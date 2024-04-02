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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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Fanconi 综合征

作者：L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
已审核/已修订 4月 2024
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Fanconi 综合征是一种非常罕见的肾小管功能疾病，可导致尿液中排泄过量的葡萄糖、碳酸氢盐、磷酸盐、尿酸、钾以及某些氨基酸。

（也请参阅肾小管疾病介绍。）

Fanconi 综合征与 Fanconi 贫血症无关，也不应与其混淆。

Fanconi 综合征可能是遗传性的，也可能是由下列因素引起

Fanconi 综合征常与其他遗传病（如胱氨酸病）一同发病。胱氨酸病是一种遗传性氨基酸代谢障碍，表现为全身氨基酸胱氨酸异常沉积和尿中胱氨酸浓度异常。异常胱氨酸沉积可引起眼部疾病、肝肿大和甲状腺功能减退。

Fanconi 综合征的症状

遗传性 Fanconi 综合征一般从婴儿时期显现多饮和多尿的症状。

患有 Fanconi 综合征和胱氨酸病的儿童可能有发育停滞、生长缓慢，以及慢性肾病。儿童期的肾衰竭可能需要肾移植

在成人中，症状可能要到疾病存在一段时间后才会出现。成人最常见的症状包括虚弱和骨痛。

在做出诊断前已有骨骼或肾组织的一些损害是很常见的。

Fanconi 综合征的诊断

  • 血液和尿液检测

这些症状以及表明血液（如血酸过高）或尿液（如葡萄糖水平过高）存在异常的检查可令医生怀疑 Fanconi 综合征。如果检测到尿液中的葡萄糖（尽管血糖正常）、磷酸盐和氨基酸水平升高，可确诊。

Fanconi 综合征的治疗

  • 服用碳酸氢钠

Fanconi 综合征无法治愈，但可通过适当的治疗来控制。有效的治疗能够防止对骨骼和肾组织之伤害的加重，并能够在某些情况下加以控制。早期诊断和治疗可提高患儿达到正常身高的几率。血酸水平过高（酸中毒）可通过饮用碳酸氢钠来中和。血钾水平低的患者需要口服钾补充剂。

骨骼疾病需要用磷酸以及口服维他命 D 补充剂来治疗。

若患病儿童出现肾衰竭，可通过肾移植来挽救生命，但如果胱氨酸病为基础疾病，则其他器官可能会持续出现进展性损害，并最终导致死亡。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)： 就正在进行的研究、以英语和西班牙语编制的消费者健康信息、博客以及社区健康和推广项目提供见解。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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