有时局部使用氟尿嘧啶或咪喹莫特乳膏

手术

辐射

为了治疗早期或小规模癌肿，医生会开出含有氟尿嘧啶或咪喹莫特的软膏或在手术中用激光摘除癌肿以及周围的一些正常组织。对于某些癌症，可以考虑放疗，可使用放射性粒子植入，也可使用外放射治疗。对于其他癌肿，医生会予以手术摘除，并尽可能地保住阴茎。一般而言，接受此类手术的男性可使用剩余的阴茎组织进行排尿和性功能。若癌肿累积较大区域，则需要对阴茎进行更彻底的手术。

有时阴茎癌扩散到腹股沟淋巴结，然后这些淋巴结可能需要切除。医生使用新辅助化疗（在手术切除前给予以缩小肿瘤）治疗有多发性、双侧或巨大腹股沟淋巴结癌症的男性。如果肿瘤不能完全切除（手术切除），则可考虑放疗。