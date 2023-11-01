阴茎癌一般属于皮肤癌的一种。皮肤癌可发生于阴茎的任何部位，但最常见于龟头（阴茎的锥形端），尤其是龟头根部。影响阴茎皮肤的癌症，不常见于美国，且更少见于做过包皮手术者。
阴茎癌的病因
阴茎癌的症状
阴茎原位鳞状细胞癌（以前称鲍温病）
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BIOPHOTO ASSOCIATE.科学图片库
癌症首先出现于无痛红肿部位（通常有疮），但也可以是硬化部位或看起来像是一个疣。与许多其他增长物不同的是，癌症不会在几周内痊愈。凯拉增生性红斑会在阴茎（通常是龟头或包皮内侧）上产生一个单独的平滑或结痂的发红区域。腹股沟部位的淋巴结可能会因癌症扩散到此处或受到感染并发炎而增大。
阴茎癌的诊断
阴茎癌的治疗
有时局部使用氟尿嘧啶或咪喹莫特乳膏
手术
辐射
为了治疗早期或小规模癌肿，医生会开出含有氟尿嘧啶或咪喹莫特的软膏或在手术中用激光摘除癌肿以及周围的一些正常组织。对于某些癌症，可以考虑放疗，可使用放射性粒子植入，也可使用外放射治疗。对于其他癌肿，医生会予以手术摘除，并尽可能地保住阴茎。一般而言，接受此类手术的男性可使用剩余的阴茎组织进行排尿和性功能。若癌肿累积较大区域，则需要对阴茎进行更彻底的手术。
有时阴茎癌扩散到腹股沟淋巴结，然后这些淋巴结可能需要切除。医生使用新辅助化疗（在手术切除前给予以缩小肿瘤）治疗有多发性、双侧或巨大腹股沟淋巴结癌症的男性。如果肿瘤不能完全切除（手术切除），则可考虑放疗。
阴茎癌的预后
在多数男性中，癌肿规模较小且未扩散。这些男性可在治疗后存活多年。癌肿扩散到腹股沟淋巴结外的多数男性在 5 年内死亡。
阴茎癌的预防
预防阴茎癌的策略包括：生命早期包皮环切术、改善未行包皮环切术男性的长期卫生条件，以及针对青少年最常见致癌菌株人乳头状瘤病毒的疫苗接种。