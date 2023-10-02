您的肾脏是两个豆形器官，可以产生尿液（小便），平衡您身体的水和矿物质水平，并过滤出您的血液废物。

泌尿道

什么是肾静脉血栓形成？ 肾静脉血栓形成是指肾静脉内形成血凝块，肾静脉是将血液运出肾脏的主要静脉。 肾静脉血栓形成可导致肾脏损伤

您的一侧或两侧肾脏可能受到影响

症状包括胸部、背部和臀部疼痛，以及排尿（小便）减少

医生会让您服用药物以溶解血凝块

肾静脉血栓形成的症状有哪些？ 除非您出现肾衰竭，否则通常没有任何症状。肾衰竭的症状包括： 感觉虚弱和疲劳

胃部不适

感觉不像往常那么饿

瘙痒

感觉困倦或意识混乱 如果血栓形成是由于全身凝血作用增加所致，您可能会出现其他器官的血栓症状，如： 肺：胸痛、气短

脑：卒中症状，如虚弱和意识模糊

腿：腿部肿胀和疼痛

医生如何判断我是否患有肾静脉血栓形成？ 为了查明您是否患有肾静脉血栓形成，医生可能会做： 磁共振血管造影（一种聚焦于您血管的 MRI 检查）

计算机断层扫描血管造影（一种聚焦于您血管的 CT 扫描）

超声检查 医生还将进行血液和尿液检查，以寻找肾损伤的迹象和其他血栓形成原因。