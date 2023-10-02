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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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肾静脉血栓形成

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
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您的肾脏是两个豆形器官，可以产生尿液（小便），平衡您身体的水和矿物质水平，并过滤出您的血液废物。

泌尿道

什么是肾静脉血栓形成？

肾静脉血栓形成是指肾静脉内形成血凝块，肾静脉是将血液运出肾脏的主要静脉。

  • 肾静脉血栓形成可导致肾脏损伤

  • 您的一侧或两侧肾脏可能受到影响

  • 症状包括胸部、背部和臀部疼痛，以及排尿（小便）减少

  • 医生会让您服用药物以溶解血凝块

什么原因导致肾静脉血栓形成？

肾静脉血栓形成通常由以下原因引起：

其他病因包括：

肾静脉血栓形成的症状有哪些？

除非您出现肾衰竭，否则通常没有任何症状。肾衰竭的症状包括：

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 胃部不适

  • 感觉不像往常那么饿

  • 瘙痒

  • 感觉困倦或意识混乱

如果血栓形成是由于全身凝血作用增加所致，您可能会出现其他器官的血栓症状，如：

  • 肺：胸痛、气短

  • 脑：卒中症状，如虚弱和意识模糊

  • 腿：腿部肿胀和疼痛

医生如何判断我是否患有肾静脉血栓形成？

为了查明您是否患有肾静脉血栓形成，医生可能会做：

  • 磁共振血管造影（一种聚焦于您血管的 MRI 检查）

  • 计算机断层扫描血管造影（一种聚焦于您血管的 CT 扫描）

  • 超声检查

医生还将进行血液和尿液检查，以寻找肾损伤的迹象和其他血栓形成原因。

医生如何治疗肾静脉血栓形成？

医生治疗引起肾静脉血栓形成的任何疾病。他们通常还会给您：

  • 抗凝血剂（血液稀释药）

有时候，它们会使用导管从肾静脉中取出血凝块，或给予您可以溶解凝块的药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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