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Fanconi 综合征是一种非常罕见的肾小管功能疾病，可导致尿液中排泄过量的葡萄糖、碳酸氢盐、磷酸盐、尿酸、钾以及某些氨基酸。
（也请参阅肾小管疾病介绍。）
Fanconi 综合征与 Fanconi 贫血症无关，也不应与其混淆。
Fanconi 综合征可能是遗传性的，也可能是由下列因素引起
Fanconi 综合征常与其他遗传病（如胱氨酸病）一同发病。胱氨酸病是一种遗传性氨基酸代谢障碍，表现为全身氨基酸胱氨酸异常沉积和尿中胱氨酸浓度异常。异常胱氨酸沉积可引起眼部疾病、肝肿大和甲状腺功能减退。
Fanconi 综合征的症状
Fanconi 综合征的诊断
血液和尿液检测
这些症状以及表明血液（如血酸过高）或尿液（如葡萄糖水平过高）存在异常的检查可令医生怀疑 Fanconi 综合征。如果检测到尿液中的葡萄糖（尽管血糖正常）、磷酸盐和氨基酸水平升高，可确诊。
Fanconi 综合征的治疗
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美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)： 就正在进行的研究、以英语和西班牙语编制的消费者健康信息、博客以及社区健康和推广项目提供见解。