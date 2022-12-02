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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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挥发性溶剂

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 11月 2023
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挥发性溶剂是容易蒸发成气体的液体。吸入气体会导致中毒，并长期损害神经和器官。

挥发性溶剂存在于许多常见家用产品中，例如粘合剂、油漆和清洁液。因而，儿童及青少年很容易得到吸入剂。在美国，约有10%的青少年吸入溶剂（另见青春期物质使用和滥用）。

该成分可喷入塑料袋中而被吸收（喷或鼻吸），或将一块浸满产品的衣料置于鼻腔中或放到嘴中（吹气）。

（也可见药物使用与滥用 。）

含有挥发性溶剂的常见产品

  1. 黏合剂

    • 航模黏合胶

    • 橡胶胶水

    • 聚乙烯化合物

  2. 气溶胶

    • 喷漆

    • 发胶

  3. 溶剂和气体

    • 洗甲水

    • 脱漆剂

    • 涂料稀释剂

    • 打字修正液及稀释剂

    • 燃气

    • 香烟打火机液

    • 汽油

  4. 清洁剂

    • 干洗液

    • 去污剂

    • 脱脂剂

挥发性溶剂使用的症状

从挥发性溶剂中吸入气体会引起即刻症状，有时是长期的症状。

即刻效应

挥发性溶剂使用者会迅速中毒。他们会出现头晕、困倦及神智错乱。还会出现语言含糊。他们将难以站立或行走，导致步态不稳。使用者也可能变得兴奋、冲动和烦躁。

最后，认知及现实感会出现混乱，导致错觉、幻觉及妄想。使用者可有欣快感、精神恍惚，最后会出现短期的睡眠。他们可变得精神错乱和神智错乱，以及情绪不稳。思想及平衡性受到干扰。中毒情况随时可出现，持续数分钟至超过一小时不等。

过量

一些挥发性溶剂会代谢为有毒物质。例如，二氯甲烷（dichlormethane，某些除漆剂中的一种成分）在体内转化为一氧化碳，吸入后会导致一氧化碳中毒。吸入甲醇（木酒精）会导致有毒副产物，从而导致血液酸化和眼睛问题。

甚至第一次直接吸入这些产品中的一种也可能会导致猝死，这是因为呼吸会变得非常慢和浅，或因为心律紊乱（称为心律失常）。

长期效应

长期使用或暴露溶剂（包括在工作场所暴露）会重度损害脑部、周围神经、心脏、肾脏、肝脏和肺脏。此外，骨髓可能受损，妨碍红细胞生成并引起贫血或发生白血病。口鼻周围的皮肤可能会发炎（huffer氏湿疹）。在妊娠期使用可导致早产和胎儿溶剂综合征，其症状类似于胎儿酒精综合征

戒断

长期使用后，人们对溶剂的作用有所耐受。使用者会变得心理上依赖溶剂，并产生强烈的继续再次服药的欲望。但不会产生生理依赖性。也就是说，停药后不会引起不适症状（戒断症状）。

挥发性溶剂使用的诊断

  • 医师的评估

  • 溶剂暴露史

医生通常根据人们或他们的朋友告诉医生的情况作出诊断。常规药物筛查不能检测出挥发性溶剂，但如有必要，可通过专门检测法来检测这些物质。

挥发性溶剂使用的治疗

  • 治疗任何器官损伤

  • 药物咨询

对使用吸入剂的儿童和青少年的治疗涉及评估和治疗任何器官损伤。

吸入剂使用康复率对于任意情绪变化物质都是最低的。溶剂依赖的青少年很难治疗，而且复发很常见。但是，青春期结束时使用者必须停止。改善心理健康及社会技能、管理社会问题的教育和咨询可能有帮助。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国国家药物滥用研究所 (NIDA)：对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息。

  2. 物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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