急性肾小管坏死是因肾小管细胞（负责当尿液形成时从中再吸收液体和矿物质的肾脏细胞）受损导致的肾损伤。

一般原因有肾脏血流过低（如低血压引起）、药物令肾脏受损以及严重的全身感染。

除非肾损伤严重，患者一般无症状。

诊断主要根据实验室检查结果得出。

治疗针对病因，例如停用损害肾脏的药物，静脉输注提高血压的液体以及用抗生素治疗感染。

肾小管细胞损伤会损害肾脏过滤血液的能力。因此，尿素和肌酐等人体排泄物会在血流中聚集。

（也请参阅肾脏滤过疾病概述。）

急性肾小管坏死的病因 急性肾小管坏死通常仅发于重病住院的患者。最常见的病因 低血压，导致通过肾脏的血流不足

损害肾脏的药物

严重的全身性感染（脓毒症） 引起急性肾小管坏死的低血压的最常见原因是大量失血（因伤害或大手术导致）、严重烧伤、严重全身性感染（脓毒症）以及胰腺炎。 脓毒症也可直接损害肾脏细胞，进而加重脓毒症引起的低血压的影响。 通常可损害肾脏的药品，包括氨基糖苷类抗生素（如庆大霉素和妥布霉素），两性霉素 B（一种用于治疗严重全身性真菌感染的药物），多粘菌素（在住院治疗另一种疾病的人群中用于治疗感染的抗生素），万古霉素（一种抗生素，用于治疗对其他抗生素有抗药性的感染）和非甾体类抗炎药 (NSAID)。氨基糖甙类更有可能导致老年人、做过大手术者或肝脏、胆囊或胆管有严重疾病者发病。在成像检查时接触造影剂可导致肾脏受损（造影剂肾病），但非常少见。 急性肾小管坏死更有可能发生于老年人、重病者或患有基础肾病或糖尿病（或两种病都有）的人。

急性肾小管坏死的症状 急性肾小管坏死患者一般无症状。但是若病情严重，会有肾衰竭（失去大部分肾功能）以及排尿量低于正常。若肾衰竭严重，患者可见恶心和呕吐、虚弱、无意识的肌肉痉挛以及意识混乱症状。

急性肾小管坏死的诊断 血液和尿液检测 若血检显示患者有肾受损的迹象，且其病因可能为大手术、低血压或令肾脏受损的药物，则医生一般首先会怀疑其罹患该疾病。由于类似结果可见于脱水患者，因此医生会通过其他血检和尿检来诊断急性肾小管坏死。

急性肾小管坏死的治疗 支持性治疗 停用损害肾脏的药物。医生按需求通过静脉输注液体，以帮助维持肾脏的正常血流。治疗感染和其他基础疾病。对支持治疗无反应的患者可能需要进行透析治疗。

急性肾小管坏死的预后 预后取决于对导致急性肾小管坏死之疾病的根治。若治疗效果较快，肾功能一般在 1 到 3 周内就恢复正常。如果患者每 24 小时的尿量超过 400 mL（约 13.5 盎司），则通常预后较好。病情更严重者，尤其是需要重症监护室护理者，其死亡风险更大。