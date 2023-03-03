肾静脉血栓形成常见于成人。通常是缓慢起病，没有任何症状。当血栓碎片脱落并从肾静脉随血液回流至肺（肺栓塞）时，可以为医生提供偶然的线索。这会导致患者突然出现气短及胸痛，并在呼吸时加重。其他患者可见尿量减少。

大多数儿童和少数成人表现为突然起病，且进展迅速。疼痛常常是首发症状，典型者出现下位肋骨后方及臀部疼痛。患者可以出现发热、恶心、呕吐、尿量减少和血尿。