅速中毒。他们会出现头晕、困倦及神智错乱。还会出现语言含糊。他们将难以站立或行走，导致步态不稳。使用者也可能变得兴奋、冲动和烦躁。
最后，认知及现实感会出现混乱，导致错觉、幻觉及妄想。使用者可有欣快感、精神恍惚，最后会出现短期的睡眠。他们可变得精神错乱和神智错乱，以及情绪不稳。思想及平衡性受到干扰。中毒情况随时可出现，持续数分钟至超过一小时不等。
过量
长期效应
戒断
长期使用后，人们对溶剂的作用有所耐受。使用者会变得心理上依赖溶剂，并产生强烈的继续再次服药的欲望。但不会产生生理依赖性。也就是说，停药后不会引起不适症状（戒断症状）。
挥发性溶剂使用的诊断
医师的评估
溶剂暴露史
医生通常根据人们或他们的朋友告诉医生的情况作出诊断。常规药物筛查不能检测出挥发性溶剂，但如有必要，可通过专门检测法来检测这些物质。
挥发性溶剂使用的治疗
治疗任何器官损伤
药物咨询
对使用吸入剂的儿童和青少年的治疗涉及评估和治疗任何器官损伤。
吸入剂使用康复率对于任意情绪变化物质都是最低的。溶剂依赖的青少年很难治疗，而且复发很常见。但是，青春期结束时使用者必须停止。改善心理健康及社会技能、管理社会问题的教育和咨询可能有帮助。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)：对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。