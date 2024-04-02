Fanconi 综合征

遗传性 Fanconi 综合征一般从婴儿时期显现多饮和多尿的症状。

患有 Fanconi 综合征和胱氨酸病的儿童可能有发育停滞、生长缓慢，以及慢性肾病。儿童期的肾衰竭可能需要肾移植。

在成人中，症状可能要到疾病存在一段时间后才会出现。成人最常见的症状包括虚弱和骨痛。

在做出诊断前已有骨骼或肾组织的一些损害是很常见的。