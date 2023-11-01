提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

阴茎癌

作者：Thenappan Chandrasekar, MD, University of California, Davis
已审核/已修订 11月 2023
浏览专业版
小知识

阴茎癌一般属于皮肤癌的一种。皮肤癌可发生于阴茎的任何部位，但最常见于龟头（阴茎的锥形端），尤其是龟头根部。影响阴茎皮肤的癌症，不常见于美国，且更少见于做过包皮手术者。

阴茎癌的病因

阴茎癌的病因可能是长期刺激（通常是包皮下的长期刺激）。其他危险因素包括：性传播感染（尤其是人乳头瘤病毒人类免疫缺陷病毒 [HIV]/艾滋病 [AIDS]）、龟头炎、未行包皮环切术、卫生条件差和吸烟。鳞状细胞癌最常发生。癌症的早期形态较不常见，包括原位鳞状细胞癌（以前称鲍温病）、乳房外佩吉特病和凯拉增生性红斑。

阴茎癌的症状

癌症首先出现于无痛红肿部位（通常有疮），但也可以是硬化部位或看起来像是一个疣。与许多其他增长物不同的是，癌症不会在几周内痊愈。凯拉增生性红斑会在阴茎（通常是龟头或包皮内侧）上产生一个单独的平滑或结痂的发红区域。腹股沟部位的淋巴结可能会因癌症扩散到此处或受到感染并发炎而增大。

阴茎癌的诊断

  • 活检

  • 有时进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

要诊断阴茎癌，医生会摘取组织样本在显微镜下检查（活检）。有时进行计算机断层扫描核磁共振成像来确定癌肿是否扩散到临近结构或阴茎外的其他组织。肿大和发炎的淋巴结可能需要活检。

阴茎癌的治疗

  • 有时局部使用氟尿嘧啶或咪喹莫特乳膏

  • 手术

  • 辐射

为了治疗早期或小规模癌肿，医生会开出含有氟尿嘧啶或咪喹莫特的软膏或在手术中用激光摘除癌肿以及周围的一些正常组织。对于某些癌症，可以考虑放疗，可使用放射性粒子植入，也可使用外放射治疗。对于其他癌肿，医生会予以手术摘除，并尽可能地保住阴茎。一般而言，接受此类手术的男性可使用剩余的阴茎组织进行排尿和性功能。若癌肿累积较大区域，则需要对阴茎进行更彻底的手术。

有时阴茎癌扩散到腹股沟淋巴结，然后这些淋巴结可能需要切除。医生使用新辅助化疗（在手术切除前给予以缩小肿瘤）治疗有多发性、双侧或巨大腹股沟淋巴结癌症的男性。如果肿瘤不能完全切除（手术切除），则可考虑放疗。

阴茎癌的预后

在多数男性中，癌肿规模较小且未扩散。这些男性可在治疗后存活多年。癌肿扩散到腹股沟淋巴结外的多数男性在 5 年内死亡。

阴茎癌的预防

预防阴茎癌的策略包括：生命早期包皮环切术、改善未行包皮环切术男性的长期卫生条件，以及针对青少年最常见致癌菌株人乳头状瘤病毒的疫苗接种。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。