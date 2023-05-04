大量淀粉样沉积物的积聚会干扰许多器官的正常功能。有些人几乎没有症状，而另一些人则会出现危及生命的重度疾病。淀粉样变性的常见症状是疲劳和体重减轻。淀粉样变性的其他症状取决于淀粉样沉积物在哪个部位积聚。

当心脏受累时，患者可能出现异常心律或心力衰竭，这可能引起气短、虚弱或晕厥。

当神经受累时，患者可能出现手指或脚趾麻刺感或麻木，或者站起时头晕。当肾脏受累时，患者可能会出现足部和腿部肿胀（水肿），有时会出现腹部肿胀。

巨舌（舌体肥大） 图片 © Springer Science+Business Media

当皮肤受累时，患者容易出现皮肤淤青，有时发生在眼睛周围。有时会出现舌体肥大（巨舌）。