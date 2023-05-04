淀粉样变性是一种罕见疾病，其中异常折叠的蛋白形成称为淀粉样纤维的集合并积聚在各种组织和器官内，有时导致器官功能障碍、器官衰竭甚至死亡。
淀粉样变性的症状和严重程度取决于哪些生命器官受累。
诊断之前，需采取一份组织样本（活检）在显微镜下检查。
淀粉样变性有许多类型，因此需要做其他检查以明确疾病类型及病因。
治疗方法取决于淀粉样变性的类型。
淀粉样变性的病因
淀粉样变性的类型
淀粉样沉积物可能是
全身性的：遍及全身各处
局限性的：仅累及一个器官或组织
这种病的严重程度取决于哪些器官受累于淀粉样沉积物。
全身性淀粉样变性
全身性淀粉样变性可分为四大类：
AL（原发性）淀粉样变性（轻链淀粉样变性）发生在浆细胞（一种产生抗体的免疫细胞）出现异常并导致过量生成被称为轻链的异常抗体蛋白时。一些 AL 淀粉样变性患者还有浆细胞癌症（多发性骨髓瘤）。只有约 10%-20% 的多发性骨髓瘤患者出现 AL 淀粉样变性。发生 AL 淀粉样变性时，淀粉样蛋白的典型积聚部位是皮肤、心脏、肾、神经、舌、肠道、肝、脾和血管。
发生引起持续感染或炎症的各种疾病（例如结核病、类风湿性关节炎和家族性地中海热）及某些类型的癌症时，可能会发生 AA（继发性）淀粉样变性。AA 淀粉样变性最常导致肾病，但其他器官也可能受累。
AF（家族性）淀粉样变性是一组罕见的遗传性疾病，会在成年期引起症状。出现这种产淀粉样蛋白缺陷，是因为血液中的特定蛋白存在遗传性突变。这些突变蛋白形成淀粉样纤维，通常靶向肾脏、神经或心脏。突变型转甲状腺素蛋白是一种由肝脏产生的蛋白，它是引起家族性淀粉样变性的最常见原因。
ATTRwt（野生型转甲状腺素蛋白）淀粉样变性（先前称为老年性全身性淀粉样变性）通常累及心脏。在男性中比在女性中更为常见。ATTRwt 淀粉样变性是正常（野生型、未突变）转甲状腺素蛋白异常折叠导致的。淀粉样蛋白在心脏积聚的原因尚不清楚。
局限性淀粉样变性
当淀粉样蛋白沉积在特定的器官或组织时，会发生局限性淀粉样变性。例如，淀粉样蛋白会积聚在阿尔茨海默病患者的脑部，目前认为这对阿尔茨海默病的发生起到作用。局限性淀粉样沉积物还可能在皮肤、消化道、气道或膀胱中形成。
淀粉样变性的症状
大量淀粉样沉积物的积聚会干扰许多器官的正常功能。有些人几乎没有症状，而另一些人则会出现危及生命的重度疾病。淀粉样变性的常见症状是疲劳和体重减轻。淀粉样变性的其他症状取决于淀粉样沉积物在哪个部位积聚。
当心脏受累时，患者可能出现异常心律或心力衰竭，这可能引起气短、虚弱或晕厥。
当神经受累时，患者可能出现手指或脚趾麻刺感或麻木，或者站起时头晕。当肾脏受累时，患者可能会出现足部和腿部肿胀（水肿），有时会出现腹部肿胀。
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当皮肤受累时，患者容易出现皮肤淤青，有时发生在眼睛周围。有时会出现舌体肥大（巨舌）。
淀粉样变性的诊断
活检
有时医生难以鉴别淀粉样变性疾病，因为它引起的问题太多了，而这些问题中的很多也会由其他疾病引起。当患者出现累及全身多个器官的症状，或者发生不明原因的心力衰竭、肾衰竭或肝衰时，医生会疑诊淀粉样变性。巨舌不是常见症状，但如果发生，则提示淀粉样变性。如果有多个家族成员出现心脏或神经问题，则可能提示 AF 淀粉样变性。如果老年男性出现不明原因的心脏症状，则提示 ATTRwt 淀粉样变性。
通常往肚子插入针来采集少量腹部脂肪进行检测（脂肪垫活检）后，方可作出诊断。或者，医生还可采用以下方法做活检：从受累于淀粉样变性的某个身体部位（如心脏、肾脏或肝脏）采集一份组织样本，使用特殊染剂在显微镜下检查。
在医生确定患者存在淀粉样变性后，会进行其他检查，以确定淀粉样变性的类型，并查明可能导致淀粉样变性的任何疾病。医生还会做检查来确定哪些器官受累。
淀粉样变性的治疗
对于 AL 淀粉样变性，进行化疗
对于 AA 淀粉样变性，治疗基础疾病
对于转甲状腺素蛋白沉积物引起的淀粉样变性，使用可稳定转甲状腺素蛋白的药物
有时进行器官移植
对于各种类型的淀粉样变性患者，减少或控制淀粉样变性症状及并发症的治疗均可以改善生活质量。减缓或停止淀粉样蛋白形成的具体治疗对某些类型的淀粉样变性患者有帮助。
对于 AL 淀粉样变性患者，采用马法兰、硼替佐米或来那度胺进行化疗，以及有时再联用外周血干细胞移植，均可以遏制骨髓病变，防止淀粉样沉积物的进展。对于只有一个部位存在淀粉样变性（局限性疾病）的患者，可使用放疗。
对于 AA（继发性）淀粉样变性，治疗基础疾病可减少淀粉样沉积物。对于家族性地中海热引起的 AA 淀粉样变性，秋水仙碱非常有效。
对于由转甲状腺素蛋白沉积物引起的淀粉样变性，二氟尼柳、氯苯唑酸等药物可以稳定转甲状腺素蛋白（防止形成淀粉样纤维），从而减缓遗传性和野生型转甲状腺素蛋白淀粉样疾病的进展。减少转甲状腺素蛋白生成的基因疗法（例如，Patisiran、Inotersen 和 Vutrisiran）可缓解遗传性疾病对神经系统的影响。
器官移植（如肾移植或心脏移植）可延长有些因淀粉样变性导致器官衰竭的患者的生存期。
对于家族性转甲状腺素蛋白淀粉样变性，可以进行肝移植。由于突变蛋白在肝脏生成，因此肝移植可以减缓疾病进展。有趣的是，由于供者器官短缺，从家族性转甲状腺素蛋白淀粉样变性患者身上取下的肝脏有时会被移植到有肝硬化或肝癌等致命性肝病的患者体内。这种“多米诺移植”之所以可行，是因为家族性转甲状腺素蛋白淀粉样变性患者的肝脏在其他方面是正常的。虽然植入家族性转甲状腺素蛋白淀粉样变性患者的肝脏可能最终会发生淀粉样变性，但这种肝移植可以在短期内挽救受者的生命。
淀粉样变性的预后
预后取决于淀粉样变性的类型以及受累的器官系统。心脏受累是最危险的，并且预后不佳。