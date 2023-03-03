肾静脉血栓形成是指将血液运出肾脏的肾静脉被血栓阻塞。
血栓可损害肾脏。
只有当血栓突然形成时症状才比较明显。
磁共振血管造影、多普勒超声检查或计算机断层扫描血管造影可以确诊。
治疗包括抗凝血药物、溶栓（纤维蛋白溶解）药以及去除血栓。
（也请参阅肾血管疾病概述。）
肾静脉血栓形成的病因
肾静脉血栓形成的症状
肾静脉血栓形成常见于成人。通常是缓慢起病，没有任何症状。当血栓碎片脱落并从肾静脉随血液回流至肺（肺栓塞）时，可以为医生提供偶然的线索。这会导致患者突然出现气短及胸痛，并在呼吸时加重。其他患者可见尿量减少。
大多数儿童和少数成人表现为突然起病，且进展迅速。疼痛常常是首发症状，典型者出现下位肋骨后方及臀部疼痛。患者可以出现发热、恶心、呕吐、尿量减少和血尿。
肾静脉血栓形成的诊断
血液和尿液检测
影像学检查
血检可表明肾脏处理和排泄身体废物的能力减弱（肾衰竭）。也可进行常规尿检。
医生使用磁共振 (MR) 血管造影、多普勒超声检查以及计算机断层扫描 (CT) 血管造影等检查来诊断肾静脉血栓形成（请参阅尿路的成像检查）。MR 血管造影和 CT 血管造影准确度高，无需向体内动脉或静脉插入导管。超声准确性略低，但安全性高。如果阻塞突然发生，超声可显示肾脏扩大。多普勒超声可发现肾静脉中无血流。下腔静脉或肾静脉的 X 线检查，需要在向动脉或深静脉（静脉造影）中注入不透 X 线的造影剂后进行，它是准确性最高的检查，但可能导致血栓脱落并随血流移动，成为栓子，可引起并发症。
肾静脉血栓形成的治疗
基础疾病的治疗
药物可以预防血栓形成或溶解血栓
很少情况下进行手术
要治疗基础疾病。
肾静脉血栓形成的治疗包括使用抗凝血药物，它通常能通过阻止进一步的血栓形成并降低肺栓塞风险而改善肾功能。通常需要向静脉插入一根导管，以注入溶解血栓的药物（纤溶剂）和有时摘除血栓（称作血栓摘除术）。很少需要外科手术清除肾静脉内的血凝块。
预后取决于血栓形成的原因、并发症及肾脏损害的程度。本病极少致死，死亡病例多有致命的基础疾病或并发症，如肺栓塞。对肾功能的影响取决于单侧还是双侧肾脏受累、血流是否恢复以及栓塞前的肾脏功能情况。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国肾脏病患者协会 (AAKP)：美国肾脏病患者协会通过在肾病患者中教育、倡导和促进社区意识来改善患者的生活。
美国肾脏病基金会 (AKF)：美国肾脏病基金会提供有关肾脏疾病和肾脏移植、基于需求的财务援助的信息，以帮助管理医疗费用、为医疗专业人员举办网络研讨会和宣传机会。
美国国家肾脏基金会 (NKF)：这个信息交流中心提供一切信息，包括有关肾功能基础知识的信息，以及为肾病患者提供治疗和支持、继续医学教育课程、研究机会以及为医疗专业人员提供资助的信息。
美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)：肾脏疾病的一般信息，包括研究发现、统计和社区健康及外展计划。