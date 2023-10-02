您的肾脏是两个豆形器官，可以产生尿液（小便），平衡您身体的水和矿物质水平，并过滤出您的血液废物。
泌尿道
什么是肾静脉血栓形成？
肾静脉血栓形成是指肾静脉内形成血凝块，肾静脉是将血液运出肾脏的主要静脉。
肾静脉血栓形成可导致肾脏损伤
您的一侧或两侧肾脏可能受到影响
症状包括胸部、背部和臀部疼痛，以及排尿（小便）减少
医生会让您服用药物以溶解血凝块
什么原因导致肾静脉血栓形成？
肾静脉血栓形成的症状有哪些？
除非您出现肾衰竭，否则通常没有任何症状。肾衰竭的症状包括：
感觉虚弱和疲劳
胃部不适
感觉不像往常那么饿
瘙痒
感觉困倦或意识混乱
如果血栓形成是由于全身凝血作用增加所致，您可能会出现其他器官的血栓症状，如：
肺：胸痛、气短
脑：卒中症状，如虚弱和意识模糊
腿：腿部肿胀和疼痛
医生如何判断我是否患有肾静脉血栓形成？
为了查明您是否患有肾静脉血栓形成，医生可能会做：
磁共振血管造影（一种聚焦于您血管的 MRI 检查）
计算机断层扫描血管造影（一种聚焦于您血管的 CT 扫描）
超声检查
医生还将进行血液和尿液检查，以寻找肾损伤的迹象和其他血栓形成原因。
医生如何治疗肾静脉血栓形成？
医生治疗引起肾静脉血栓形成的任何疾病。他们通常还会给您：
抗凝血剂（血液稀释药）
有时候，它们会使用导管从肾静脉中取出血凝块，或给予您可以溶解凝块的药物。